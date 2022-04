¿Fin del negocio de los NFT?: compró por 3 millones y no lo puede vender

El criptoempresario de origen iraní, Sina Estavi, compró el token no fungible del primer tuit de Jack Dorsey, fundador de Twitter, y ahora no vale nada

El auge de los NFTs podría estar llegando a su fin. Es lo que se desprende del tremendo batacazo que se ha llevado el criptoempresario de origen iraní Sina Estavi. Esta emprendedor compró el token no fungible del primer tuit de Jack Dorsey, fundador de Twitter, por casi tres millones y ahora no vale nada.

Estavi anunció el pasado jueves que quería vender el NFT del tuit de Dorsey -que le sugirió quedarse con un 1% del token no fungible- y lo valoró en 48 millones de dólares con la esperanza de superar esa cifra. De todos estos millones aseguró que donaría el 50% a la organización benéfica GiveDirectly. Por lo tanto, se quedaría con una cifra superior a los 25 millones de dólares.

Sin embargo, la subasta no ha ido como él esperaba y se ha dado con la cruda realidad. El ritmo de la licitación ha sido bastante lento, no hubo demasiadas ofertas e incluso se llegaron a hacer pujas desde los 6 dólares a los 277 dólares. Con los días la cosa se ha ido animando pero los casi 13.000 dólares que le ofrecen están muy lejos de lo que pagó hace un año. Así que, claro está, ha perdido una gran cantidad de dinero por el camino.

Es probable que Estavi nunca acabe vendiendo el NFT de Dorsey a no ser que le llegue una oferta extraordinaria, algo que no parece demasiado probable viendo el poco éxito que ha tenido su subasta. No obstante, el está convencido que su token no fungible es muy valioso.

"El año pasado, cuando pagué por este NFT, muy poca gente sabía lo que era un NFT. Ahora digo que este NFT es la Mona Lisa del mundo digital. Sólo hay uno y nunca habrá uno igual", ha asegurado a la BBC.

Y, además, considera que hay muy poca gente digna de poseer este NFT. Tras ser liberado de una cárcel en Irán ha confesado a Reuters que para él es importante "quién quiere comprarlo" y que no considera que "todo el mundo merezca este NFT". Así que no solamente tiene que llegar una oferta adecuada, también la debe hacer alguien que sea merecedor del primer tuit de la historia.

Una de las personas que cuentan con el beneplácito de Estavi es Elon Musk, a quien le ha venido a decir que el dueño de todo Twitter debería tener el primer tuit de la historia.