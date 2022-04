Twitter: revelan cómo será la función más esperada por los usuarios

Desde los inicios de Twitter, los usuarios piden una función que se les niega: la edición de los mensajes publicados. Pero principios de este mes se conoció que la compañía tiene la intención de habilitar esta herramienta.

Gracias al trabajo del desarrollador Alessandro Paluzzi, quien aplicó ingeniería inversa, se conoció cómo será el funcionamiento del botón Editar.

Se trata de un usuario que tiene acceso a las versiones de prueba de la aplicación de Twitter y, por este motivo, descubrió la nueva función.

Una vez que se pulsa el icono con tres puntos en el mensaje que se desea modificar, la opción de edición es la séptima entre todas las que se ven en el menú que aparece en la pantalla.

En vez de mantener al usuario en la misma pantalla, aparece una ventana emergente que es la de edición. En ella se pueden realizar todo tipo de cambios.

Por ejemplo, desde modificar el texto o añadir contenidos multimedia e, incluso, cambiar la ubicación utilizada.

#Twitter is working on the edit button ???? pic.twitter.com/684nQ5bhnF — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 15, 2022