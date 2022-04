Las 9 preguntas más frecuentes sobre el envío de mensajes de voz en WhatsApp: acá están las respuestas

Si se movés constantemente, puede ser difícil responder rápido a los mensajes de WhatsApp. Después de todo, si estás conduciendo, recogiendo niños, comprando, corriendo hacia un colectivo, subte o tren o lo que sea que hagas, intentar la escritura en la aplicación a alguien puede distraerte y molestarte.

En estas situaciones conviene enviar mensajes de voz en WhatsApp en lugar de escribir. Sin embargo, hay preguntas frecuentes sobre el uso de esta herramientas. Las respuestas, en esta nota.

Cómo enviar mensajes de voz en WhatsApp

Si deseás enviar un mensaje de voz a alguien, andá a la ventana de chat y verás un pequeño micrófono junto al cuadro de texto.

Las 9 preguntas más frecuentes sobre el envío de mensajes de voz en WhatsApp

Presioná el micrófono y se iniciará un temporizador. Este es el comienzo de la grabación. No levantés el dedo hasta que el mensaje haya terminado.

Levantar el dedo finaliza la grabación y la envía. Si deseás repetirla, deslizá el dedo fuera del botón de grabación (en lugar de levantarlo). Deslizar el dedo te da la opción de eliminar la grabación.

Cuando hayas levantado el dedo, la grabación se enviará a la otra persona. Vos y ellos lo verán como un pequeño reproductor de audio en la ventana de mensajes.

Todo lo que vos y ellos tienen que hacer es tocar la flecha blanca de reproducción para escuchar el mensaje. El icono de micrófono gris junto a la imagen se volverá azul cuando el destinatario haya escuchado el mensaje.

La herramienta de mensaje de voz es muy usada en WhatsApp.

Preguntas frecuentes sobre el envío de mensajes de voz en WhatsApp

¿Puedo enviar mensajes de voz de WhatsApp en los clientes de escritorio y web?

Sí, podés. El proceso es idéntico.

¿Cuánto puede durar un mensaje de voz de WhatsApp?

WhatsApp no especifica públicamente ningún límite de tiempo en particular. Sin embargo, debe haber algún límite. Simplemente no te vuelvas loco y usá la función solo para mensajes cortos.

¿Puedo eliminar mis mensajes de voz de WhatsApp del dispositivo del destinatario?

Sí. Podés mantener presionado el reproductor de audio y aparecerá un menú. Seleccioná Eliminar. Luego se te pedirá Eliminar para todos o Eliminar solo para mí . Elegí lo primero.

La herramienta de mensajes de voz de WhatsApp tiene algunas limitaciones.

¿Por qué no puedo escuchar los mensajes de voz de WhatsApp?

Podría ser cualquier número de cosas. Su volumen puede estar bajo, tu dispositivo puede estar en modo silencioso, podés tener auriculares conectados o la grabación en sí fue mala.

¿Puedo descargar y guardar mensajes de voz de WhatsApp como MP3?

Sí, podés descargarlos, pero solo como archivos OGG, aunque podés convertirlos fácilmente a MP3 más tarde si lo deseás.

En un dispositivo móvil, mantené presionado el mensaje de voz y seleccioná correo electrónico en el menú Compartir. A continuación, se te enviará el archivo OGG como un archivo adjunto de correo electrónico.

En el cliente de escritorio, hacé clic en la flecha pequeña que se encuentra en el extremo derecho del reproductor de audio y, en el menú desplegable, verás Descargar. Esto nuevamente te dará un archivo OGG.

¿Cómo puedo transcribir mis mensajes de voz de WhatsApp a texto?

WhatsApp no proporciona oficialmente esta característica. Sin embargo, hay aplicaciones de terceros disponibles para tu teléfono que afirman poder hacerlo.

Pensá primero si deseás otorgar acceso a tus mensajes privados a un tercero desconocido.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del orbe.

¿WhatsApp guarda una copia de mis mensajes de voz de WhatsApp y los escucha?

WhatsApp retiene los mensajes hasta que el destinatario abre la app para escucharlos.

Si el destinatario no abre WhatsApp y escucha los mensajes dentro de los 30 días, se eliminan automáticamente de los servidores.

En cuanto a escucharlos, esto es imposible debido al cifrado de extremo a extremo, que está instalado en todas las comunicaciones de WhatsApp por defecto.

¿Puedo escuchar mis mensajes de voz de WhatsApp sin que el remitente lo sepa?

Apagá tu conexión a Internet en tu dispositivo. Luego podés escuchar el mensaje sin que las marcas azules te delaten.

Sin embargo, las marcas azules se enviarán cuando vuelvas a conectarte a Internet. Entonces solo estás engañando a la otra persona por unos minutos o menos.

¿Puedo escuchar los mensajes de voz de WhatsApp en un Apple Watch?

No. Recibirás notificaciones de mensajes de voz, pero no podrás escucharlos de forma nativa en el reloj.

Sin embargo, hay aplicaciones de terceros disponibles que afirman hacerlo. De nuevo, se aplica la misma advertencia de privacidad mencionada arriba.