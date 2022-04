WhatsApp Business: las respuestas a las 8 preguntas que te hacés sobre esta versión de la app

A medida que WhatsApp consolida su dominio en el espacio de la mensajería en línea, las empresas descubren cada vez más que también pueden aprovecharlo, ya que sus clientes ya tienen la aplicación instalado en sus teléfonos.

Pero el WhatsApp regular no es adecuado para las empresas, por lo que Facebook lanzó una versión de WhatsApp Business para abordar el déficit. Pero, ¿cómo se usa y qué beneficios ofrece a las pequeñas empresas?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del orbe.

¿Qué es WhatsApp Business?

WhatsApp Business es otra versión gratuita de WhatsApp diseñada para que las empresas se comuniquen con sus clientes.

Dado que millones de personas ya tienen WhatsApp instalado en sus teléfonos, WhatsApp Business está diseñado para que esos clientes se comuniquen con sus empresas favoritas en la misma plataforma para hacer preguntas, realizar pedidos, etc.

La aplicación puede impulsar las últimas ofertas y promociones de la empresa, y mucho más.

WhatsApp Business tiene diferencias con el WhatsApp normal.

¿Cuál es la diferencia entre WhatsApp y WhatsApp Business?

WhatsApp Business tiene varias funciones relacionadas con los negocios, que no están disponibles en la aplicación WhatsApp normal.

Perfil de trabajo

El perfil de usuario de WhatsApp normal es básico. Podés agregar un nombre, una imagen de perfil, un estado, un número de teléfono y eso es prácticamente todo. En WhatsApp Business, sin embargo, podés agregar mucho más, como:

Horario de apertura.

Página web de la compañía.

Un mensaje personalizado que describe tu negocio.

Tu nombre comercial, dirección y número de teléfono.

Una foto de perfil. Esto puede ser, por ejemplo, el logotipo de su empresa o una imagen de lo que vende.

Debés tener en cuenta que no podés usar nombres personales para una cuenta comercial. Debés usar un nombre comercial, e incluso en ese caso, WhatsApp tiene pautas estrictas sobre qué palabras y caracteres están permitidos y no permitidos en ese nombre.

Esto puede resultar bastante problemático si tu nombre personal es parte del nombre de tu empresa. Se requiere un poco de creatividad para sortear este problema.

Conectáte personalmente con los clientes

A los clientes, naturalmente, les gusta el toque personal de las empresas, y las aplicaciones de mensajería como WhatsApp permiten a las empresas brindarles a los clientes una atención personalizada.

Los pedidos y las preguntas también pueden ser tratados más rápido por personas reales en lugar de bots automatizados.

Si se encuentra en un nicho comercial altamente competitivo, esto puede marcar la diferencia para un cliente que le brindará negocios repetidos en el futuro.

Destacar productos y servicios.

WhatsApp Business también te da la opción de configurar un catálogo de productos. Este catálogo se puede compartir a través de las redes sociales, lo que permite a las personas navegar por los listados. Si quieren pedir algo, pueden

Mensajes automatizados

Las empresas ocupadas no siempre pueden responder a los mensajes de inmediato. Por lo tanto, puede configurar un mensaje de bienvenida automatizado personalizado para que el cliente sepa que ha recibido su mensaje y se comunicará con él

Respuestas rápidas

Nuevamente, si el tiempo es esencial en un negocio ocupado, enviar respuestas rápidas es un salvavidas.

Por lo tanto, podés configurar respuestas comunes a las preguntas frecuentes y puede simplemente tocar la respuesta para que se envíe.

Podés poner etiquetas en los chats para categorizar a cada cliente.

Si tu negocio comienza a crecer en WhatsApp, necesitarás un sistema de archivo para rastrear los estados de los pedidos y qué clientes son nuevos.

Por lo tanto, podés configurar etiquetas de colores y luego etiquetar cada conversación con la etiqueta correcta para realizar un seguimiento de dónde se encuentra esa conversación. Por ejemplo: ¿Seguís esperando un pago? ¿Ya enviaste el paquete?

Integrá un botón de WhatsApp en tu página de empresa de Facebook

Finalmente, esta no es estrictamente una función de WhatsApp Business, también está disponible para el WhatsApp normal.

Pero si tenés una página comercial de Facebook, podés agregar un botón de llamada de WhatsApp en la parte superior de la página.

Esto ayudará a alentar a los nuevos clientes a contactarte por WhatsApp.

WhatsApp se puede vincular a sistemas de atención al cliente.

¿Qué es la API empresarial de WhatsApp?

La aplicación WhatsApp Business está pensada para pequeñas empresas. Pero si tu negocio es de mediana a gran escala, deberías fijarte en la API de WhatsApp Business.

Esto está destinado a empresas con equipos de atención al cliente, una gran cantidad de clientes y que necesitan ampliar sus comunicaciones con los clientes a medida que crecen.

La API en sí es gratuita, pero debés conectarla a tu plataforma de comunicación comercial existente, que te cobrará tarifas por su servicio.

WhatsApp permite a un comercio vincularse con sus clientes de una manera ágil.

Preguntas frecuentes sobre WhatsApp Business

¿Podés ejecutar WhatsApp normal y WhatsApp Business en paralelo en el mismo dispositivo?

No. Solo podés usar uno u otro. Por esa razón, es muy recomendable obtener un segundo teléfono móvil para tu empresa e instalar WhatsApp Business en ese dispositivo.

¿Cuánto cuesta WhatsApp Business?

La aplicación para teléfonos inteligentes es gratuita.

¿Cuánto cuesta la API empresarial de WhatsApp?

La API en sí es gratuita, pero debés pagar las tarifas mensuales y de configuración que cobra la plataforma de comunicación con la que te registrás.

Estas tarifas pueden variar considerablemente, por lo que debés hacer tu tarea para encontrar la mejor oferta.

¿Se puede usar WhatsApp Business en los clientes web y de escritorio?

Sí. Primero debés instalar la aplicación móvil y configurarla allí. Luego, al iniciar sesión en el escritorio o en el cliente web sincronizará todo.

¿Se pueden enviar mensajes de ventas masivas a los clientes que usan WhatsApp Business?

No. WhatsApp ha sido muy claro en que no está permitido enviar mensajes de ventas masivas no solicitados, y esto es motivo para cerrar tu cuenta.

WhatsApp Business está para interactuar personalmente uno a uno con clientes individuales.

Si deseás crear una comunidad de clientes de WhatsApp, es mejor configurar un grupo de WhatsApp e invitar a todos allí, dejando en claro que al hacerlo, aceptan que se les envíen mensajes.