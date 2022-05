Tuenti se despide para siempre: ¿qué pasó con la red social de Telefónica?

"Unificamos a todos los clientes en una marca pero, por el momento, no se han decidido nuevos usos para la marca", informó la compañía

Telefónica decidió cerrar Tuenti en España. El operador móvil que recogió el nombre de la pionera red social ha dicho adiós. El motivo es el lanzamiento de la marca O2, que consiguió atraer más usuarios en el país europeo.

Telefónica decidió unificar Tuenti con O2, ofreciendo a todos los clientes actuales de la operadora de costo bajo un paso a tarifas equivalentes en O2.

El cambio, según explicaron desde Tuenti, será gratuito. Únicamente habrá que cambiar la SIM, ya que pese a que hablan de fusión, en realidad se realiza un cambio de compañía para los clientes de Tuenti, en España.

A través de la web del operador se informa que en los próximos días se enviará un correo a todos los clientes explicando el cambio. Tuenti anima a algunos de sus clientes a cambiarse a O2, pero por el momento momento, Telefónica no planea eliminar esta marca.

Tuenti funciona en la Argentina como operador virtual. No se informó qué sucederá con esa operación.

Mejoras para los clientes

Según apuntó la empresa, el paso a O2 significará una mejora en las prestaciones, tanto en número de gigas como en llamadas, sin aumentar de precio. Hay casos excepcionales con condiciones específicas donde no se mejorarán estas condiciones.

En el caso de los clientes prepago, como no hay esa modalidad en O2, se pasará a transformar en una tarjeta de Movistar, manteniendo el saldo actual.

Las primeras SIM se enviarán a partir del viernes y el envío durará unas semanas, hasta finales de mayo. Los usuarios tendrán hasta el 18 de junio como plazo para solicitar el cambio de numeración y activar el servicio.

Según puntualizó Telefónica, Tuenti no se cierra, sino que se deja inactiva: "Dejamos de comercializarlo y unificamos a todos los clientes en una marca pero, de momento, no se han decidido nuevos usos para la marca". No se precisó qué sucererá con la marca Tuenti en otros países, como la Argentina.

Tuenti era una opción de telefonía de costo bajo.

Historia de un fracaso

En 2010 Tuenti era la mayor red social en Internet en España. Ese año Telefónica decidía comprarla por 70 millones de euros.

Desde su lanzamiento en 2006 hasta entonces había sido propiedad de Qualitas Equity Partner, un fondo de inversión de la familia Polanco y el grupo Prisa.

Fundada hace quince años por Zaryn Dentzel (famoso por este secuestro), Félix Ruiz, Joaquín Ayuso, Kenny Bentley y Adeyemi Ajao, llegó a ser considerada el "Facebook español" por su enorme popularidad entre los adolescentes.

Entre 2009 y 2012 Tuenti contaba con más usuarios españoles que Facebook, Twitter, Instagram y MySpace. Con más de quince millones de usuarios registrados, Tuenti marcó un antes y un después en el concepto de red social.

Telefónica, su propietaria desde 2010, anunció este lunes que en junio efectuará su cierre definitivo.

Con más de cien millones de euros invertidos en el proyecto entre la adquisición y los recursos destinados, Telefónica pone fin a la que fue una de sus grandes apuestas.

No se informó qué pasará con el servicio de operador móvil virtual de Tuenti.

Una apuesta fallida en las redes sociales

Tras el lanzamiento de Facebook en 2004, comenzó el auge de las redes sociales, aún en su estilo más primitivo. La operadora intentó sumarse a la moda y lanzó en noviembre de 2008 Keteke, una red social para el teléfono móvil. La aventura tan solo duró un par de años.

Telefónica compró Tuenti por más de 70 millones de euros con el objetivo de posicionarse en el segmento de las redes sociales.

El modelo de negocio basado en publicidad parecía una apuesta segura pero la transacción tuvo lugar en un momento en que Tuenti comenzaba a debilitarse por culpa de Facebook.

La red social comenzaba entonces a deteriorarse y Telefónica tenía conocimiento de ello pero aún así decidía seguir adelante con el acuerdo.

Ahora ya es oficial que tras más de una década de historia Tuenti cierra su actividad y los clientes actuales de la plataforma migrarán automáticamente a otras tarifas similares de la operadora.

El sindicato CCOO de la ciudad andaluza de Málaga emitió el comunicado oficializando la información del cese de actividad.

Telefónica usa también la marca Tienti para un servicio de operador móvil virtual (OMV). No se informó desde la empresa si el cierre de la red social afectará a este servicio, disponible en la Argentina como en otros países.