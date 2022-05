Cambio clave en WhatsApp: se termina una de las mayores molestias de la aplicación

La aplicación WhatsApp es una de las más utilizadas en todo el mundo y por eso es necesario que sea posible avisarle a los contactos algunas cosas. Quienes cambian el número de teléfono saben que es muy frecuente perder los contactos que tenían en la app, algo que puede resultar muy molesto.

Es por eso que desde WhatsApp han analizado dos opciones para que estas personas no queden incomunicadas a pesar de cambiar de número de teléfono.

Cambio de número: cómo avisar a los contactos de WhatsApp

La primera alternativa es la de iniciar sesión en el nuevo dispositivo con el número anterior, algo que solo se puede hacer si el chip anterior continúa activado. Este proceso es ágil y tiene 2 pasos clave:

Poner el número de celular viejo antes de comenzar.

Ingresar el código de seguridad que se envía a los mensajes del número viejo.

Hay dos formas de comunicarle a los contactos que se ha cambiado de número

Luego de haber seguido estos dos pasos, el usuario podrá ver la opción de si se quiere cambiar de número oficial a dicha cuenta de WhatsApp. Si lo acepta, se notificará a todos los usuarios sobre el cambio en cuestión de forma automática.

Cambio de número: cómo avisar por una difusión de WhatsApp

Otra alternativa es por medio de una difusión de WhatsApp, algo que permite enviar 256 mensajes a la vez. Estos son los pasos para armarla:

Ingresar a la aplicación y pulsar el ícono de los tres puntos verticales que está en la esquina derecha

Elegir la opción de Nueva difusión.

Elegir a los contactos que se desea enviar el mensaje.

Tocar el botón que verde para confirmar esta lista de difusión.

Así se puede armar una difusión de WhatsApp

De esta manera, se podrá notificar de manera "manual" a todos los contactos acerca de este nuevo cambio en el número de celular.

WhatsApp: cómo saber si me clonaron la cuenta

Al "clonar" tu actividad de WhatsApp, es posible que alguien espíe tus conversaciones en la aplicación de mensajería instantánea. Afortunadamente, hay formas de averiguar si esto sucede y de impedirlo..

El espionaje implica que alguien podría ver tu WhatsApp. En general sucede porque tu sesión debe estar clonada o abierta en otro dispositivo y esto es muy sencillo de hacer si tienen acceso físico a tu celular.

Un hackeo o intervención se entiende en general como una acción remota o remota, con el objetivo de ver, escuchar lo que decís e incluso manipular tus mensajes.

Esto es algo más complejo en lo técnico porque requiere que rompan la seguridad de la aplicación, mediante la inyección de código malicioso ("malware", en inglés).

Hay varias formas de tomar un ataque de este tipo, aunque es poco probable que le suceda a la persona "promedio" o que no haga algo ilegal.

El uso del QR para entrar a WhatsApp Web es clave para el clonado de la sesión.

Cómo saber si mi WhatsApp está espiado o "clonado"

Si alguien está muy interesado en tu vida, probablemente intente espiarte por medio de WhatsApp Web. O tal vez tomó en forma temporal tu teléfono móvil e inició sesión en tu cuenta en pocos segundos.

Al hacer lo anterior, esa persona tendrá un "duplicado" o "clon" de tu cuenta en otro dispositivo. Leerá tus mensajes de WhatsApp en esa computadora y también podrá responderlos, aunque ya tengas de nuevo el móvil en tu poder.

WhatsApp en tu móvil funcionará normalmente y como de costumbre. Sin embargo, todo lo que envíes y recibas se verá reflejado en ese otro dispositivo.

Si ves una notificación como la imagen siguiente, debés tener cuidado. Esto significa que tu WhatsApp está clonado como se indicó anteriormente, siempre y cuando no estés usando WhatsApp Web.

Si no lo has hecho, es decir, si no tenés abierta una sesión en WhatsApp Web, seguro que es espionaje y ven tus mensajes.

Solución para que no "clonen" tu WhatsApp

Afortunadamente, la solución es simple. Basta con pulsar sobre la notificación y, en la siguiente pantalla, sobre "Cerrar todas las sesiones". De esta manera, el espía perderá inmediatamente el acceso a su cuenta.

Para evitar que esto vuelva a suceder, configurá el bloqueo de pantalla de tu teléfono. Por lo tanto, incluso si alguien toma tu teléfono, no será posible acceder a la aplicación de WhatsApp para conectarla a otro dispositivo a través de WhatsApp Web. Se te pedirá nuevamente que desbloquees el dispositivo.

Además, podés bloquear el acceso a la aplicación accediendo a tu configuración, Privacidad, Bloqueo de huellas dactilares (si no tenés esta opción, usá un Bloqueo de aplicaciones).

Cuando vayas a conectarte a través de WhatsApp Web, escaneá el código QR en el sitio web oficial de la aplicación aquí..

Nunca escaneés códigos QR en ningún otro sitio web (incluso si ofrecen premios o regalos), ya que esto también puede clonar su cuenta. Este es un ataque conocido como QRL Jacking.