La paradoja de las compañías celulares: ¿por qué facturan cada vez menos si aumenta el consumo de datos?

La facturación de las empresas de telefonía móvil en Argentina, tomadas a valores constantes (ajustadas por inflación) ha venido decreciendo en forma sostenida al menos desde 2013, año en que ya se había alcanzado un punto de saturación de líneas y maduración del mercado.

Este es uno de los principales hallazgos de un estudio efectuado por el consultor e investigador Enrique Carrier, quien explica que la facturación real de las compañías acumuló una caída de un 42% entre 2013 y 2021.

Las cifras usadas por Carrier provienen de los datos informados por el regulador Enacom e indican las siguientes cifras de ventas (combinadas de todas las compañías, a valores constantes de diciembre de 2021):

2013: 862 mil millones de pesos

2014: 768 mil millones

2015: 718 mil millones

2016: 663 mil millones

2017: 689 mil millones (único año en que la facturación subió, ligeramente, en términos reales)

2018: 624 mil millones

2019: 561 mil millones

2020: 526 mil millones

2021: 503 mil millones

Compañías celulares: ¿por qué facturan cada vez menos si consumimos cada vez más datos?

Varios factores generan menos facturación en las empresas de telefonía móvil

Este achicamiento de las ventas celulares tiene que ver con varios factores.

Por un lado, el tráfico de datos es cada vez mayor, no por una mayor cantidad de usuarios sino por un volumen creciente de circulación de videos, fotos y textos.

(Según estadísticas oficiales, en 2010 había 57 millones de líneas; en 2017, 62 millones y —tras una depuración de titularidad realizada años atrás— se alcanza el último dato disponible: fines de 2021, 57,8 millones de líneas.)

Este mayor uso de datos podría provocar congestiones o saturación en frecuencias, antenas y equipos usados por las compañías telefónicas móviles.

Pero por otro lado, cada vez es también mayor el volumen de ese tráfico que escapa a las propias redes de las compañías celulares debido al uso de aplicaciones de Internet o de puntos de Wi-Fi.

Hay un mayor volumen de tráfico que escapa a las propias redes de las compañías celulares debido al uso de apps

El empleo de WhatsApp, por ejemplo, redujo a la irrelevancia la utilización de los tradicionales mensajes SMS, por los cuales en el pasado las compañías cobraban por cantidad.

El WhatsApp también provoca una reducción de llamadas telefónicas celulares (voz), que pueden hacerse también (y en forma gratuita) a través de la propia red social, aunque con menor calidad.

Si bien el uso de una aplicación como WhatsApp o cualquier otra plataforma OTT de Internet puede implicar el uso datos móviles de la compañía respectiva (salvo que la conexión sea WiFi), ese uso de datos móviles será de un volumen y facturación inferior para la compañía celular que si se recurriera a una llamada de voz o a un SMS.

A su vez, el empleo del WiFi elude por completo el tráfico facturable por la compañía en concepto de datos móviles o llamadas.

Carrier describe la situación con estas palabras: las cifras de ventas "dan la sensación de una actividad pujante, cuya facturación no para de crecer año a año". Pero la imagen "se revierte totalmente" al actualizar los valores históricos por inflación, de modo que "la caída que se observa es constante y significativa".

El empleo del WiFi elude por completo el tráfico facturable por la compañía en concepto de datos móviles o llamadas

El consultor-investigador dice que el periodo que analizó arranca con la explosión de los smartphones y con ellos "el avance del consumo de datos a punto tal de ser hoy prácticamente la única variable entre los precios de los distintos planes (medidos en GB mensuales), mientras que mayormente tanto los minutos de voz como los SMS son prácticamente planos".

Pero esos servicios ya no son importantes: los SMS casi murieron a manos del WhatsApp y con la voz "pasa algo similar, aunque no tan marcado debido a que la voz por WhatsApp no tiene la misma confiabilidad que la voz tradicional. A pesar de esto, cada vez es más frecuente recibir y realizar llamadas por WhatsApp", acota.

Menor facturación pero con mantención de rentabilidad

Carrier señala que esta caída en los ingresos fue compensada por disminuciones en los costos. "La tecnología hoy es más eficiente y la convergencia en las redes amortiza costos en conjunto con otros servicios, como la banda ancha y la TV paga", evalúa.

En particular, la TV paga ya es ofrecida por Personal, Movistar y Claro gracias al marco de convergencia establecido en 2016. Hasta ese momento, las compañías telefónicas no podían suministrar señal de video a los usuarios y la competencia en ese rubro se reducía a empresas propiamente cableras (o cableras-radiodifusoras).

Recuerda Carrier que en ese aspecto "los constantes despliegues de fibra óptica [directa a los hogares] juegan un rol importante". Esos despliegues, sin embargo, se han visto notablemente reducidos a partir de la sanción del DNU 690/20, colocando a la Argentina en un ritmo de instalación mucho menor al de Chile, Uruguay o Brasil.

El WhatsApp provoca una reducción de llamadas telefónicas celulares (voz)

Otta disminución de costos, indica, está dada por los fuertes ahorros en la atención comercial y técnica, "muy impactada por la digitalización" y por importantes bajas de gastos en marketing y publicidad y en los subsidios a terminales "algo natural en un mercado que desde hace unos años sólo crece vegetativamente en términos de nuevos usuarios".

Para Carrier, estas y otras reducciones, así como comparticiones de infraestructura que distribuyeron esos costos entre más de un prestador lograron "mantener la rentabilidad, aunque no siempre en los niveles de antaño".

El consultor cree que estos datos deben ser tenidos en cuenta por los reguladores, especialmente ante la perspectiva del 5G.

La disminución del volumen real de ventas combinada "con una macro que dificulta la planificación y el acceso a financiamiento", advierte, deben considerarse al momento de fijar el valor del espectro que se utilice en las subastas que se realizarán en el futuro, particularmente para implantar el 5G.

Además del espectro —aclara Carrier— la llegada de 5G exigirá una fuerte inversión en infraestructura, principalmente en el despliegue de fibra óptica (en este caso no domiciliaria) para interconectar un parque de antenas que indefectiblemente deberá ser mayor.

Las compañías telefónicas celulares consultadas por este medio para obtener sus opiniones con respecto a este informe, no formularon ninguna respuesta, ni tampoco la cámara que las agrupa.