Censo digital: denuncian una supuesta falla que afecta la privacidad del registrado

Usuarios de Twitter difundieron su preocupación por la seguridad de los datos suministrados en la versión digital del Censo Nacional 2022, que se realizará este miérvoles.

Las críticas al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se concentran en la presunta posibilidad de que cualquier persona podría acceder a parte de la información de quienes completaron el trámite digital.

La presunta vulnerabilidad surge cuando un usuario busca recuperar el código que será entregado a los censistas el miércoles. Al ingresar al sistema, la opción de recuperación pide ingresar el correo electrónico registrado en el trámite digital y confirmarlo.

De acuerdo a lo que denunciado por usuarios de Twitter, la falla estaría en que al confirmar el correo el sistema devuelve otra pantalla con el código e información sobre la persona: la ciudad donde vive, el código postal, la dirección y el número de departamento o altura de la calle.

Ya de por si este cuadro de diálogo confirma que estamos en manos de un @INDECArgentina incapaz de hacer algo bien. ¿Por que pedis que repita dos veces el mail al que me vas a enviar mi código?Porque en vez de enviarlo, me lo vas a mostrar sin preguntar nada mas. Claro. pic.twitter.com/kiPq23wew3 — Andrés Snitcofsky (@rusosnith) May 15, 2022