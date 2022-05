De la pasión por los videojuegos a impulsar una nueva industria: argentino pionero de los eSports cuénta las claves del boom

"Sentí que había una oportunidad donde no todo el mundo estaba mirando", recuerda Jonatan Cisterna, un argentino pionero en la difusión de los eSports y su profesionalización, sobre sus inicios en esta actividad en la década del 2000. Esa temprana intuición y su pasión por los videojuegos lo llevaron a crear una empresa que hoy tiene alcance regional y es protagonista en una industria en crecimiento explosivo.

Cisterna es el CEO de GlobalSquads, una compañía enfocada en los deportes electrónicos que impulsa torneos, creación de contenidos y nuevas propuestas para expandir el horizonte de este ámbito que no para da sumar jugadores, espectadores y marcas.

"Formar una comunidad y ser parte de un lugar, sentirse cómodo. Esa fue la primera ideología a partir de la cual comenzamos hacer competencias, torneos y luego empezamos a profesionalizar los deportes electrónicos, hace más de 15 años", dice Cisterna a iProfesional. Y agrega: "Cuando lo pensaba en esa época, quizás no dimensionaba la magnitud del crecimiento que iba a tener la industria de los deportes electrónicos. Pero siempre tuvimos la iniciativa de darle un objetivo claro a la gente y tomarlo de manera profesional".

De hecho, hoy en día la escena de los eSports es la punta de lanza de la industria del gaming, que en conjunto logró una facturación global de u$s200.000 millones anuales (más que el cine).

El boom de los eSports no se detiene

A pesar del enorme desarrollo que tuvieron los deportes electrónicos en los últimos años, el CEO de GlobalSquads opina que todavía no se llegó a un techo y que, por el contrario, "hay mucho más crecimiento por delante".

Jonatan Cisterna, apasionado por los eSports y CEO de una compañía en expansión.

En este sentido, reconoce que durante la pandemia, por el impacto de los aislamientos, la actividad se potenció con la afluencia un público más numeroso que encontró en los eSports un nuevo modo de entretenimiento.

"En nuestra plataforma Temporada de Juegos (TDJ) veníamos con un crecimiento de espectadores de un 25% anual. Si bien eso ya marcaba una tendencia muy fuerte, lo cierto es que esto se magnificó de manera notable con la pandemia. Por ejemplo, en el período de un año experimentamos un salto de 60.000 usuarios a más de 150.000", revela Cisterna, quien anticipa que a partir de 2022 se mantendrá la expansión de la escena, aunque ya a "un ritmo normal".

El mundo de los eSports: mucho más que juegos

La relevancia de los deportes electrónicos para las nuevas generaciones y su posicionamiento como espectáculo masivo plantea tanto oportunidades como retos para las empresas que intervienen en este mercado. Al respecto, Cisterna explica que hoy "generar una competencia es pensar un producto completamente audiovisual. Se trata de un show para el espectador y en el que también hay que cuidar otras facetas, como garantizar una óptima experiencia para los deportistas jugadores y tener la sofisticación para poder incluir los mensajes de los partners o marcas que participan".

"GlobalSquads nació para responder a ese desafío amplio como una productora que genera experiencias para diferentes sectores y brinda la posibilidad de insertarse dentro de la comunidad, realizar lanzamientos, activaciones o posicionarse", destaca Cisterna, quien da cuenta de una vocación de experimentar y apuntar a nuevos horizontes en el mundo de los eSports: "Generamos diferentes productos, buscamos enfoques frescos, evaluamos por dónde se transmite cada cosa, cómo es la participación del jugador -si es digital o presencial- y vamos cambiando las experiencias para ir viendo cómo es la respuesta del público".

Los torneos de eSports hoy concitan el interés de miles de espectadores.

El CEO de GlobalSquads subraya que los eSports son hoy una industria consolidada, donde, a lo largo de los años, se dio una importante evolución en muchos aspectos. "El cambio fue en todos los sectores: desde el lado de inversión, desde el negocio, desde la exposición de cada uno de los productos. Hoy, la realidad es que se pueden hacer competencias relevantes para un público masivo".

Y ejemplifica: "Actualmente, un jugador es fichado por un club y obtiene un contrato, de manera similar a lo que ocurre en los deportes tradicionales. Y años atrás se trataba de grupos de amigos que se juntaban para jugar un torneo sólo por diversión o por medirse con otros. Hoy se obtienen premios en dinero, mientras que antes no había recompensa monetaria o se competía por un periférico".

Los deportes electrónicos, un nuevo espacio para las marcas

En el contexto de la joven madurez de los deportes electrónicos, Cisterna señala como un buen síntoma el interés por sumar contenidos que muestran las plataformas masivas como la TV y servicios digitales vinculados (DirecTV, Flow). De esta manera, se amplía el alcance –que no es poco– que tienen los medios tradicionales del streaming de videojuegos, como pueden ser Twitch o YouTube.

A la par de lo anterior, el CEO de GlobalSquads contó que un cambio reciente e importante en la escena local fue la llegada de marcas "no endémicas" (las que no pertenecen al ecosistema de los videojuegos) en busca de llegar a un público en constante crecimiento. "El año 2020, en coincidencia con el inicio de la pandemia, fue uno de mucha inserción de marcas que apostaron a lograr exposición ante el público de los eSports. Creo que sin la pandemia habría pasado algo parecido, aunque no sé si tan fuerte, porque el fenómeno venía configurándose desde antes", relató.

"En ese momento pudimos avanzar en un sponsorship con una serie de televisión, que fue la primera vez en la que una liga de deportes electrónicos tuvo como patrocinador a una serie de televisión en el mundo. Fue la Liga Pro The Walking Dead. Posteriormente a eso, empezaron a surgir muchísimos apoyos de diferentes marcas no tecnológicas que se empezaron a sumar. Creo que ese año fue determinante para tener lo que tenemos hoy en toda la industria", añadió.

"Nosotros empezamos a desarrollar productos de cara a la comunidad más allá de que existiera una demanda de parte de otras empresas. Siempre fuimos activos y seguimos el objetivo de profesionalizar el sector, con divisiones de creadores de contenidos, activaciones y eventos. Eso hizo que cuando se sumaron estas marcas, pudiéramos ofrecerles una cartera de productos y soluciones mucho más amplia. Porque estábamos conformados con una antigüedad y con casos de éxito", enfatizó Cisterna.

Los deportes electrónicos, un fenómeno que se potenció en pandemia y sigue creciendo.

Lo que viene para los deportes electrónicos en América Latina

Cisterna fue partícipe de la organización de torneos a nivel regional y hoy GlobalSquads aspira a conformar el ámbito de los eSports no sólo en Argentina, sino también en países como Uruguay, Perú, México o Chile.

"Sin dudas, estamos ‘camino a’, porque están apareciendo cada vez más torneos regionales e internacionales. Creo que lo que falta es eso, más conexión entre toda la región. Estamos trabajando en eso, con nuestra liga ‘Supercopa de América’, que es un torneo de Counter-Strike con presencia en varios países, similar a lo que puede ser una Copa Libertadores en el fútbol", señala.

Además de los nuevos torneos, Cisterna destaca que su empresa va a realizar pronto el lanzamiento de GlobalSquads Studios, "que termina de encauzar todas las áreas de soluciones para la industria del gaming".

"Creemos que este es un año no sólo para generar productos de impacto, sino de generar oportunidades y alianzas de cara al crecimiento. Vamos por el camino adecuado y mientras no se pierda el foco no tengo dudas que llegaremos al próximo nivel", concluye.