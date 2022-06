Cómo hacer tus propios stickers en WhatsApp: sorprendé a tus contactos con pegatinas personalizadas

Las pegatinas o "stickers" de WhatsApp son una forma entretenida de transmitir emociones o agregar dinamismo a una conversación.

La aplicación de mensajería instantánea fue un poco reticente, en comparación con las plataformas de chat de la competencia como Telegram, pero finalmente agregó la capacidad de usar calcomanías en 2018.

Sin embargo, la selección de calcomanías integradas de WhatsApp puede ser limitante, especialmente si deseás agregar un toque local o una broma interna a una charla con amigos o parientes.

WhatsApp aún no lanzó una aplicación oficial para crear calcomanías para Android o iPhone, pero podés confiar en una variedad de opciones de aplicaciones de terceros para crear stickers personalizados.

También podés usar la versión web de WhatsApp para crear pegatinas personalizadas en su escritorio.

Una versión beta de WhatsApp menciona que una aplicación propia para crear calcomanías podría estar en camino, pero tendrás que confiar en aplicaciones de terceros para crear sus propias calcomanías hasta que la compañía implemente su propia solución.

Si deseás una forma sencilla de agregar imágenes a WhatsApp como pegatinas, Sticker.ly es una de las muchas opciones disponibles.

Sticker.ly es gratuito y ofrece una variedad de pegatinas basadas en tendencias y temas populares, junto con la capacidad de crear tus propias calcomanías normales o animadas.

Los siguientes pasos deberían ayudarte a comenzar con tu propio paquete de calcomanías en cuestión de minutos.

Al igual que los dispositivos con el sistema operativo Android, necesitarás una aplicación para crear calcomanías de WhatsApp en un iPhone.

Buscar en la tienda de aplicaciones de iOS muestra muchas opciones, pero Top Stickers es una aplicación muy bien calificada.

Al igual que Sticker.ly, encontrarás una colección seleccionada de stickers, pero hacer tus propios stickers es igual de fácil.

Recientemente, WhatsApp agregó soporte para crear stickers para usuarios de sus versiones beta de la versión web.

La opción ahora se ha implementado para más usuarios en las últimas semanas, y hacer tu propia etiqueta de WhatsApp es tan fácil como tocar la pestaña de la etiqueta en un chat y hacer clic en el botón Crear.

Luego podés cargar una imagen y realizar ediciones como agregar emojis o texto. Hacé clic en enviar para crear y compartir la pegatina.

¿Existe una aplicación oficial para hacer stickers de WhatsApp en iOS o Android?: No todavía. Sin embargo, parece que WhatsApp trabaja en su propia aplicación para compartir pegatinas.

Esta forma de buscar stickers de WhatsApp es muy sencillo. A través de un video que compartieron en sus redes, se puede observar que hay un recuadro que dice "Buscá con texto o emojis". De esta manera, vas a encontrar al instante el sticker que necesitás sin necesidad de ver toda la lista.

???? You can now search stickers on WhatsApp ????Need to say I love you? There's a sticker for that. Need to say I know? There's a sticker for that too. pic.twitter.com/5lNzuOibVT — WhatsApp (@WhatsApp) March 26, 2021