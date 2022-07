Inteligencia artificial: sólo el 12% de las empresas hoy la usa para superar a la competencia

La inteligencia artificial (IA) empieza a revolucionar el modo de hacer negocios, pero aún necesita penetrar más dentro de las empresas para que realmente se vea el efecto y el funcionamiento que tendrá en las economías y en los mercados.

Lo que sucede es que mientras que la mayoría de las organizaciones que utiliza la inteligencia artificial (IA) a nivel mundial todavía está experimentando con la tecnología, solo el 12% la está utilizando a un nivel de madurez que logra una fuerte ventaja competitiva, según el nuevo estudio global de Accenture The Art of AI Maturity: Advancing from Practice to Performance.

Según la investigación, la madurez de la IA es el grado en que las organizaciones superan a sus pares en una combinación de capacidades fundacionales y diferenciadoras relacionadas con la IA. Estas capacidades incluyen la tecnología -datos, inteligencia artificial, nube- así como la estrategia organizativa, la IA responsable, el patrocinio de los directivos, el talento y la cultura.

La investigación sitúa la madurez media de la inteligencia artificial de las organizaciones en una puntuación moderada de 36, lo que revela que la mayoría de las empresas tienen importantes oportunidades para generar mayor valor con la IA.

El reporte destaca un pequeño grupo (12%) de organizaciones que utiliza la IA para superar a sus competidores. Este grupo se denomina AI Achievers, con una puntuación de 64 en la escala de madurez, que casi duplica la de los demás y se correlaciona con un crecimiento de los ingresos un 50% mayor que el de sus pares.

Inteligencia artificial, lo que falta

El análisis muestra también que la mayoría de las empresas (63%) está experimentando con la IA, con una puntuación de madurez de 29. Los Innovadores de IA (13%), con una puntuación de 50, y los Constructores de IA (12%), con una puntuación de 44, están algo avanzados en su nivel de madurez de la IA, pero siguen sin aprovechar todo su valor.

"Cada parte de cada negocio debe ser transformada por la tecnología, los datos y la IA, en algunos casos resultando en la reinvención total de la empresa", dice Inés Nosetti, directora ejecutivo de Accenture.

Y agrega: "Los AI Achievers están mostrando a sus compañeros lo que es posible cuando se libera todo el potencial del talento y la tecnología, trabajando en conjunto, apoyados por una visión clara y un compromiso con el cambio. Pero incluso este grupo más maduro tiene mucho margen de crecimiento. Y aunque la mayoría de las industrias tienen AI Achievers, varían mucho en cuanto a la madurez de la IA en general y los saltos que darán".

Inteligencia artificial aplicada

La implementación de herramientas de inteligencia artificial más sofisticadas se vuelven algo común ya que generan mucha más eficiencia en el trabajo realizado por el personal actual, y pueden ayudar a transformar de arriba a abajo la función financiera. Según una encuesta realizada por Gartner, el 70% de los proyectos de tecnología aplicados a finanzas, usarían IA para el 2024.

Incluso, según un reciente estudio de Boston Consulting Group (BCG) y MIT Sloan Management Review (MIT SMR), señala que más del 75% de los directivos afirman que la IA mejora la toma de decisiones y la eficiencia de los equipos, también aprecian cambios positivos en el aprendizaje empresarial, la moral de los trabajadores y la colaboración entre compañeros.

"En América Latina, las empresas están iniciando evaluaciones de implementar IA o ya han iniciado su uso. Vemos que la gran mayoría está automatizando procesos de cuentas a cobrar y a pagar, las conciliaciones bancarias, y las revisiones de cuentas para hacer los cierres contables. Sin embargo, la IA no se limita a tareas pesadas, también se puede aplicar a generar nuevos negocios para las empresas", explica Juan Pablo Baldoni, CEO & Founder de Plika.

Por ejemplo, "el uso del Machine Learning para la construcción de modelos predictivos y prescriptivos es un tema que está sobre la mesa y todos quieren evaluar para sus empresas, ya que en estos contextos tan volátiles necesitan ayuda para mejorar sus procesos para tomar decisiones estratégicas", completa Baldoni.