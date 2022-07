Murió a los 23 años el "youtuber" de un famoso videojuego

En un video titulado "Hasta luego, nerds", un "youtuber" famoso del juego Minecraft se despidió de sus 10 millones de seguidores antes de morir a los 23 años. "Hola a todos, aquí Technoblade. Si están viendo esto, estoy muerto".

Technoblade, como se hacía llamar en el videojuego, saltó a la fama transmitiendo en vivo y publicando clips de sí mismo jugando a videojuegos. Pero el año pasado reveló a sus fans que le habían diagnosticado cáncer.

El mensaje de despedida, escrito horas antes de su muerte y leído por su padre, lo describe como "el niño más increíble que alguien podría pedir". Reveló que su verdadero nombre era, de hecho, Alex, pese a las bromas gastadas a sus espectadores haciéndoles creer que su nombre era Dave.

"Gracias a todos por apoyar mi contenido a lo largo de los años", continuó. "Si tuviera otras cien vidas, creo que elegiría volver a ser Technoblade cada vez. Esos fueron los años más felices de mi vida", dijo en su mensaje póstumo, que al momento de publicarse esta nota se acercaba a las 17 millones de vistas en menos de 12 horas.

Homenajes a Technoblade

La estrella, que ganó torneos de Minecraft y tenía legiones de fans a quienes hablaba sobre su vida de manera humorística mientras jugaba, explicó en un video para recaudar fondos publicado en febrero que se había sometido a quimioterapia, radioterapia y una operación después de desarrollar un tumor en su brazo derecho.

Tras la noticia de su muerte, sus fans, compañeros de juego y youtubers le rindieron un homenaje en Internet. "Nunca olvidaré el día que conocí a Technoblade", recordó J. Schlatt.

"Salí temprano del trabajo para jugar en un torneo de Minecraft con él. Apenas sabía jugar... y el tipo aún así ganó". "Descansa en paz, grandote. Siempre serás una leyenda", dijo.

La youtuber Capitán Puffy, también conocida como Cara, tuiteó: "Descansa en paz, Technoblade. Siempre me trató con pura amabilidad y nunca me excluyó de nada. ¡No podría haber sido una persona más amable!". "Gracias por todo lo que has hecho por esta comunidad, nunca será lo mismo sin ti", agregó.

"Technoblade es una leyenda. De ser un gran fan a uno de sus amigos reales, no puedo describir lo agradecido que estoy de haberle conocido. Solo sé que está elaborando estrategias en el cielo sobre cómo vencer a Dios...", dijo Tommy Innit.

El siguiente fue el último video publicado en vida por Technoblade:

¿Qué harán con la herencia de Technoblade?

"He estado viendo Technoblade durante la última hora", agregó Ludwig Ahgren. "Era tan ingenioso y tan humilde incluso en los momentos más difíciles. Siempre lo admiraré".

Quackity, otro compañero, también expresó su gratitud en línea: "Tuve la oportunidad de expresarle a Technoblade cuánta admiración y respeto tenía por él, no solo por el enorme impacto que tuvo en todos nosotros, sino también por mantener su increíble humor incluso en el momentos más oscuros. Lo extrañaré mucho".

El padre de Technoblade agradeció a los fan en el video de despedida y señaló: "Significaron mucho para él". Explicó que una parte de las ganancias de los pedidos en línea de la mercancía de su difunto hijo ahora se destinaría a obras de caridad.