La tecnología enfrenta estas barreras para reducir el uso del dinero en efectivo en Argentina

El problema del exceso y acumulación de dinero en efectivo en el sistema bancario continúa en crecimiento, aupado por la inflación que amenaza a llegar a los tres dígitos anuales.

La inflación constante desde hace más de 15 años, la devaluación de la moneda y la decisión de no hacer billetes de mayor denominación engrosan este problema a través de los años.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ser un factor clave en la reducción del uso del efectivo, además de la inclusión financiera. Aplicaciones como Remitee son parte de esta transformación, porque permiten que se dejen de hacer las transacciones en efectivo y de forma presencial.

Nicolás Zamudio, cofundador y director financiero operativo de Remitee, explica la siguiente entrevista de iProfesional cómo las TIC pueden reducir el uso del efectivo en la Argentina.

-¿Cómo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden reducir el uso del efectivo e impulsar la inclusión financiera?

-La tecnología pasa a ser un factor clave en la reducción del uso del efectivo así como también en la inclusión financiera. Por un lado, todo el ecosistema Fintech permite ofrecer mejores servicios, a precios más bajos y centrado en el cliente.

Por otro lado, las aplicaciones que permiten digitalizar la economía (movilidad, viajes, salud, etc.) Se integran perfectamente con el ecosistema Fintech y el sistema bancario tradicional, generando una mayor usabilidad del dinero electrónico y por ende, menos efectivo.

La sinergia entre aplicaciones, fintech y bancos tradicionales puede reducir el uso del efectivo.

Retraso tecnológico

-¿Cuáles son los obstáculos para la aplicación de TIC para reducir el uso del efectivo? ¿La economía en negro, el marco legal vigente, factores culturales, retraso tecnológico?

-Tener un país con 40-50% de su economía no formal impacta directamente en que las personas no usen plataformas digitales o el sistema bancario tradicional para sus operaciones. Y, adicionalmente tener los medios de cobranza adecuados para que las personas no utilicen el efectivo.

El retraso tecnológico obviamente afecta el uso y crecimiento por lo que es importante que haya buena conectividad para que este mercado siga creciendo. El marco legal no favorece esta situación porque los impuestos son excesivos.

-¿Qué oportunidades de negocio ofrece el mercado argentino según observan desde Remitee?

-A nivel mundial, según las Naciones Unidas, existen casi 300 millones de personas viviendo en un país diferente al que nacieron. En América latina, se estima que esta cifra es de más de 12 millones, y, específicamente en la Argentina, son alrededor de 3 millones de personas migrantes.

A estas cifras se agregan los migrantes domésticos (personas que dejan su ciudad y familiares para trasladarse a otra provincia dentro del mismo país en busca de mejores oportunidades).

Si bien no hay datos oficiales, se sabe que tanto en la Argentina como en otros países de la región (por ejemplo, Chile) representan un número significativo y que enfrentan los mismos problemas que un inmigrante.

La gran mayoría de estas personas son no bancarizadas o están subservidas por el sistema financiero formal. También se presenta como una muy buena oportunidad de negocio el mercado BtoB en la industria de las remesas.

Nicolás Zamudio, CFO de Remitee.

-¿Cómo es el plan de negocios de Remitee para aprovechar esas oportunidades?

-Respecto a Remitee, la proyección es continuar con el crecimiento, para el 2022 esperamos terminar el año con un 700% más de transacciones vs el 2021 y un crecimiento de facturación del 400%. En cuanto a la estructura en 2021 duplicamos la misma y para 2022 planeamos triplicar la cantidad de empleados.

Remitee es una plataforma de pago digital transfronterizo y multipropósito. Su tecnología de punta ayuda a millones de latinoamericanos, la mayoría de ellos no bancarizados, a enviar dinero para cobrar en efectivo o acreditar en una cuenta bancaria en cuestión de minutos, así como realizar pagos instantáneos directos de diferentes servicios, como facturas de servicios públicos, teléfonos móviles prepagos o tarjetas de regalo de marca.

La infraestructura de pagos de procesamiento instantáneo interconectada y patentada de Remitee también está siendo utilizada por otras compañías de transferencia a través de una solución plug & play. Este servicio B2B amplía la transformación y el impacto de Remitee en la industria de las remesas de dinero.

Remitee está presente en la Argentina, Chile y acaba de incorporarse en España para iniciar operaciones en los próximos meses. La infraestructura de pago transfronteriza interconecta 42 países, principalmente enfocados en América latina.

-¿Cómo se encuentra la Argentina en la adopción de herramientas digitales para favorecer la inclusión financiera?

-La Argentina tiene buena adopción de herramientas digitales comparativamente con los demás países de la región porque las herramientas que hay por detrás, los procesadores de pagos tienen buenos servicios.

Te puede interesar ¿Cómo saber la ubicación de una persona sin que lo sepa por WhatsApp?

Brasil, Perú, Colombia y Chile aún están más atrasados en la adopción de herramientas digitales, pero creciendo rápidamente en la adopción de nuevas herramientas. Por ejemplo, procesamiento de pagos instantáneos.