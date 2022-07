¿Sos adicto a los mensajes de voz en WhatsApp?: probá este truco antes de enviarlos

WhatsApp sumó en el último año muchas funciones. Entre las características introducidas recientemente en la popular plataforma de mensajería instantánea se encuentran la capacidad de mover mensajes de iPhone a Android, y la opción de enviar mensajes que desaparecen, aunque parece que aún no ha terminado.

La cuenta oficial de Twitter de WhatsApp anunció la incorporación de una nueva función que millones de usuarios demandaron durante mucho tiempo.

WhatsApp te permite obtener ahora una vista previa de los mensajes de voz antes de enviarlos. Con esta nueva función de vista previa con las notas de voz de WhatsApp, podrás asegurarte de no enviar una nota de voz de la que puedas arrepentirse más tarde.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del orbe.

¿Por qué es útil obtener una vista previa de los mensajes de voz de WhatsApp antes de enviarlos?

Enviar mensajes de voz de WhatsApp parece una actividad casual, pero muchos usuarios utilizan esta función tanto para fines profesionales como personales.

Cuando enviás una mensaje laboral o profesional, puede ser importante asegurarse de que el mensaje sea correcto. Ahí es donde ayuda la vista previa del mensaje de voz antes de enviarlo.

Sin embargo, esta característica también puede ser útil para un uso casual. Ya sea que estés contribuyendo a un chat grupal amistoso o enviando un recordatorio a tu madre, asegurarse de que tu nota de voz sea correcta puede evitar confusiones y ayudar a que el destinatario te entienda mejor.

También puede salvarte de la vergüenza en caso de que se graben ruidos de fondo extraños accidentalmente en el mensaje de voz.

WhatsApp te permite obtener ahora una vista previa de los mensajes de voz antes de enviarlos.

Cómo obtener una vista previa de las notas de voz de WhatsApp antes de enviarlas

Antes de comenzar, aseguráte de utilizar la última versión de WhatsApp. Para hacer esto, todo lo que necesitás hacer en un teléfono móvil "inteligente" con el sistema operativo Android es abrir Google Play Store, buscar WhatsApp y verificar si ve la opción Actualizar. Si no, deberías estar bien. Ahora que se han cumplido todos los requisitos previos, veamos cómo hacerlo.

Paso 1: abrí un contacto de WhatsApp o un chat grupal y buscá el ícono del micrófono.

Paso 2: tocá el ícono del micrófono, mantenélo presionado y luego deslizáte hacia el ícono de candado arriba para iniciar el modo de grabación manos libres.

Paso 3: comenzá a hablar y usá el botón rojo Grabar para detener la grabación.

Paso 4: podés usar el ícono Reproducir para verificar tu grabación y, si estás satisfecho, usá el botón Enviar para transmitirla.

Paso 5: si deseás volver a grabar, utilizá la papelera para eliminar la grabación. Repetí el proceso para iniciar una nueva grabación.

Cuando enviás una mensaje laboral o profesional, puede ser importante asegurarse de que el mensaje sea correcto.

¿Cómo funcionaba antes el envío de mensajes de voz en WhatsApp?

Si no sabías cómo funcionaba la función de notas de voz de WhatsApp hasta ahora, aquí hay una breve explicación. En versiones anteriores de WhatsApp, tenías que mantener presionado el botón del micrófono junto al cuadro de texto para iniciar una nota de voz. En el momento en que levantes el dedo del icono del micrófono, el mensaje se enviará automáticamente.

Si bien esta era una forma rápida de enviar mensajes de voz, no todos se sentían cómodos al usarlo porque no ofrecía ninguna opción para verificar qué tan bien o mal sonaban o incluso les permitía verificar si había errores antes de que se transmitiera la nota de voz.

Para solucionar este problema, WhatsApp les dio al final a los usuarios la opción de deslizar y cancelar una grabación (mientras el mensaje aún se está grabando) si no estaban muy contentos con lo expresado. Sin embargo, esto todavía no era tan bueno como escuchar un mensaje antes de enviarlo.

Y esto es exactamente lo que WhatsApp solucionó con la actualización reciente. La nueva función ahora está disponible para las versiones de Android e iOS de WhatsApp y así está disponible para usuarios de todo el mundo.

Antes de probar la nueva función, aseguráte de utilizar la última versión de WhatsApp.

Preguntas frecuentes sobre el envío de mensajes de voz en WhatsApp

¿Puedo enviar mensajes de voz de WhatsApp en los clientes de escritorio y web?

Sí, podés. El proceso es idéntico.

¿Cuánto puede durar un mensaje de voz de WhatsApp?

WhatsApp no especifica públicamente ningún límite de tiempo en particular. Sin embargo, debe haber algún límite. Simplemente no te vuelvas loco y usá la función solo para mensajes cortos.

¿Puedo eliminar mis mensajes de voz de WhatsApp del dispositivo del destinatario?

Sí. Podés mantener presionado el reproductor de audio y aparecerá un menú. Seleccioná Eliminar. Luego se te pedirá Eliminar para todos o Eliminar solo para mí . Elegí lo primero.

La herramienta de mensajes de voz de WhatsApp tiene algunas limitaciones.

¿Por qué no puedo escuchar los mensajes de voz de WhatsApp?

Podría ser cualquier número de cosas. Su volumen puede estar bajo, tu dispositivo puede estar en modo silencioso, podés tener auriculares conectados o la grabación en sí fue mala.

¿Puedo descargar y guardar mensajes de voz de WhatsApp como MP3?

Sí, podés descargarlos, pero solo como archivos OGG, aunque podés convertirlos fácilmente a MP3 más tarde si lo deseás.

En un dispositivo móvil, mantené presionado el mensaje de voz y seleccioná correo electrónico en el menú Compartir. A continuación, se te enviará el archivo OGG como un archivo adjunto de correo electrónico.

En el cliente de escritorio, hacé clic en la flecha pequeña que se encuentra en el extremo derecho del reproductor de audio y, en el menú desplegable, verás Descargar. Esto nuevamente te dará un archivo OGG.

¿Cómo puedo transcribir mis mensajes de voz de WhatsApp a texto?

WhatsApp no proporciona oficialmente esta característica. Sin embargo, hay aplicaciones de terceros disponibles para tu teléfono que afirman poder hacerlo.

Pensá primero si deseás otorgar acceso a tus mensajes privados a un tercero desconocido.