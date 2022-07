Por qué WhatsApp recomienda no descargar esta versión de la aplicación

En los últimos días, muchas personas comenzaron a descargar WhatsApp Plus 2022, que es una aplicación modificada que le da al usuario la posibilidad de acceder a varias funciones que todavía no están disponibles en la version orginal.

El problema es que quienes descargaron esta versión de WhatsApp pueden haber tomado una mala decisión.

WhatsApp Plus 2022: por qué no descargarla

Antes que nada, es clave tener en cuenta que siempre se recomienda descargar las versiones oficiales de las apps. No obstante, la principal razón por la que se desaconseja instalar este tipo de aplicaciones es que las cuentas pueden ser suspendidas o incluso cerradas.

A su vez, se trata de apps más fáciles de hackear, por lo que la información personal está más desprotegida.

Estas versiones no se pueden encontrar en las tiendas virtuales oficiales, dado que no pasan los filtros respectivos para asegurar que no posee virus o malwares, algo que podría afectar el funcionamiento de los dispositivos.

WhatsApp desaconseja a los usuarios que descarguen esta versión, que no es oficial

A pesar de que la versión oficial no cuenta con todos los gadgets que ofrecen las otras variantes, tiene varias funciones útiles y sigue agregando nuevas actualizaciones. Entre ellas se encuentra la opción de filtrar los chats con diferentes opciones.

Según explicaron desde el portal especializado WABetaInfo, la última beta para Android de WhatsApp cuenta con la opción de "chats no leídos", la cual describieron como una de las funciones que más se necesitaba para agilizar la forma de chatear.

Otras son las que te permiten filtrar documentos, videos, fotos, audios, links y GIFs. En cuanto a la fecha de salida, todavía no está definida, ya que la función ni siquiera fue anunciada por Meta, empresa dueña de la aplicación.

WhatsApp: cómo saber con quién hablan otras personas

La aplicación de mensajería WhatsApp continúa renovándose. En esta oportunidad, la plataforma dio a conocer una herramienta que te permite conocer cuáles son los contactos con los que más habla una persona.

De esta manera, un usuario puede saber con quién conversa otro, por ejemplo su pareja, y realizar un ranking de cuál es su contacto "favorito" en WhatsApp. Pero eso no es todo, también podrá averiguar la cantidad de material audiovisual que comparten entre sí.

Esta nueva función de WhatsApp es perfecta que quienes quieren averiguar con quién habla otra persona. Y si bien esta herramienta no fue ideada por Meta con este fin, los usuarios le encontraron una vuelta para darle otro uso y así poder espiar las conversaciones más frecuentes de otra persona y sus favoritas, en especial de sus parejas.

Así podés saber con quién habla otra persona en WhatsApp

Un usuario puede saber con quién conversa otro, por ejemplo su pareja, en WhatsApp

En primer lugar, quien quiera utilizar esta herramienta para acceder a las conversaciones va a necesitar poseer el teléfono de la persona de quien se quiere conocer la información, y además su acceso a WhatsApp.

A continuación, deberá hacer lo siguiente:

1.Primero, ingresar a la aplicación WhatsApp y luego a "Ajustes".

2.En esa pestaña, ingresar a "Almacenamiento y datos".

3.Luego, hacer clic en "Administrar almacenamiento".

4.Por último, WhatsApp desplegará una lista de todas las personas con las que habla ese usuario.

Esta técnica no es infalible, ya que si la persona acostumbra a vaciar los chats frecuentemente, esto será una misión imposible.