Neil Young, la leyenda del rock que quiso revolucionar la música digital y fracasó

El Pono ganó algo de entusiasmo y más de 6 millones de dólares en apoyo de financiación colectiva, ¿por qué no logró captar audiencia?

Neil Young, el músico canadiense que a los 76 años es una leyenda del rock, pasó años criticando los MP3, iTunes y la música digital en general, insistiendo en que la calidad del sonido comprimido arruina la experiencia auditiva en comparación con los CD y los vinilos.

En 2012, Young buscó resolver el problema por su lado y anunció el reproductor de música Pono y una tienda que vendería archivos de audio de alta fidelidad sin pérdidas de calidad.

El Pono ganó algo de entusiasmo y más de 6 millones de dólares en apoyo de financiación colectiva, y finalmente llegó en 2015, pero no logró captar con una gran audiencia.

La presunción de Young no ayudó, ni tampoco el color amarillo ni el diseño moderno del dispositivo.

Sin embargo, otras empresas llevaron adelante la obsesión de Young por la calidad del audio. Tidal salió al mercado con un nivel de transmisión sin pérdidas.

Luego Amazon lanzó un nivel de alta fidelidad de su servicio de suscripción Music Unlimited, con el propio Neil Young como el primero en cantar sus alabanzas con una buena dosis de hipérbole.

"La Tierra cambiará para siempre cuando Amazon presente la transmisión de alta calidad a las masas", dijo. Sin embargo, Pono en sí nunca cambió gran cosa.

Tidal aprendió de las lecciones del fracaso de Neil Young.

Un anti-iTunes

Hacia el final de sus memorias, esta leyenda de la música admite: "Estaba equivocado".

El libro, "To Feel the Music: A songwriter's mission to save high-quality audio", es algo así como una autopsia del servicio de descarga de alta resolución del músico, que cerró en 2017.

PonoMusic, la compañía de Young que duró cinco años, era una especie de anti-iTunes, que ofrecía descargas con calidad de estudio sin comprimir y un reproductor de marca registrada que "sonaba como Dios", aunque algunos críticos cuestionaron esta evaluación.

PonoMusic también estaba en contra del streaming. "Mi aversión a la transmisión no solo se debía a su efecto en la calidad de la música", escribe Young en su libro, "sino a lo mal que las compañías discográficas y los acuerdos de transmisión tratan a los artistas".

El hecho de que Young no adoptara esa tecnología desde el principio, incluso cuando los consumidores lo abandonaron en masa por las descargas de Spotify, Apple Music y Amazon Music, fue, en sus palabras, "uno de mis mayores errores".

To Feel the Music es un libro que Young escribió junto al ex director de operaciones de PonoMusic y hoy director ejecutivo de Neil Young Archives, Phil Baker.

Neil Young rechazaba iTunes de Apple por su calidad baja de audio.

Un emprendedor musical

El libro ofrece a los lectores una especie de hoja de ruta para ayudarlos a navegar por la compleja industria de la música, principalmente en términos de dónde no debemos ir, a través de sus propios fracasos.

Young y Baker alternan capítulos, con el análisis tecnológico bajo la mirada de Baker que complementa la narrativa ansiosa y directa de Young.

Juntos describen problemas familiares de inicio, como directores ejecutivos rotativos y contratiempos de producción.

Además, narran los siete años de Young como un emprendedor luchador de Silicon Valley.

Después de que la compañía cerró, Young renovó su enfoque en la calidad de audio con su propio servicio de transmisión de alta resolución, Xstream.

También renovó su propio sitio web de archivos, donde los fanáticos pagan 1,99 dólares al mes para acceder a su catálogo.

Neil Young mantuvo recientemente una ácida disputa con Spotify por un podcaster de ultraderecha.

Obsesión por la calidad del audio

Young y el equipo de PonoMusic cometieron grandes errores. Pero Young también hizo mucho por el progreso en el negocio de la música.

Fue su concepto lo que puso a la industria en marcha con la música de alta resolución, aunque indirectamente también deshizo su propia empresa.

A partir de la experiencia de Young, las personas que buscan sobrevivir e innovar en la industria deberían prestar atención a grandes errores en particular, si quieren evitar convertirse en el próximo PonoMusic.

Como Young le dijo a un inversionista desde el principio: "No hay nadie que pueda transmitir la verdadera calidad de la música".

A su modo de ver, las empresas de transmisión no podían permitirse el lujo de ofrecer grabaciones de alta resolución, y los consumidores tampoco podían permitirse el lujo de comprarlas.

Pero, como concluye en su libro, estaba equivocado. Young luchó durante mucho tiempo contra el audio inferior, argumentando que la transmisión priva a los fanáticos de la música de una verdadera experiencia auditiva.

Neil Young enfatizó en la calidad del audio para mejorar la experiencia de escucha.

El error de no seguir una tendencia de la industria

Pero ahí es donde la mayoría de la gente obtiene su música hoy, con decenas de millones de suscriptores pagos solo en los EEUU.

Y mientras servicios como Deezer y Tidal introdujeron a los usuarios a la transmisión de alta resolución, PonoMusic continuó ofreciendo solo descargas.

La lucha de Young por rescatar el sonido de la música grabada se remonta a más de 50 años. Al escuchar su primer álbum en solitario en 1968, exigió que la discográfica lo relanzara; había mezclado usando tecnología diseñada para mejorar las grabaciones estéreo reproducidas en equipos mono. Young lo odiaba.

De este disgusto vino su visión. Young comenzó silenciosamente a desarrollar PonoMusic en 2010 y presentó varias solicitudes de nombres de marca, incluidos "21st Century Record Player" y "Thanks for Listening".

Warner Music Group fue la primera compañía discográfica en convertir sus miles de álbumes para el proyecto y también invirtió medio millón de dólares.

Sony y Universal pronto siguieron. Young aseguró el respaldo de docenas de compañeros músicos, incluido el difunto Tom Petty, quien afirmó que PonoMusic "salvaría el negocio de la música".

Warner apoyo el proyecto de música digital de Neil Young.

El rechazo de Steve Jobs

Steve Jobs no estaba tan entusiasmado. Antes de morir en 2011, el director general y cofundador de Apple dijo "no tenía ningún interés en la alta resolución para sus productos", escribió Young.

"Me dijo que sus clientes estaban perfectamente satisfechos con la calidad del MP3", agregó. Sin embargo, en 2019 la compañía lanzó su oferta de transmisión de alta resolución, Apple Digital Masters.

En 2013, Young encontró a su director ejecutivo en John Hamm, un veterano de la tecnología que reunió rápidamente un equipo, un presupuesto y un cronograma de productos.

Los ingenieros y desarrolladores de PonoMusic provenían de lugares como Apple y Google, y Hamm los instaló en una oficina del tercer piso en San Francisco.

Ya existían reproductores y servicios de alta resolución, pero en su mayoría no eran asequibles y se dirigían a un nicho de mercado.

Lo que diferenciaría a PonoMusic fue su software de conversión de digital a analógico, desarrollado por Meridian Audio, con sede en el Reino Unido.

Según Neil Young, Steve Jobs estaba satisfecho con la calidad del MP3.

Un despido fatal

Esa tecnología crucial restauraría los frágiles MP3 a la cálida claridad de las grabaciones de estudio originales. Todo dependía de ello.

Pero una vez que los reproductores PonoMusic estuvieron fabricados y listos para funcionar, las discusiones de dos años con Meridian se estancaron y nunca se materializaron.

Hamm encontró a otro ingeniero de audio y PonoMusic se salvó. Pero como descubrió el equipo, la fama de Young estaba llevando el proyecto solo hasta cierto punto; atraer inversores fue un trabajo duro. En marzo de 2014, PonoMusic se estaba quedando sin dinero y recurrió a Kickstarter.

PonoMusic se convirtió en una de las campañas más exitosas de Kickstarter, con compromisos de 6,2 millones de dólares de 15 000 patrocinadores. Esta cantidad "equivale a 2,6 millones de dólares reales", escribe Baker, y agrega que ofrecer al jugador 300 dólares fue un error.

"Nos dio muy poco margen para vender efectivamente al por menor y apenas suficiente ganancia para pagar todo el desarrollo", admitió.

Antes de que esos reproductores fueran enviados, a fines de 2014, Hamm fue despedido. La junta de PonoMusic nombró a su abogado como director ejecutivo, luego de que convenciera a Young de que Hamm estaba tratando de hacerse cargo de la empresa. Pero, como escribe Baker, "Neil ahora cree que perder a Hamm fue un momento crucial para la empresa y lamenta lo sucedido".

El enemigo en casa

En el Consumer Electronics Show de 2015 en la ciudad estadounidense de Las Vegas, los críticos dieron su primer vistazo y escucharon PonoMusic y ofrecieron críticas mixtas .

Ese año, el espacio de transmisión se volvió desordenado, si no francamente incestuoso: Apple compró Dr. Dre's Beats Music.

Esta plataforma fue adquirida de un ex consultor de PonoMusic. De hecho, Apple Music nació de ese acuerdo.

Mientras tanto, Jay-Z lanzó Tidal, un servicio de transmisión de alta resolución que se ejecuta en el software desarrollado nada menos que por Meridian, el ex socio de PonoMusic. El catálogo de Young se transmite en Tidal y otras plataformas.

Young y el equipo quedaron sorprendidos por lo que sucedió a continuación, a mediados de 2016.

El operador de la tienda de descargas de PonoMusic, Omnifone, alertó a Baker que la empresa tenía un nuevo propietario: Apple.

Apple Music hizo un movimiento de pinzas en torno a Pono.

Atrapado en el pasado

La tienda PonoMusic cerró días después, lo que efectivamente puso fin a la empresa de Young. La compra inesperada de Apple y el cierre del sitio fue insuperable.

Pero lo que finalmente condenó a PonoMusic fue el rechazo de Young al streamig hasta que fue demasiado tarde. To Feel the Music es un estudio de caso en retrospectiva empresarial.

La visión inicial de Young era demasiado obstinada; estaba atrapado en el pasado. Se negó a ver el valor de la tecnología cambiante y trató de hacer retroceder a la industria y obligarla a permanecer allí, en nombre de la calidad intransigente.