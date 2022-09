iPhone 7 Plus: cuál es el precio en pesos y en dólares

El iPhone 7 Plus es una evolución con respecto a su predecesor, con especificaciones de hardware mejoradas, aunque no recibirá actualizaciones de iOS

El iPhone 7 Plus es un teléfono diseñado por Apple y lanzado el 16 de septiembre de 2016 como parte de la serie iPhone.

Anunciado junto con el iPhone 7 más pequeño, el iPhone 7 Plus es el sucesor del iPhone 6S Plus de 2015 y el predecesor del iPhone 8 Plus y X en 2017.

El iPhone 7 Plus es una evolución con respecto a su predecesor, con especificaciones de hardware mejoradas, que incluyen:

Cámaras frontales y traseras mejoradas.

y traseras mejoradas. Un procesador Apple A10 Fusion más rápido.

más rápido. Un nuevo chasis hecho de una aleación de aluminio más resistente.

hecho de una aleación de aluminio más resistente. Touch ID de segunda generación.

de segunda generación. Conectividad LTE y Wi-Fi mejorada

y Wi-Fi mejorada Nuevos acabados Jet Black y Black además de los acabados Rose Gold, Silver y Gold que se encuentran en los modelos anteriores, manteniendo un diseño idéntico.

El iPhone 7 Plus también fue el primer iPhone que no tenía un conector para auriculares, lo que fue muy controvertido cuando se anunció por primera vez.

Según Apple, el conector se eliminó en el iPhone 7 Plus para dejar espacio para componentes adicionales como Taptic Engine y ayudar a lograr la resistencia al agua.

El iPhone 7 Plus es una buena opción para quien busca un iPhone barato.

¿Cuándo salió el iPhone 7 Plus en Argentina?

El iPhone 7 Plus llegó a la Argentina a través de Claro y distribuidores autorizados de Apple durante 2017.

En marzo de 2017, se lanzó un modelo de edición limitada del iPhone 7 Plus que presentaba un acabado rojo y un frente blanco.

Solo estaba disponible en capacidades de 128 GB y 256 GB y se suspendió seis meses después. Cada Red iPhone 7 Plus vendido ayudó a recaudar dinero para luchar contra el SIDA.

Análisis del iPhone 7 Plus

El iPhone 7 Plus ofreció una duración de batería un poco más larga, una mejor cámara, interior rápido y protección contra el agua en comparación con su predecesor.

Su precio más bajo aún convierte al iPhone 7 Plus en una opción atractiva para quienes quieran comprar un iPhone.

El iPhone tuvo mejoras significativas respecto a sus antecesores.

Ventajas del iPhone 7 Plus

Buena cámara con poca luz.

Resistente al agua.

Duplica la capacidad interna de su antecesor

Contras del iPhone 7 Plus

Carece de actualizaciones claras.

Tiene el mismo diseño para los tres teléfonos anteriores.

Duración baja de la batería.

Historia del iPhone 7 Plus

Apple ya no vende directamente el iPhone 7 Plus, pero sigue siendo uno de los iPhone más baratos y tiene todas las funciones modernas incluidas en iOS 14.

El iPhone 7 Plus fue durante mucho tiempo una opción de nivel de entrada, lo cual es una gran noticia para aquellos en el mercado de un iPhone barato.

Cuando llegó el iPhone 7 Plus, no era tan diferente al iPhone 6S, se sentía más como otra actualización incremental de la variante S en lugar de un dispositivo completamente nuevo.

El iPhone 7 Plus ofreció una pantalla más brillante y colorida, un diseño a prueba de agua, parlantes duales y una cámara mejorada de 12MP en comparación con el 6S que reemplazó.

El iPhone 7 Plus viene en negro, entre otros colores.

Apple cambió el botón de inicio de una entidad en la que se puede hacer clic a una que responde a la presión, perdió el conector para auriculares e incluía un modelo de almacenamiento de 256 GB (aunque ahora solo lo ofrece hasta 128 GB).

Algo de eso se sintió bastante extraño en 2016, pero el iPhone 7 Plus allanó el camino para el iPhone X muy diferente el año siguiente y luego la llegada del iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR.

El iPhone 7 todavía está disponible en plataformas como Mercado Libre pero no en Apple, que sólo ofrece desde el iPhone 11 en adelante.

¿Qué precio tienen los iPhone 7 Plus?

En Mercado Libre el precio va desde los 60 mil pesos hasta los 189.990 pesos. Se trata de modelos nuevos, según informan sus vendedores.

¿Cuánto sale el iPhone 7 Plus en dólares?

Si se toman en cuenta los valores anteriores, y se los divide por la cotización blue del dólar a 280 pesos, el precio del iPhone 7 Plus en dólares sería desde los 214 hasta los 678 dólares.

Como es habitual entre sus fanáticos, el iPhone fue bien recibido entre los usuarios.

¿Cuánto cuesta el iPhone 7 nuevo?

El precio oscila en Mercado Libre entre los 60 mil pesos y los 189.990 pesos. Se trata de modelos nuevos, según informan sus vendedores.

Apple deja sin soporte y actualizaciones al iPhone 7 Plus

Como ocurre todos los años, con la presentación del sistema operativo de Apple, la versión más reciente deja sin soporte y actualizaciones a varios equipos.

Este año, como se preveía, le tocó el turno al iPhone 7 y su hermano mayor, iPhone 7 Plus, que no recibirán las bendiciones del iOS 16.

El iPhone 7 Plus recibió cinco años de nuevas versiones desde su llegada al mercado en 2016 con iOS 10.

La cortina del sistema operativo cubre desde el iPhone 8 en adelante. Los cambios introducidos en sus aplicaciones requieren una potencia que terminales más viejos no pueden ofrecer, o quizás sí, pero a costa de una merma en su rendimiento.

El nuevo sistema operativo llegará a las vidrieras con el lanzamiento del nuevo iPhone, en septiembre. Desde ese momento, las actualizaciones comenzarán a extenderse al resto de los terminales.

El iPhone 14 obligará a que el iPhone 7 no reciba más actualizaciones de su sistema operativo.

Dentro de la barrida queda excluido el iPhone SE de primera generación, pese a que fue reemplazado por un modelo 2022 con el mismo diseño que la edición 2016. Si al propietario le gusta ese factor de forma, no tiene que renunciar al software.

Los smartphones de Apple con más actualizaciones son los iPhone 6S, de 2015, que llegaron a la versión iOS 15 del año pasado, es decir, tuvieron 6 actualizaciones desde el iOS 9 que corrían cuando llegaron al mercado.

El cambio más visible en el software que llegará con el iPhone 14 será la nueva pantalla de bloqueo, que ofrecerá multitud de opciones de diseño y la posibilidad de incluir "widgets" y actualizaciones en tiempo real.

En el caso de la aplicación de mensajes, Apple decidió responder a las repetidas peticiones de sus usuarios y permitir editar y borrar mensajes una vez enviados, así como marcar una conversación como no leída para recordar responderla más tarde.

El iOS 16 trae también mejoras al sistema de dictado por voz, a la aplicación de mapas -con más detalle y 3D disponible en varios países- y a Wallet, con un nuevo sistema bautizado Apple Pay Later que permite financiar compras en cuatro plazos sin intereses.

Apple ampliará además las posibilidades para que los padres controlen el uso que sus hijos hacen del iPhone y ofrecerá una opción de privacidad pensada para personas en relaciones abusivas, que podrán dejar a la otra persona sin acceso a su localización o a claves compartidas, entre otras cosas.

Te puede interesar La competencia de Mercado Libre se va de la Argentina apenas nueve meses después de haber llegado al país

También se pone al día la función "Live Text", que reconoce y digitaliza texto en fotografías y que ahora también podrá hacerlo en videos y se da la opción de extraer elementos de imágenes y usarlos en mensajes y otros contextos.