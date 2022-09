Críticas a Apple en las redes sociales: la hija de Steve Jobs hizo un meme sobre el nuevo iPhone 14

El miércoles Apple presentó su nueva gama de teléfonos inteligentes en el evento "Far Out". La nueva familia de smartphones está integrada por cuatro modelos: iPhone 14, Plus, Pro y Pro Max.

Pese a la expectativa sobre el lanzamiento, los dispositivos no fueron recibidos con mucha emoción por los consumidores, quienes manifestaron que son muy similares a la generación anterior.

Las criticas no tardaron en llegar a las redes sociales, donde los usuarios expusieron su descontento con las discretas mejoras de los nuevos iPhone y se burlaron de las similitudes con el iPhone 13.

De todas ellas, la que más llamó la atención fue la de Eve Jobs, hija del legendario cofundador de Apple, Steve Jobs. La joven de 23 años compartió una historia en Instagram con la imagen de un hombre recibiendo como regalo, exactamente la misma camisa que lleva puesta y el siguiente texto junto a la imagen: "Yo cambiando el iPhone 13 por el iPhone 14 tras la presentación de Apple".

Muchos usuarios de Twitter coincidieron con la joven, y señalaron que las especificaciones técnicas de las versiones básicas de la nueva gama, el iPhone 14 y el Plus, no difieren mucho a los del iPhone 13, por lo que varios aseguraron que no comprarán uno nuevo en un futuro cercano.

El precio de la versión más sencilla del iPhone 14 es de u$s799, mientras que la más avanzada alcanza los u$s1.099. Los dispositivos saldrán a la venta oficialmente el 16 de septiembre.

Cómo es y cuánto cuesta el iPhone 14

Desde la compañía con sede en California pusieron en marcha la venta de las nuevas versiones de iPhone y sus modelos. Entre las características, Tim Cook mencionó:

Nueva pantalla Super Retina XDR con ProMotion y siempre activa por primera vez en un iPhone, con el doble de brillo.

Dynamic Island, que permite interactuar de nuevas formas con el iPhone e incluye un diseño que difumina la línea que separa hardware y software. Se adapta en tiempo real para mostrar alertas, notificaciones y actividades importantes.

Un nuevo ultra gran angular de 12 Mpx, con píxeles de 1,4 µm, que permite capturar imágenes más nítidas y detalladas, y mejora las prestaciones de la fotografía macro, ya de por sí muy potentes.

con píxeles de 1,4 µm, que permite capturar imágenes más nítidas y detalladas, y mejora las prestaciones de la fotografía macro, ya de por sí muy potentes. Un nuevo modo Acción , que permite grabar vídeos increíblemente estables que se ajustan a sacudidas, movimientos y vibraciones incluso en mitad de una acción trepidante.

, que permite grabar vídeos increíblemente estables que se ajustan a sacudidas, movimientos y vibraciones incluso en mitad de una acción trepidante. Nuevo acelerómetro de doble núcleo capaz de detectar mediciones de fuerza g de hasta 256 g y al nuevo giroscopio de amplio rango dinámico, la detección de accidentes del iPhone ahora puede detectar una colisión grave y llamar automáticamente a los servicios de emergencia

La gama del iPhone 14 estrena también Emergencia SOS vía satélite.

El chip A16 Bionic del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max ofrece un 50 por ciento más de memoria y es perfecta para apps y juegos de gran carga gráfica.

y es perfecta para apps y juegos de gran carga gráfica. Con eSIM, los usuarios pueden conectarse de forma sencilla o transferir digitalmente sus planes de datos con rapidez. Es una alternativa más segura a la tarjeta SIM física que permite tener varios planes de datos móviles en un solo dispositivo.

¿Cuánto sale el iPhone 14?

Los interesados por adquirir el iPhone 14 y 14 plus podrán realizar pedidos anticipados desde el viernes 9 de septiembre, con disponibilidad para iPhone 14 a partir del viernes 16 de septiembre y disponibilidad para iPhone 14 Plus a partir del viernes 7 de octubre. El iPhone 14 cuesta u$s799, mientras que el iPhone 14 Plus sale u$s899.

El iPhone 14 Pro podrá adquirirse en cuatro colores: morado oscuro, plateado, dorado y negro espacial

Otra de las versiones disponibles son el iPhone 14 Pro -u$s999- y el iPhone 14 Pro Max -u$s1099-. Estos últimos estarán a la venta en morado oscuro, plateado, dorado y negro espacial con capacidades de almacenamiento de 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB.

Además de la familia de celulares, el gigante de Cupertino anunció tres nuevos relojes inteligentes (Apple Watch Series 8, Apple Watch SE y Apple Watch Ultra) y la última versión de los auriculares AirPods Pro con cancelación de ruido. Los precios de los nuevos Apple Watch van de los u$S399 a los u$s499. En cuanto al SE, costará entre u$s250 y u$s299. Tanto el SE como el Series 8 son reservables desde hoy y saldrán el 16 de septiembre.

En relación a los AirPods, tendrán instalado un pequeño altavoz en el estuche, que emitirá un sonido para cuando queramos buscarlos. Su precio rondará los u$s249, se podrán reservar desde hoy y se podrán comprar a partir del 23 de este mes.