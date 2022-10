Videojuego argentino premiado por su diseño se lanza en las principales tiendas online

I See Red estará disponible el próximo 24 de octubre, inicialmente para PC, a través de las tiendas online Steam y Epic Games Store

La desarrolladora argentina Whiteboard Games, empresa argentina acelerada por Neutrón, y Gameforge, distribuidora de juegosmasivos multijugador en línea -como AION, OGame, NosTale y Swords of Legends Online-, anunciaron el lanzamiento del videojuego de ciencia ficción I See Red.

I See Red estará disponible el próximo 24 de octubre, inicialmente para PC, a través de las tiendas online Steam y Epic Games Store. Además, este juego del género "roguelite" con perspectiva isométrica tendrá un lanzamiento en consolas que se planea para un futuro cercano.

"Realizar los toques finales y lanzar un juego comercial, pulido y de nivel industrial, no es poca cosa. Trabajamos arduamente durante los últimos meses mientras implementamos los comentarios de una comunidad que nos alentó constantemente. Somos muy afortunados de tener un gran apoyo en Argentina y la comunidad internacional fue increíblemente cálida y acogedora a medida que continuamos mostrando más del juego", destacó Luciano Musella, Presidente de Whiteboard Games.

"I See Red tiene una historia frenética y vibrante que gira en torno a la ira y la venganza. El mundo es sombrío, con destellos carmesí que rompen su estética en blanco y negro. Los enemigos son habilidosos y fuertes, pero el jugador puede perseguirlos con sus armas, acercarse a ellos utilizando un gancho de agarre y ejecutarlos con sus propias manos. También puede actualizarse con nuevas habilidades pasivas y, si uno de sus enemigos tiene suerte, un clon más experto y poderoso regresará para terminar el trabajo", detalló Luciano Musella.

La historia de I See Red

La historia de I See Red transcurre en el año 2621 y se centra en un forajido que viaja por las infinitas profundidades del espacio en busca de aquellos que lo agraviaron para aplicarles un duro castigo. Con una estética dicromática única, la visión del mundo se ve consumida por la ira cuando los objetivos de la venganza aparecen en un rojo mortal, mientras que el resto se vuelve gris. Todo lo que rodea al jugador puede ser destruido: equipamiento de las naves, muebles y, lo que es más importante, enemigos.

"Los jugadores de I See Red pueden descubrir una gran variedad de armamento, mejoras, habilidades y destrezas para arrasar a los enemigos con la brutalidad que se merecen. Como un top-down, twin-stick roguelite, cada juego desbloquea una versión más fuerte de uno mismo a medida que se mejora la propia máquina de clonación. La experiencia lleva a hacer justicia contra naves espaciales invasoras, robots, extraterrestres, humanos: la galaxia entera", señaló Musella.

I See Red, el primer videojuego desarrollado por Whiteboard Games, ya es un título independiente galardonado, que obtuvo el primer premio en la categoría Mejor Primer Videojuego (MPVP) en los Premios EVA 2021 de Argentina, fue reconocido como Most Eye-Poppingly Beautiful Game (juego "más sorprendentemente hermoso") durante la Rogue Jam de IGN de junio pasado, mientras que en agosto I See Red ganó como "Mejor diseño y arte visual" en los Indie Development Awards de GameConnection x ChinaJoy.

Acción intensa en I See Red.

Características principales de I See Red

Variedad de oponentes: humanos, extraterrestres o robots, todos tienen sus propias formas de intentar poner fin a la venganza. Para prevalecer, el jugador debe adaptar sus tácticas a numerosos tipos diferentes de oponentes.

humanos, extraterrestres o robots, todos tienen sus propias formas de intentar poner fin a la venganza. Para prevalecer, el jugador debe adaptar sus tácticas a numerosos tipos diferentes de oponentes. Tiroteos llenos de acción: enfrentamientos vertiginosos y una variedad de tipos de armas crean un escenario de destrucción. El juego pone a prueba los reflejos cuando los oponentes se teletransportan repentinamente.

enfrentamientos vertiginosos y una variedad de tipos de armas crean un escenario de destrucción. El juego pone a prueba los reflejos cuando los oponentes se teletransportan repentinamente. ¡Ira desatada!: las chispas vuelan en el combate cuerpo a cuerpo. El jugador usa su gancho de agarre para impulsarse rápidamente hacia los oponentes y dar el sangriento golpe final. Y puede dar rienda suelta a su ira una vez que haya recolectado suficiente energía, además de regenerar salud con cada muerte.

las chispas vuelan en el combate cuerpo a cuerpo. El jugador usa su gancho de agarre para impulsarse rápidamente hacia los oponentes y dar el sangriento golpe final. Y puede dar rienda suelta a su ira una vez que haya recolectado suficiente energía, además de regenerar salud con cada muerte. Combos Do the Trick!: a lo largo del juego se recibe una serie de habilidades pasivas generadas aleatoriamente, lo que convierte cada partida en una experiencia única.

a lo largo del juego se recibe una serie de habilidades pasivas generadas aleatoriamente, lo que convierte cada partida en una experiencia única. La muerte no es el final: gracias a la tecnología de clonación, siempre es posible intentarlo de nuevo si los oponentes resultan demasiado duros. Los materiales recolectados se utilizan para fortalecer los atributos del personaje.

gracias a la tecnología de clonación, siempre es posible intentarlo de nuevo si los oponentes resultan demasiado duros. Los materiales recolectados se utilizan para fortalecer los atributos del personaje. Mundo de ciencia ficción distópico: el estilo artístico único lleva al jugador a un oscuro mundo de ciencia ficción con un antihéroe vengativo que, literalmente, ve rojo. Esta elección de diseño le permite detectar todo lo importante de un vistazo, mientras el sistema de música dinámica siempre brinda la banda sonora adecuada.

I See Red estará disponible para PC vía Steam y Epic Games Store el 24 de octubre de 2022 por u$s11,99 (el precio varía según la región).

Hasta el 24 de octubre, los jugadores tendrán la oportunidad de ganar una de las 10 claves de Steam para I See Red al unirse al sorteo de Gamefore Gleam. Link de registro: https://gf.link/RedGleam

Demo disponible en 13 idiomas a través de Steam: https://store.steampowered.com/app/1594460/I_See_Red/