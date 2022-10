Cuál es el emoji que fue "cancelado" por la generación Z por ser pasivo-agresivo

La utilización de cada emoji es más compleja de lo que parece: lo que para unas personas puede significar una cosa, para otras puede tener un significado radicalmente distinto.

Es el caso de la calavera, un emoji que las generaciones de más edad ligan con la muerte y que la generación Z utiliza como sinónimo de risa. Parece que ahora está ocurriendo algo similar con el pulgar hacia arriba.

Los emojis son más complejos de utilizar en determinadas ocasiones de lo que puede parecer en un principio. Al tratarse de unidades mínimas de información, lo que para algunas personas puede significar una cosa, para otras puede significar algo diferente, generando así una situación incómoda.

Las personas de la generación Z, aquellas que nacieron entre 1997 y 2012, prácticamente llegaron al mundo con un móvil debajo del brazo. Esto les permitió tener un conocimiento del lenguaje de Internet mucho más en profundidad que el de otras generaciones como los millennials, los X o los boomers.

De ahí que, lo que para personas más mayores simbolice la muerte (el emoji de la calavera), para los Z pueda significar que te estás muerto de risa. Esto tiene que ver con el "tono" de los emojis, una problemática que se hace todavía más palpable en ambientes formales como el entorno laboral.

Según una encuesta en la que se consultaron a más de 2.000 jóvenes de entre 16 y 29, existen determinados emojis que te hacen "parecer viejo", cuando no, pasivo-agresivo.

Este parece ser el caso del pulgar hacia arriba, un emoji que la generación Z habría cancelado por ser extremadamente pasivo-agresivo.

La publicación de la encuesta antes mencionada, que cargaba contra la utilización de determinados emoticonos en el lugar de trabajo (haciendo especial hincapié en lo mal que está usar el pulgar hacia arriba), ha suscitado toda clase de reacciones.

La periodista científica, Monisha Ravisetti, asegura en un artículo de CNET que para ella el pulgar hacia arriba es indispensable: "Lo uso todo el tiempo para expresar rápido 'sí, estoy en ello' o cosas así en el trabajo". Sin embargo, reconoce que no lo utiliza en contextos que no sean el profesional, ya que ser "eficiente" en dichos contextos puede significar ser "cortante o insensible".

Otra periodista de este medio, Meara Isenberg, también afirma que el pulgar hacia arriba le parece una apuesta segura, pero que siempre intenta añadir el emoji al final de una respuesta verbal como "bien" o "perfecto".

El especialista en redes sociales, tecnología y liderazgo, John Brandon, señala en Forbes que "los emojis se han convertido en un blanco móvil. El significado puede cambiar, y es difícil mantenerse al día". El periodista sostiene que "justo cuando pensaba que el pulgar hacia arriba era una confirmación de colaboración y acuerdo mutuos, resulta que pasa a considerarse grosero y áspero".

Young people do not give a shit about a thumbs up emoji. Idk why media people think that’s at the front of our minds but we just want healthcare and to be able to make decisions about our own bodies. — Olivia Julianna ???? (@0liviajulianna) October 13, 2022