Cómo hago para no recibir llamadas de números desconocidos

Las llamadas telefónicas de números desconocidos pueden ser un problema para los receptores ya que no saben con quién terminarán hablando. Recibir este tipo de llamadas constantemete puede resultar molesto en el día a día.

¿Qué debo hacer para no recibir llamadas de números desconocidos?

En los teléfonos móviles con el sistema operativo Android y en los iPhone de Apple existen funciones para bloquear estas comunicaciones sin la necesidad de utilizar alguna aplicación de dudosa reputación que te promete no recibir llamadas de números desconocidos.

¿Por qué entran llamadas de números desconocidos?

Las llamadas con números privados se crearon para que nuestros datos no queden registrados en algunos casos. Por ejemplo, si queremos registrar una denuncia a las autoridades de forma anónima, podemos hacerlo con esta opción.

Sin embargo, en muchas ocasiones las personas terminan abusando de su función principal y te obligan a buscar alternativas para no recibir llamadas de números desconocidos. Por ello, esta función puede ayudar a los acosadores, porque la mayoría de las personas utilizamos un celular actualmente.

Al no registrarse el número durante la llamada, no se puede saber quién está detrás y tampoco se puede bloquear el número de forma manual y así no recibir llamadas de números desconocidos.

Sin embargo, Android permite que los usuarios puedan utilizar una función para evitar estos inconvenientes y no recibir llamadas de números desconocidos.

El sistema operativo cuenta con una característica que solo debe ser activada para dejar de recibir llamadas de estos números y así no recibir llamadas de números desconocidos.

Si reducís la cantidad de llamadas tendrás más tranquilidad en tu diario vivir.

Pero, debemos tener en cuenta que, en nuestro anhelo por no recibir llamadas de números desconocidos, todas las comunicaciones de los números privados serán restringidas.

¿Cómo hacer para dejar de recibir llamadas de números desconocidos?

Abrí la aplicación de llamadas en tu celular Android . Buscá la aplicación que tiene el ícono de un teléfono y que, usualmente, está en la parte inferior izquierda de la pantalla.

. Buscá la aplicación que tiene el ícono de un teléfono y que, usualmente, está en la parte inferior izquierda de la pantalla. Encontrá los tres puntos verticales que están en la parte superior derecha dentro la aplicación de llamadas.

que están en la parte superior derecha dentro la aplicación de llamadas. Elegí Ajustes o Configuración y se abrirá una ventana.

o Configuración y se abrirá una ventana. De las opciones, pulsá Bloquear números .

. Te aparecerá la lista de números que has bloqueado en todo este tiempo, por lo que podés administrarlos. Sin embargo, al inicio, verás que hay una opción llamada Bloquear desconocidos/privados .

. Activá el botón y este se deslizará hacia la derecha. Listo, así queda habilitado el celular para no recibir llamadas de números desconocidos.

No recibir llamadas de números desconocidos en el iPhone

Te compartimos algunos consejos para no recibir llamadas de números desconocidos en el iPhone. Varios de ellos también se pueden aplicar en teléfonos móviles con el sistema operativo Android.

No contestar llamadas de números desconocidos

Si usás tu iPhone menos para llamar y más por sus otras funciones inteligentes, y no tenés hijos, parientes o amigos cercanos que suelan llamarte, es simplemente quitarle el sonido e ignorarlo hasta que quien llame deje un mensaje, si es que dejan un mensaje.

Si ves un número desconocido no identificado entre tus llamadas perdidas y la persona no dejó mensaje, simplemente eliminá la llamada. Asegúrate de que tus familiares y amigos sepan que siempre deben dejar un mensaje si no contestás.

Cuando respondés a una llamada automática, tu número podría convertirse en blanco de mayores molestias, porque ahora saben que eres una persona que contesta. Eso incrementa las probabilidades de que tu número llegue a manos de una persona que podría intentar obtener información o engañarte para robarte.

En el iPhone hay alternativas para no recibir llamadas de números desconocidos.

Silenciar las llamadas de números desconocidos

En su esfuerzo por mejorar la seguridad, Apple agregó una nueva función en iOS denominada Silenciar llamadas desconocidas. Este ajuste está diseñado para proteger tu teléfono de las llamadas de spam o cuyo origen ignoras. Activarla para no recibir llamadas de números desconocidos es sencillo.

En Configuración, tocá Teléfono .

. Activá el control de Silenciar llamadas desconocidas.

Con ella, iOS usa la inteligencia de Siri, con sus algoritmos de aprendizaje, para dejar pasar llamadas de números que estén entre tus aplicaciones de contactos, correo y mensajes.

Todas las demás se van automáticamente al correo de voz. Aun así, debés tener cuidado de no perder llamadas importantes de personas que no se encuentren entre tus contactos. Siempre verificá tu correo de voz.

Usá tonos de llamada especiales

Podés usar tu iPhone para asociar ciertos sonidos con números específicos para saber con certeza cuando un amigo o un pariente te buscan. Incluso podés tener un tono de llamada específico para cada persona. Es una técnica auditiva para no recibir llamadas de números desconocidos.

Abrí la aplicación del teléfono y hacé clic en Contactos .

. Abrí la información de contacto de alguien y tocá Editar.

de contacto de alguien y tocá Editar. Abrí Tono de llamada para ver la lista de sonidos por defecto, o tus propios tonos personalizados.

para ver la lista de sonidos por defecto, o tus propios tonos personalizados. Elegí el tono que querés asignar a esa persona.

a esa persona. Tocá Listo para volver a la pantalla principal de tu contacto. El nombre del tono ahora aparecerá junto al contacto y lo escucharás cuando esa persona te llame.

Apple ofrece funciones en el iPhone para no recibir llamadas de números desconocidos.

Bloquear números individuales

Bloquear números para no recibir llamadas de números desconocidos es sencillo, aunque podría ser que eso no resuelva la cuestión de las llamadas automáticas. Las personas que cometen fraudes telefónicos saben que podés hacer esto y lo evitan usando números diferentes cada vez que te llaman. Bloquear un número no está mal, pero probablemente no te ayudará a largo plazo si procurás no recibir llamadas de números desconocidos.

Abrí el teléfono.

Dirigíte a la pestaña de Recientes y tocá el ícono de información junto al número que querés bloquear.

y tocá el ícono de información junto al número que querés bloquear. Luego elegí Bloquear este contacto para ponerlo en tu lista de bloqueados.

No molestar

La función No molestar de Apple solo te notifica cuando recibís llamadas de un contacto. Todos los demás números se van al segundo plano en silencio. Es una alternativa a no recibir llamadas de números desconocidos.

Abrí Configuración .

. Tocá No molestar .

. Elegí Permitir llamadas de .

. Tocá Todos los contactos.

Independientemente de la estrategia o combinación de métodos que utilices para no recibir llamadas de números desconocidos, si reducís la cantidad de llamadas tendrás más tranquilidad.

No recibir llamadas de números desconocidos con aplicaciones de terceros para el iPhone

Existen en la App Store varias aplicaciones para no recibir llamadas de números desconocidos. La mayoría ofrece una versión gratuita y otra con costo y más funciones. Estas son algunas de las más populares para no recibir llamadas de números desconocidos en tu iPhone.

No recibir llamadas de números desconocidos con RoboKiller

Esta aplicación para no recibir llamadas de números desconocidos utiliza tecnología predictiva de bloqueo de llamadas y protección las 24 horas los 7 días de la semana para controlar quién te puede llamar y quién no.

Las llamadas fraudulentas son agregadas automáticamente a tu lista de números bloqueados sin que tu teléfono suene. Podés revertir el proceso temporalmente si esperás una llamada de un número desconocido. Elegí los números que deseás bloquear y cuáles permitís.

Además, podés consultar todas las llamadas perdidas y bloqueadas, para ver quién intenta contactarte. También tenés la opción de combatir a los vendedores con respuestas automatizadas (Answer Bots). Es una alternativa para no recibir llamadas de números desconocidos.

No recibir llamadas de números desconocidos con Truecaller

Truecaller identifica y bloquea las llamadas de spam. Esta aplicación para no recibir llamadas de números desconocidos utiliza una lista comunitaria de números fraudulentos creada con más de 250 millones de usuarios.

Identifica automáticamente el spam, los fraudes y las llamadas automáticas antes de que contestes. Es una alternativa para no recibir llamadas de números desconocidos.

No recibir llamadas de números desconocidos con Nomorobo

Esta aplicación para no recibir llamadas de números desconocidos ofrece protección de más de 1,5 millones de llamadas automáticas, vendedores y fraudes, con más de 1.500 números de llamadas automáticas identificados cada día.

Nomorobo distingue entre las llamadas automatizadas buenas, como las alertas del estado del tiempo, y las malas, como los vendedores. No identifica las llamadas automáticas (eso te lo deja a vos) pero bloquea la suplantación de identidad telefónica.

Su base de datos contiene miles de mensajes automáticos. Es una alternativa para no recibir llamadas de números desconocidos.