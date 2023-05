¿Qué tenés que hacer si te hackean Instagram o WhatsApp?: el paso a paso

Maniobras bancarias, vacunas, venta de dólares y otros mecanismos son algunas de las estafas que sufrieron los argentinos y que se profundizan cada vez más con el protagonismo de la tecnología y las redes sociales.

Un paso previo a este procedimiento, es el hackeo o robo de cuentas en plataformas como Instagram, WhatsApp o Telegram.

En general, las mismas aplicaciones ofrecen un método de verificación de dos pasos que -aunque dificulta el acceso al propio usuario- casi que imposibilita el control de esa cuenta a extraños. Sin embargo, ¿qué sucede si alguien toma control de mi cuenta?

Viral: explicó qué hacer ante un hackeo de WhatsApp o Instragram

El periodista Fernando Carolei, especialista en tecnología y tendencias, compartió un breve tutorial ante el creciente número de estafas detectados en las plataformas de META y otras aplicaciones. "¡Atención! Información fundamental si te hackean Instagram o WhatsApp. Por ahí no te hackean ahora, pero guardalo porque este video te va a servir", inicia en uno de sus reels.

Y continúa: "Arranquemos con Instagram. Te vas a meter, a través de tu celular o computadora, en un sitio que se llama: instagram.com/hacked. Vas a poder elegir si hackearon tu cuenta, si olvidaste tu contraseña, si cambiaste de número y no te está llegando el código de verificación. Yo puse 'hackearon mi cuenta'. Luego vas a poner tu correo, tu teléfono o nombre de usuario para poder indentiicarte y vas a poner siguiente. Y vas a seguir los pasos para recuperar tu cuenta. No desesperes. En el servicio de ayuda de Instagram, vas a tener toda la información".

El columnista de América TV, A24 y Radio La Red explicó también cómo se puede recuperar una cuenta robada de WhatsApp. En esta línea, mencionó: "En WhatsApp no hay hackeos, hay robo de cuentas. Y hay un mail que es [email protected] para poder enviar tu inconveniente y tus datos (número y correo asociados). Lo primero que tenés que hacer cuando te roban tu cuenta de WhatsApp es inhabilitar la SIM, para eso tenés que llamar a tu compañía. Así otros no podrán ingresar. No cambies de cuenta, porque si no la otra persona va a tomar control de tus contactos y usuario.

Hackeo de farmacias: cómo validar las recetas médicas

El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, Ricardo Pesenti, confirmó este miércoles que "continúa" el problema para validar en forma digital las recetas de medicamentos con cobertura de prepagas y obras sociales, luego del hackeo que sufrió la empresa que administra el sistema.

Según la empresa que administra el sistema de validación online de recetas médicas, Farmalink Bizland, el inconveniente se solucionaría durante esta jornada, pero el problema informático permanece y la Confederación Farmacéutica Argentina no recibió "una nueva notificación" sobre el estado de la situación.

"La situación afectó a la operatividad de su red de comunicaciones, por lo cual existe imposibilidad para validación on-line de consumos de Salud", comunicó la empresa. Y agregaron que "el ataque no pudo superar las barreras de contención para este tipo de intrusiones con que cuenta la empresa, pero sí llegó a impactar sobre los servidores de comunicaciones por lo que se está siendo afectada la validación desde las Farmacias y prestadores de Salud".

Sobre el problema, Ricardo Pesenti detalló a través de un comunicado: "Las farmacias estamos sufriendo un proceso de no poder autorizar de obras sociales provinciales, el IOMA, la Obra Social provincial de Mendoza y de Córdoba, más prepagos como Swiss Medical, Galeno, Medifé, Omint, entre otros".