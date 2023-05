Elon Musk anuncia un cambio drástico en los videos de Twitter

Elon Musk, director general ejecutivo de Tesla y SpaceX, volvió a causar revuelo por un mensaje en Twitter. Una vez que tomó el control de la red social, presentó un nuevo servicio de suscripción llamado Twitter Blue, con una serie de beneficios exclusivos a sus usuarios.

En uno de sus últimos mensajes, anunció una nueva característica disponible exclusivamente para los suscriptores: la posibilidad de cargar videos de hasta 8GB, lo que supone una duración de unas dos horas.

Por el momento, esta característica está limitada a la versión web de la plataforma y a la aplicación de iOS. Los usuarios de Android por ahora deben esperar un poco más... pese a que pagan su cuota.

El caso es que esta nueva opción abre posibilidades para los creadores de contenido y los usuarios que deseen compartir videos más largos. Los suscriptores de Twitter Blue que deseen compartir un video más largo tendrán un proceso de carga es sencillo.

Se debe ir al cuadro de creación de un mensaje y, allí, elegir un archivo de video en su dispositivo y, luego, hacer clic en el botón específico para compartir en la red social. No hay restricciones en cuanto al número de videos que se pueden cargar, incluso si alcanzan la capacidad máxima.

Esta nueva opción contrasta con los usuarios gratuitos de Twitter, quienes están limitados a cargar videos de hasta 140 segundos de duración, ya sea que utilicen la aplicación móvil o accedan a Twitter a través de la web.

Twitter Blue Verified subscribers can now upload 2 hour videos (8GB)! — Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2023