Celulares dual SIM: modelos baratos por menos de $60.000 para separar trabajo y vida personal

Los celulares con dual SIM te permiten usar dos tarjetas SIM en un solo teléfono móvil. La mayoría de las personas que los usan encuentran la funcionalidad útil para combinar el trabajo y el placer, lo que les evita llevar celulares separados para su vida laboral y personal.

Los celulares con dual SIM también son útiles para mantener dos contratos personales con uno o dos operadores de telefonía móvil. Un contrato puede ofrecer una buena tarifa en llamadas y mensajes de texto y el otro, datos ilimitados.

O quizás viajás con frecuencia al extranjero y te gustaría llevar tu SIM habitual para cuando estás en casa y otra que sea local del país que estás visitando. Hoy ni siquiera necesitás dos SIM físicas para lograr esta funcionalidad de dual SIM.

Algunos celulares admiten doble SIM física junto con eSIM, lo que significa que podés tener una SIM estándar instalada en el teléfono móvil y usar otra a través de eSIM.

Para simplificar las cosas, en esta nota de iProfesional solo incluimos celulares que te permiten usar dos tarjetas SIM físicas. Eso significa que no encontrarás ningún iPhone, Pixel u otro celular que requiera que uses eSIM para el segundo número.

Si bien la tecnología está mejorando, aún no se ha adoptado lo suficiente. La siguiente lista de celulares de dual SIM está ordenada en forma alfabética. Los precios estaban vigentes en la tercera semana de mayo.

Moto E22

Celular Motorola Moto E22

Pantalla IPS de 6.5".

Tiene 2 cámaras traseras de 16Mpx/2Mpx.

Cámara delantera de 5Mpx.

Procesador Mediatek MT6765V/CB Helio G37 Octa-Core de 2.3GHz con 3GB de RAM.

Batería de 4020mAh.

Memoria interna de 32GB.

Resistente al agua.

Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

Precio: $47.999 en la tienda de Atajo Ar en Mercado Libre.

Celular Noblex A50+

Pantalla de 5".

Cámara delantera de 5Mpx.

Procesador Unisoc SC9832E Quad-Core de 1.4GHz con 2GB de RAM.

Batería de 2000mAh.

Memoria interna de 32GB.

Precio: $23.758,92 en la tienda de Perozzi e hijo en Mercado Libre. Aplica al programa Ahora 12.

Celular Quantum Q20

Pantalla IPS de 6.1".

Tiene 3 cámaras traseras de 13Mpx/5Mpx/2Mpx.

Cámara delantera de 8Mpx.

Procesador Unisoc SC9863A Octa-Core de 1.6GHz con 4GB de RAM.

Batería de 4000mAh.

Memoria interna de 128GB.

Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

Precio: $59.999 en la tienda de Hendel Hogar en Mercado Libre. Aplica al programa Ahora 12.

Celular ZTE Blade A31 Plus

Pantalla IPS de 6".

Cámara delantera de 2Mpx.

Procesador Unisoc SC9863A Octa-Core de 1.6GHz con 1GB de RAM.

Batería de 3000mAh.

Memoria interna de 32GB.

Precio: $32.999 en la tienda de Soltocomex en Mercado Libre.

¿Cómo funcionan los celulares con dual SIM?

El fabricante de celulares con dual SIM en general no brinda información sobre esta funcionalidad. No te dice ni cómo funciona esta característica en la práctica ni si ambas SIM son compatibles con 4G/5G, o incluso qué tamaño de tarjetas SIM aceptan. Por lo tanto, deberás ponerte en contacto con el fabricante o consultar las tablas de especificaciones, las reseñas o los foros para obtener esta información.

En general en los celulares con dual SIM, ambas están en modo de espera en todo momento, lo que se conoce como teléfonos con doble modo de espera, pero solo podés usar una SIM a la vez.

ZTE Blade A31 Plus

Esto significa que cualquiera de las SIM puede aceptar una llamada telefónica o un mensaje de texto en cualquier momento, sin que tengas que alternar activamente entre ellos o reiniciar el celular.

Sin embargo, si recibís una llamada en un número mientras hay una llamada activa en el otro, no comenzará a sonar en tu oído ni te dará la opción de poner en espera a la primera persona que llama; la llamada simplemente no tendrá éxito.

¿Cuál es la diferencia entre Dual "Standby" y Dual Activa?

Los celulares con SIM dual activa usan dos módems y te permiten recibir llamadas en ambos números a la vez. Si querés hacer una llamada o enviar un mensaje de texto, Android tiene un menú de administración de SIM estándar que te permite especificar la SIM que se debe usar para llamadas de voz, videollamadas, mensajes y datos móviles.

Podés especificar una tarjeta SIM en particular para cada una de estas tareas o dejar la configuración como "Preguntar siempre". La conexión de datos es donde parece haber mucha confusión cuando se trata de celulares con dual SIM.

Mientras que ambas ranuras SIM en algunos teléfonos con doble SIM son compatibles con conexiones 4G o 5G, podés usar la conectividad de datos en una sola SIM a la vez. A diferencia de las llamadas y los mensajes de texto, por lo general, la conexión de datos no puede estar en modo de espera para ambas tarjetas SIM.

Debés especificar la SIM que deseás usar en lugar de seleccionar una cuando se te solicite, aunque algunos celulares te permitirán configurarlos para cambiar a la otra SIM cuando la primera no pueda establecer una conexión.

Quantum Q20

De forma predeterminada, cuando estás utilizando la conexión de datos en una SIM y entra una llamada telefónica en la otra, pausará la conexión de datos en la primera.

¿Se puede usar dual SIM con una tarjeta microSD?

Si deseás aprovechar las ranuras para tarjetas SIM y el almacenamiento ampliable, tus opciones serán un poco limitadas.

Si bien la mayoría de los celulares con almacenamiento microSD expandible también ofrecen dual SIM, normalmente la tarjeta SD tiene que usar esa segunda ranura SIM, lo que te obliga a elegir entre el almacenamiento y la SIM.

Si esto es una prioridad para vos, aseguráte de revisar las reseñas y las especificaciones detenidamente para los celulares que admiten dos SIM y una tarjeta microSD simultáneamente o buscá una combinación de compatibilidad con microSD y eSIM.

¿Existen iPhones con doble SIM?

Sí y no. Los iPhone solo se envían con dos bandejas SIM físicas en China continental, Hong Kong y Macao, por lo que, si no vivís allí, no podés usar dos tarjetas SIM físicas en un iPhone. Es por eso por lo que no hay ningún iPhone e esta nota.

Sin embargo, todos los iPhone que admiten eSIM, los del XS y XR en adelante, te permiten usar una sola tarjeta SIM física junto con una eSIM, y los del iPhone 13 en adelante incluso te permiten configurar dual SIM con dos eSIM.