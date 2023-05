Estas son las 4 startups seleccionadas por Kamay Ventures para trabajar ideas de negocio

Kamay Ventures, un fondo de inversión regional multicorporativo, anunció los cuatro startups seleccionados en el encuentro Kamay Code con las que trabajan sus pruebas de concepto que les permitirán mejorar las soluciones tecnológicas que ofrecen.

Además, el fondo informó que en los próximos meses replicarán la experiencia de Kamay Code en Sao Paulo, Brasil, y la ciudad de México; y también van a estar presente en Bogotá, Colombia, en 2024.

Las cuatro startups seleccionadas entre las 12 que participaron del workshop exclusivo de Kamay Code- para realizar sus pruebas de concepto de la mano de especialistas de Coca-Cola Latinoamérica y Grupo Arcor fueron:

Rebrain

Greener

Nativas

Sumato-id

"Cuando decidimos crear un espacio como Kamay Code, lo hicimos pensando en que se convirtiera en un puente para unir al ecosistema de innovación con las grandes compañías y hoy podemos decir que lo logramos", expresó Gabriela Ruggeri, Managing Partner de Kamay Ventures, en un comunicado enviado a iProfesional.

"Tuvimos la oportunidad de conectar y de escuchar soluciones interesantes y hoy estamos orgullosos de anunciar los cuatro startups que demostraron el gran valor que pueden ofrecer a las empresas y la potencialidad de generar un impacto a futuro", añadió.

La experiencia Kamay Code constó de dos jornadas

Una experiencia presencial con emprendedores

La experiencia Kamay Code incluyó dos jornadas. Durante el primer día, los paneles de expertos debatieron sobre los desafíos y tendencias del ecosistema de innovación frente a una audiencia de más de 600 asistentes.

Además, 20 startups de América latina presentaron soluciones disruptivas para mejorar los distintos procesos de la cadena productiva y el evento impulsó un espacio de networking en el que convivieron jóvenes emprendedores junto a referentes del sector como Luis Pagani, presidente y CEO del Grupo Arcor y Paulo Mendes JR, LATAM Value to Market & Consumer Head en The Coca-Cola Company, entre otros.

Además, se realizaron charlas y capacitaciones sobre las últimas tendencias regionales en innovación y tecnología, como el panel de discusión "Fusión entre lo físico y lo digital: The Rise of the Phygital Experience".

También, talleres como "CVC: Construir valor de largo plazo a través de Corporate Venture Capital" hicieron foco en el papel de los fondos de inversión de riesgo, además de explicar cómo construir una tesis de inversión que atraiga oportunidades estratégicas y financieras.

En el segundo día, las 12 startups elegidas por el fondo y el público –tras realizar un pitch de hasta tres minutos- tuvieron la posibilidad de participar de un design sprint con actividades cronometradas que tuvieron como resultado una hoja de ruta de una posible prueba de concepto.

Si bien todas las propuestas son consideradas de interés, en esta instancia, 4 de ellas resultaron seleccionadas para implementarlas con el objetivo de mejorar las soluciones tecnológicas que ofrecen.

Los startups serán financiados para desarrollar sus ideas innovadoras

"Las corporaciones pueden agregar muchísimo valor al ecosistema. Hoy, la Argentina representa entre el 20 y 25% del total de inversión de Latinoamérica y esto recién empieza", indicó Lorena Suárez, presidenta de ARCAP.

"Entonces, volcar capital, invertir en emprendedores que resuelven problemas estructurales, hacer un país mejor, generar empleo de calidad, desde el punto de vista del impacto es enorme", reflexionó.

"Compartir buenas prácticas hace que el ecosistema sea más saludable. Este es un ecosistema de emprendedores que innovan, pero que la lógica de negocio e inversión es tradicional del Venture Capital", explicó. "Es un proceso de aprendizaje. En comunidad se aprende más rápido y se minimiza la falla que afecta al sistema", concluyó.