"Hackearon" los perfiles de Diego Maradona en redes sociales: ¿qué publicaron?

Los perfiles del exfutbolista fallecido Diego Armando Maradona fueron "hackeados" el martes, según confirmaron sus parientes a través de Instagram.

Las cuentas del excampeón del mundo de fútbol masculino, fallecido el 25 de noviembre de 2020, comenzaron a tener una actividad que llamó la atención de sus seguidores, por los mensajes extraños.

"Lamentamos comunicarles que la cuenta oficial de Diego Maradona en Facebook ha sufrido un ciberataque", publicaron sus parientes en su perfil en Instagram, donde tiene más de 8 millones de seguidores.

"Estamos trabajando para revertir dicho hackeo a la brevedad. Desde ya repudiamos el contenido de las publicaciones que se están llevando a cabo", finaliza el comunicado.

Se desconocía el responsable del ciberataque y sus motivos. Una de las hipótesis es que sería alguien de México, por una publicación para apoyar al presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.

También se publicó un mensaje de aliento para el futbolista brasileño Vinicius Jr, quien sufrió insultos racistas este mes en España, además de un canal de YouTube de un artista musical de Brasil.

"¿Sabe que fingí mi muerte, no?", fue la primera publicación en Facebook. "Aquí en el cielo no hay coca. Nomás pepsi", "One Piece es mejor que cualquier otro anime actual" y "Viva Messi, Cr7 es un pendejo".

A su vez, en la información del perfil de Facebook colocaron un enlace a la cuenta de un artista brasileño en YouTube, y lo mismo sucedió en las historias de Instagram. El perfil tiene 66 suscriptores y 10 videos.

El histórico momento en que Pelé y Maradona jugaron "un cabeza"

El tres veces campeón del mundo, Pelé, falleció en diciembre a los 82 años. El astro brasileño dejó recuerdos inolvidables en los fanáticos del fútbol en todo el mundo.

Además de sus tres copas del mundo, sus 1.301 goles en toda su carrera y su debut en la selección con 16 años, "El Rey" se encontró con otro de los históricos como lo es Diego Armando Maradona para hacer "jueguitos", después de una entrevista.

Esa inolvidable charla se produjo en agosto de 2005, en un programa de televisión especial de El Trece, denominado "La Noche del 10". Al iniciar la transmisión, ambas figuras se mostraron juntas en una mesa, firmando la camiseta de su rival e intercambiándola.

Casi inmediatamente, Maradona expresó: "Tengo un sueño. Es hacer un par de cabezas con usted". Tras la respuesta afirmativa del brasileño, ambos de levantan para comenzar el juego. "Vamos a hacer lo que podemos", dijo "El Diego", antes de empezar. Finalmente harían 27 cabezasos en total y se fundirían en un fuerte abrazo, seguido de un fuerte apretón de manos.