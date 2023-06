Se agrava el "talón de Aquiles" de uno de los sectores más dinámicos de la Argentina

El sector del software y los servicios informáticos es uno de los más dinámicos de las dos últimas décadas en la Argentina, pero sufre de un problema crónico: la escasez de mano de obra calificada, un "talón de Aquiles" que, según una consultora tecnológica cordobesa, se agravó en los últimos tiempos.

"Tenemos un déficit de recursos humanos calificados. Y hago esta aclaración porque nosotros tenemos ya un déficit en toda la economía del conocimiento, pero si escalamos en cuanto a la calificación de los perfiles, la escasez de los recursos es mayor", advirtió ante iProfesional Jorge Nieves, especialista en transformación digital y director en innovación de la consultora tecnológica cordobesa Vortex.

Según Nieves, "empieza a aparecer una sub-calificación y una sobrevaloración de estos. Cada vez hay menos ingenieros de software, menos recursos formados con carreras de grado o posgrado y/o especializaciones".

Nieves es un profesional de vasta experiencia en consultoría empresarial y tecnológica que realizó durante su carrera proyectos y servicios en empresas nacionales e internacionales.

Hace seis años fundó junto a Matías Cortés y Ariel Castro Vortex IT, para llevar a sus clientes a la computación en la nube y a los dispositivos móviles. Entre sus clientes se encuentran Naranja X, Banco Galicia, Banco Nación, Cabal, Western Union y Pago Fácil.

Vortex desarrolló la aplicación de la tarjeta Carrefour y programas para la fuerza de venta de Arcor. A continuación, la entrevista de iProfesional con Nieves:

-¿Cómo les afectan la inflación alta y las restricciones cambiarias?

-Principalmente la inflación más que afectarnos a nosotros afecta el contexto general de la economía. Hay una cuestión macroeconómica que directamente afecta la microeconomía. Impacta en los costos, en la rentabilidad, en los márgenes, en la previsibilidad y en la planificación en todo sentido.

Es por esto por lo que la inflación es un factor que ya no se puede ver como algo coyuntural, se ve en el largo plazo con un escenario hacia el alza que empeora todas las predicciones. Realmente el impacto es multifactorial.

En cuanto a las restricciones cambiarias el impacto es aún mayor. Nuestra industria dolarizada, nuestra economía y la sociedad argentina está "dolarizada per se", no hay prácticamente ningún negocio que funcione adecuadamente que no esté dolarizado.

Por ello afectan estas restricciones cambiarias, como las derivadas de estas y de importaciones en todo sentido. Y de esto deriva el problema de no cobrar en la Argentina servicios que se prestan en el exterior.

-¿Qué oportunidades de crecimiento observan en el mercado argentino y en el regional?

-El mercado argentino nos da oportunidad de crecimiento porque sigue siendo una economía dinámica y siempre ha sido muy innovadora pero obviamente el contexto macroeconómico afecta sin dudas. Hay mucha inversión en tecnología lo que contrasta con la macroeconomía y el momento que estamos viviendo.

Y es cierto que, a largo plazo, la Argentina ha perdido terreno a nivel mundial como con competidores que en otro momento eran menores y economías más rezagadas en la región.

Hoy existen regiones mucho más competitivas que la nuestra y eso ha hecho que las compañías argentinas por un lado inviertan más en mercados externos sin tener la dirección acá en la Argentina y en algunos casos han sido adquiridos por otras externas.

En lo regional vemos claramente un escenario potencial porque la Argentina no es el único país que tiene problemas o que ha tenido un cambio en su política. Se podría decir que se ve un escenario potencial pero sectorizado.

Creemos que tenemos muchas oportunidades en la región que operamos, tenemos planes de crecimiento porque tenemos mucho mercado más para abarcar con nuestros productos y servicios innovadores.

-¿La transformación digital todavía genera hoy oportunidades de negocios?

-La transformación digital es una oportunidad de negocio importante porque todavía hay muchas empresas de gran envergadura que tienen una gran inmadurez en lo digital. Si bien se ha acelerado por la necesidad y en el momento de inicio de la pandemia todavía hay muchas oportunidades en empresas importantes.

Es decir que la transformación digital sigue siendo una necesidad imperiosa para que las empresas se aggiornen, pero más que la transformación digital es cierta que hace cinco años nace la necesidad de crear nuevas empresas digitales. E incluso grandes capitales en vez de intentar transformarse digitalmente crean nuevos negocios y/o paralelamente desarrollan los dos.

Por eso vemos la oportunidad en todos los casos: en empresas con diferentes trayectorias, con diferentes mercados ganados y con distinta madurez y adaptaciones de la transformación digital. Siempre teniendo en cuenta paralelamente el crecimiento exponencial de nuevos negocios digitales en los últimos años.

-Más allá del contexto económico, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan para crecer?

Se suma a todo esto el impacto coyuntural, hay cuestiones del macro-país, de las macrorregiones y de la economía global. La guerra no nos impactó tanto, al contrario, se nos presentó oportunidad, pero la realidad es que hay recesión, hay tasas de interés altas. etc. etc.

Ahora en nuestro caso, en lo micro, dentro de nuestra compañía claramente tenemos una oportunidad muy grande por nuestra capacidad, especialización y nuestros productos y servicios que son innovadores en la Industria que recién están entrando en lo digital.

-¿Cómo es el plan de expansión regional de Vortex?

-Claramente todavía estamos en un proceso de madurar y expandirnos dentro de las regiones que hoy operamos. Sobre todo, en la Argentina, que es la más longeva pero que todavía tenemos mercado por abarcar.

Así también en Centroamérica como en la región andina, las regiones más recientes. Uno de nuestros próximos objetivos por ejemplo desde Argentina es expandirnos hacia Chile para luego avanzar en otros países.