Día del padre: estos son los 3 celulares más adecuados para los papás mayores

Los celulares son un elemento básico de la vida del siglo XXI, para bien o para mal, y el auge de los teléfonos móviles "inteligentes" en los últimos veinte años significó que la mayoría de las personas ahora caminan con una pantalla en el bolsillo.

Los celulares pueden parecer abrumadores para muchas personas, principalmente en las generaciones mayores. Es posible que estas personas no estén acostumbradas a usar tecnología moderna al no haber crecido con las comodidades que tenemos hoy, pero eso no significa que las personas mayores no deban usar teléfonos móviles.

Hay celulares simples que se prestan a un uso más fácil y son menos intimidantes que otros teléfonos móviles inteligentes. También hay celulares aún más simples, a veces conocidos como teléfonos básicos, que tienen funciones básicas como llamadas y mensajes de texto y no mucho más.

Cualquiera de estos puede ser una opción sensata para una persona mayor, como puede ser tu padre, que se siente intimidada por los celulares o simplemente no quiere todas las campanas y silbatos de la tecnología moderna.

A continuación, los mejores celulares para personas mayores disponibles en la Argentina. Los precios fueron relevados en la semana previa al día del padre en Mercado Libre.

Celular iPhone 13 de Apple

La elección de la gama de iPhone de Apple para personas mayores es el iPhone 13. Si a tu padre no le importa no tener el botón de inicio de estilo antiguo y puede acostumbrarse a los gestos de deslizamiento de Apple para pasar de una aplicación a otra, estará bien.

iPhone 13.

El iPhone 13 salió en 2021, pero es prácticamente lo mismo que el iPhone 14 y cuesta menos. No hay razón para gastar más. El iPhone 13 tiene una gran pantalla de 6,1 pulgadas a pesar de que, al menos para un celular moderno, es relativamente fácil de llevar en el bolsillo.

Elegimos este modelo porque tiene una pantalla lo suficientemente grande como para cambiar la fuente a un tamaño más grande si lo necesita, pero no llena la pantalla con texto como puede suceder cuando aumenta el tamaño en celulares más pequeños.

También tu padre obtendrá las excelentes funciones de accesibilidad de Apple, como el lector de pantalla VoiceOver, AssistiveTouch si tiene problemas con las pantallas táctiles o sufre de artritis, y otras ventajas que no obtendrá con un celular más básico.

Con soporte de software prolongado y muchas opciones de carcasas, el iPhone 13 es un celular fácil de usar que debería durar varios años. Si deseás el iPhone más grande posible para tu padre, elegí el iPhone 14 Plus o el iPhone 14 Pro Max si desea las mejores cámaras y el dinero no es un problema.

Características del celular iPhone 13

Pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas.

Modo Cine con baja profundidad de campo y cambios de enfoque automáticos en tus videos.

Sistema avanzado de dos cámaras de 12 MP (gran angular y ultra gran angular) con estilos fotográficos, HDR inteligente 4, modo noche y grabación de video 4K HDR en Dolby Vision.

Cámara frontal TrueDepth de 12 MP con modo noche y grabación de video 4K HDR en Dolby Vision.

Chip A15 Bionic.

Hasta 19 horas de reproducción de video.

Diseño resistente con Ceramic Shield.

Resistencia al agua IP68.

iOS 15.

Compatibilidad con accesorios MagSafe.

Precio: $1.439.899 el modelo azul medianoche de 256 GB en la tienda oficial de iPoint en Mercado Libre.

Celular Samsung Galaxy A54 5G

Otro excelente celular Android para personas mayores que está disponible en la Argentina es el Samsung Galaxy A54. Es un teléfono móvil inteligente de gama media muy bueno con una gran pantalla, cámaras excelentes, un diseño elegante y cinco años de soporte de software para mantenerlo seguro hasta al menos 2028.

Samsung Galaxy A54 5G.

Tiene una duración de batería sólida, es resistente al agua y puede descargar cualquier aplicación que se te ocurra, al igual que los iPhones y otros teléfonos Android de esta lista.

Tiene una excelente relación calidad-precio, especialmente dado que tu padre tendrá 128 GB de almacenamiento con una ranura para tarjeta microSD para tener más si lo desea.

En comparación con otros celulares de esta lista, el A54 tiene una pantalla de 120 Hz, lo que significa que se ve más suave cuando se desplaza por las aplicaciones que esos teléfonos. Sus parlantes estéreo son bastante fuertes para ver videos o hablar por el altavoz, y tu padre puede ampliar el texto fácilmente si es necesario.

Características del celular Samsung Galaxy A54 5G

Compatible con redes 5G.

Pantalla de 6.4".

Cámara delantera de 32Mpx.

Batería de 5000mAh.

Memoria interna de 256GB.

Precio: $226.999 el modelo de 8 GB de RAM y 256 GB de memoria en la tienda oficial de Bidcom en Mercado Libre, con el programa Ahora 12.

Celular Motorola Moto G62

Si deseas para tu padre un celular sólido y asequible con un conector para auriculares, esta es la elección. El G62 tiene una estructura de plástico atractiva, una pantalla grande de 120 Hz, conectividad 5G y una muy buena duración de la batería.

Las cámaras no son las mejores, pero están bien para fotos rápidas o para videollamadas con amigos y parientes. Sin embargo, no es totalmente resistente al agua, por lo que tendrás que gastar más si quieres que tu padre esté tranquilo cerca de la piscina o el baño.

Características del Motorola Moto G62

Compatible con redes 5G.

Pantalla IPS de 6.5".

Tiene 3 cámaras traseras de 50Mpx/8Mpx/2Mpx.

Cámara delantera de 16Mpx.

Procesador Snapdragon 480 5G Octa-Core de 2.2GHz con 4GB de RAM.

Batería de 5000mAh.

Memoria interna de 128GB.

Resistente al agua.

Con reconocimiento facial y sensor de huella dactilar.

Precio: $170.000 en la tienda oficial de Import CRJ en Mercado Libre. Motorola Argentina no lanzó aún este modelo en la Argentina.

Consejos para elegir un celular para regalar en el día del padre

Siempre vale la pena probar un celular en la tienda, para que tu padre pueda familiarizarse con el hardware y la interfaz de usuario (la forma en que se ve y se siente el software del teléfono).

La variedad de opciones puede ser desalentadora, pero no temas tomarte tu tiempo y probar junto a tu padre tantos celulares como quieras antes de elegir: esta es una compra que querrás hacer solo una vez cada dos o tres años, por lo que vale la pena hacerlo bien.

Un celular con una interfaz sencilla

Debido a la gran cantidad de funciones que ofrecen los celulares en comparación con los teléfonos móviles básicos, pueden parecer complicados de usar. Buscá para tu padre un celular con una navegación intuitiva, simple y fácil de usar.

Pensá en algunas cosas clave que tu padre querrá hacer (llamar, enviar un correo electrónico, buscar un número de teléfono) y pedí probarlas en la tienda junto a él.

No tengas miedo de pedir consejo, pero si un asistente de ventas tarda mucho en explicar cómo llevar a cabo tareas tan importantes, es posible que ese no sea el teléfono para tu padre.

Aseguráte de que tu padre pase algún tiempo usando el teclado en pantalla también. La mayoría responderá a las pulsaciones de teclas agrandando la letra o el número en cuestión, e incluso vibrando suavemente. Esto puede ser de gran ayuda cuando se trata de usabilidad, pero no todas las interfaces están construidas de la misma manera.

Los productos de Apple son famosos por su facilidad de uso y, en general, el iPhone es un dispositivo muy sencillo e intuitivo de manejar. Sin embargo, elegir uno significa que paga los precios de Apple, que suelen ser mucho más altos que la mayoría de las alternativas en la Argentina.

Sin embargo, la mayoría de los celulares en el mercado utilizan el sistema operativo Android de Google. Los celulares Android ofrecen una mayor variedad y vienen en una gama más amplia de formas, tamaños y precios.

Es importante tener en cuenta que diferentes fabricantes pueden vestir la experiencia subyacente de Android con su propia "piel" o "lanzador". Probar antes de comprar ayudará a tener una idea de lo fácil que es usar el sistema de cada fabricante y si es adecuado para tu padre.

Si encontrás que una interfaz de pantalla táctil es demasiado difícil de usar de manera efectiva (estudios científicos demostraron que los problemas con la coordinación ojo-mano acompañan al envejecimiento), puede ser que un dispositivo que también venga con un teclado de hardware o admita un accesorio compatible sea el camino para ir.

Un celular con una pantalla grande

Prácticamente todos los celulares tienen al menos una pantalla de 5,5 pulgadas, en estos días. Los dispositivos de gama alta, como los Samsung Galaxy S23 basado en Android, tienen pantallas que superan las 6 pulgadas.

Cuanto más grande es la pantalla, más caro tiende a ser un celular (aunque no siempre) y una pantalla grande agotará la vida útil de la batería un poco más rápido.

También vale la pena recordar que no todas las pantallas son iguales: la pantalla de un dispositivo relativamente pequeño puede ser más nítida que la de algunos celulares más grandes. Así que una vez más, probar antes de comprar es importante.

Un celular fácil de llevar

Los celulares contienen tantas funciones que deben incluir una batería grande y un procesador potente. Agregá la pantalla grande y un celular puede volverse rápidamente engorroso a los ojos de algunos usuarios.

Te puede interesar Desenchufá estos 10 electrodomésticos que aumentan tu factura de luz

Nuevamente, aquí es donde vale la pena probar un celular antes de comprometerse. El celular con la pantalla grande puede ser fácil de ver, pero si es demasiado pesado para transportarlo, no será de mucha utilidad para tu padre.