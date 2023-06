Usuarios de todo el mundo reportaron este viernes fallas en Instagram, Facebook y WhatsApp. Pese a que aún no se conocen las causas, los internautas aseguran que los mensajes de voz, documentos e imágenes no se pueden enviar a ningún destinatario.

Se cayeron Facebook, Instagram y WhatsApp: el informe de META

Según Downdetector.com, el sitio web que pertenece a Meta Platforms, Facebook e Instagram dejaron de funcionar este viernes para miles de usuarios. Según la fuente oficial, fueron más de 12.000 los afectados y qe reportaron problemas para acceder a Facebook, mientras que más de 6.600 usuarios detectaron fallas en Instagram. El sitio web facebook.com no permite una navegación normal. "No funciona Instagram, ni audios de WhatsApp, ni Facebook. Ni fotos. Ni prints. Ni vídeos", advirtió un usuario, en diálogo con iProfesional. WhatsApp permite enviar mensajes de texto, aunque no sucede lo mismo con documentos o imágenes.

En cuanto al servicio de mensajería de Meta, WhatsApp, sufrió más de 1.300 interrupciones según en el sitio, que realiza un seguimiento de las interrupciones mediante la recopilación de informes de estado de una serie de fuentes, incluidos los errores enviados por los usuarios en su plataforma.

- Noticia en Desarrollo