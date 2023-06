Elon Musk se entrena así para su pelea con Mark Zuckerberg en una jaula

El empresario Elon Musk desafió la semana pasada a pelear con su colega Mark Zuckerberg en una jaula, y reforzó su apuesta al autorizar la difusión de unas imágenes donde se lo observa en pleno entrenamiento.

Lex Fridman, un podcaster que entrevistó a empresarios del Silicon Valley californiano, compartió una sesión de entrenamiento de lucha con Musk. Aprovechó para realizar una publicación en Twitter al respecto, en la que afirmó haber quedado impresionado por las habilidades del magnate.

"Estoy muy impresionado con su fuerza, poder y habilidad, en los pies y en el suelo. Fue épico", dijo Fridman sobre Musk. Sin embargo, apuntó que el hecho de que el dueño de Twitter se meta con Zuckerberg a pelear en una jaula no es la mejor idea.

"Creo que el mundo está mucho mejor servido si entrenan artes marciales, pero no luchan en la jaula. Dicho esto, como dice Elon, el resultado más entretenido es el más probable... Estoy ahí para ellos, pase lo que pase", aclaró.

Zuckerberg participó en varios combates de jiu-jitsu. Varias casas de apuestas lo colocan como el gran favorito si la pelea con Musk en la ciudad estadounidense de Las Vegas se llega a concretar.

El dueño de Facebook no se habría echado atrás. Fue él mismo quien después del desafío de Musk, respondió en un mensaje diciéndole que le dijera dónde quería pelear.

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw — Lex Fridman (@lexfridman) June 27, 2023