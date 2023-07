Hoy, los mercados financieros ofrecen un camino sencillo para quienes se esfuerzan por alcanzar el éxito con su negocio. Si desea formar parte de esta área, usted cuenta con varias opciones; puede ser un afiliado o un bróker introductorio de un renombrado bróker de Forex/exchange de criptos o establecer su propia plataforma de negociación de divisas desde el principio.

El proceso para iniciar un negocio desde cero incluye muchos pasos, desde la elaboración de un plan de negocios hasta poner a prueba los productos/servicios finales, lo que requiere cosas esenciales como experiencia práctica, conocimientos relevantes, un buen presupuesto, tiempo y, a veces, personas con ideas afines que comparten sus ideales. Por lo tanto, crear su propio negocio desde cero puede ser una tarea extremadamente desafiante. Por eso, para simplificar el acceso al mercado de nuevos actores, se ha desarrollado un modelo por el cual las empresas que deseen iniciar sus propios negocios pueden utilizar las soluciones y recursos de otra empresa, pagando una cierta cantidad de dinero por ello. El modelo se llama Marca Blanca (White Label o WL) y está diseñado para ampliar facilitar el desarrollo de negocios en el cambiante mundo en que vivimos.

Este artículo le ayudará a comprender qué son las soluciones de Marca Blanca y cómo ayudan a desarrollar un exchange. Además, abordaremos las áreas en las que se utiliza esta tecnología. Finalmente, le presentaremos las 10 mejores soluciones de intercambio de marca blanca en 2023.

¿Qué es la solución de Marca Blanca y cómo ayuda a las empresas de intermediación?

El modelo de marca blanca es considerado como uno de los métodos más utilizados por varias empresas en el mundo. Por regla general, implica la venta de servicios o productos creados por otra empresa a través de una nueva marca. No hay duda de que la adopción de esta estrategia está más extendida en estos días entre empresas con enormes bases de consumidores y marcas bien establecidas.

En general, este modelo es utilizado por empresas que no disponen de los recursos necesarios para desarrollar sus propios productos o soluciones propias. Este modelo permite a las empresas aprovechar la experiencia de otros. Al tener experiencia profesional en su propio negocio, las empresas quieren evitar involucrarse en un área que no entienden. La integración de las soluciones de Marca Blanca suele ser relativamente sencilla, por lo que se puede empezar a trabajar cómodamente desde el principio. Mientras el sistema es implementado bajo el modelo de Marca Blanca, no habrá la necesidad de contratar programadores que desarrollen el sitio web u otros elementos. La empresa que provee la solución se encargará de todos los asuntos relacionados con el sistema y con su actualización automática. Todo se maneja desde un servidor externo, por lo que sus datos estarán protegidos.

Al utilizar la solución de Marca Blanca, los miembros de su equipo podrán enfocarse en otras tareas esenciales, sin desviarse en temas irrelevantes como la actualización de productos o dar solución a problemas innecesarios.

El modelo de Marca Blanca es una gran forma de lanzar su producto al mercado en el menor tiempo posible, su otra ventaja principal es su asequibilidad. En comparación con el lanzamiento de su propio producto, los costos asociados con la compra de una solución de este tipo son significativamente más bajos, incluyendo todo, desde el software hasta la contratación de empleados en diferentes departamentos para garantizar un funcionamiento óptimo. También es seguro que tendrá más éxito debido a que dispondrá de más tiempo y energía para dedicarse a las ventas.

Áreas de aplicación de las soluciones de Marca Blanca

Existen diversas áreas donde se puede utilizar un modelo de Marca Blanca. La simplicidad, la velocidad de implementación y el costo relativamente bajo de usar este tipo de soluciones han incrementado la popularidad de esta tecnología. A continuación se mencionan los principales usos de las soluciones de marca blanca en diferentes industrias.

Servicios de pago electrónico

Hoy el mundo está experimentando cambios dramáticos en el sistema económico, que se debe en gran medida al desarrollo de diversas tecnologías, como la cadena de bloques y las criptomonedas. Las empresas están adoptando nuevos métodos de pagos e introduciendo soluciones innovadoras en el campo de los sistemas de pago electrónico en su arsenal. Esta es una de las áreas en las que la tecnología de Marca Blanca se está utilizando activamente para integrar varios componentes del sistema de pago en la infraestructura de una empresa en particular con el fin de llevar a cabo liquidaciones entre clientes y otras empresas tanto en monedas fiduciarias como en criptomonedas. En particular, los servicios que ofrecen pasarelas de pago para transacciones y monederos electrónicos para almacenar fondos se han vuelto especialmente populares en esta área.

Servicios de intercambio de moneda digital y servicios de cifrado

Esta área es una de las más populares hoy en día para el uso de soluciones de Marca Blanca. Esto se debe principalmente al rápido desarrollo de la tecnología blockchain, que se ha convertido en la base para la creación de innumerables proyectos en muchas categorías diferentes, incluyendo NFTs, GameFi, Metaverse, DeFi, Web 3.0, y otros. Teniendo en cuenta la amplia gama de aplicaciones de esta tecnología, cada día más y más empresas comienzan a utilizar las criptomonedas en sus necesidades, lo que da lugar a la necesidad de desarrollar servicios y herramientas especiales diseñadas para proporcionar un entorno confiable para trabajar con criptoactivos. Para satisfacer esta demanda, las empresas han creado productos de Marca Blanca que están disponibles para su uso por otras empresas.

La esfera NFT

Hoy en día, el mercado de NFTs es uno de los más significativos y más grandes en la industria de criptográfica, ya que da acceso a una nueva tecnología diseñada para cambiar la percepción del arte electrónico y ampliar el alcance de la comprensión de la tecnología detrás de la creación de objetos de arte electrónico. Numerosas empresas ya están utilizando la tecnología blockchain y tokens no fungibles para construir mercados enteros donde se intercambian ilustraciones digitales. A su vez, muchas empresas que desean probar suerte en esta joven, interesante y prometedora industria cripto recurren a los servicios de empresas que ofrecen el modelo de Marca Blanca, lo que les permite crear su propio mercado NFT.

Herramientas Saas

Un servicio SaaS es un servicio basado en la nube que se puede utilizar en línea sin necesidad de una instalación previa en su computadora o dispositivo móvil. La principal diferencia entre SaaS como modelo de negocio es que el propietario del servicio es totalmente responsable de su actualización, mantenimiento y gestión. Los usuarios no necesitan descargar software, instalarlo y actualizarlo para poder utilizar la funcionalidad de la plataforma. Para los dueños de empresas, el modelo SaaS se ha convertido en un verdadero éxito porque les permite utilizar los servicios en línea de otra empresa a través del modelo de Marca Blanca, lo que les evita tener que construir su propia infraestructura de TI, entender los lenguajes de programación, entre otros.

Negociación electrónica en los mercados financieros

El trading electrónico de divisas, siendo uno de los métodos más populares de inversión hoy en día, da acceso a mercados financieros de diversos tipos con el objetivo de obtener un beneficio. En este sentido, se están desarrollando sistemas y plataformas multifuncionales que permiten no sólo el acceso a la negociación de instrumentos financieros, sino también a un análisis en profundidad de cualquier activo utilizando una amplia gama de herramientas, gráficos, señales y otros recursos necesarios para una negociación exitosa. Uno de los productos más populares y buscados que funcionan según el modelo Marca Blanca son las plataformas de trading y las plataformas analíticas, que permiten, a través de un análisis detallado, ver una imagen completa del estado de un mercado en particular.

Las 10 mejores soluciones de intercambio de Marca Blanca en 2023

Ahora que sabe qué son las soluciones de marca blanca y cómo ayudan a los negocios de intermediación, así como las áreas en las que se aplican dichas soluciones, es el momento de conocer las 10 mejores soluciones de intercambio basadas en el modelo de marca blanca.

B2Broker

El grupo B2Broker es uno de los 10 principales proveedores en la industria, siendo el proveedor prominente de liquidez para Forex, CFDs y criptos, y tecnología para brókers, exchanges de criptomonedas, fondos de cobertura y otros clientes institucionales. Como parte de su solución de Marca Blanca, B2Broker ofrece un ecosistema completo de soluciones únicas para los negocios de intercambio, que incluye soluciones como Marca Blanca de MetaTrader 4 y MetaTrader 5, intercambio llave en mano, cuenta personal B2Core, procesamiento de criptomonedas B2BinPay, motor de correspondencia B2Trader, plataformas de inversión con la posibilidad de proporcionar a los clientes cuentas PAMM / MAMM y mucho más.

B2Broker actúa como socio, proporcionando soluciones de vanguardia y ayudando a expandir las oportunidades de negocio a través de la creación de una infraestructura segura, transparente y de alta tecnología. La compañía tiene una amplia gama de clientes de diferentes industrias ubicadas en todo el mundo.

ChainUP

ChainUp es el proveedor líder mundial de servicios de tecnología blockchain. Fundada en 2017 y con sede en Singapur, ChainUp está llevando a cabo una estrategia global de operación integral con filiales que operan en Tokio, Hong Kong, Estados Unidos, Canadá, Toronto y otros países..

Como uno de los actores más notables en el campo de la prestación de servicios de blockchain y tecnologías criptográficas, ChainUp ofrece una gama bastante amplia de productos bajo el modelo de marca blanca, incluyendo sistemas de negociación de activos digitales, sistemas de comercio de tokens no fungibles (NFTs), monederos, así como minería y staking. La compañía ha desarrollado una plataforma de servicios técnicos completos para ayudar a los clientes a construir sus productos, así como dirigir y distribuir el tráfico, los volúmenes de negociación y la liquidez al cliente. ChainUp proporciona tecnología blockchain y servicios financieros a más de 1.000 clientes en las industrias de criptomonedas y finanzas tradicionales en más de 30 países y regiones, cubriendo a más de 60 millones de usuarios.

AlphaPoint

AlphaPoint es una empresa estadounidense de tecnología financiera que crea motores para exchanges de criptomonedas y varias soluciones para almacenar activos digitales y operar. La compañía es uno de los principales proveedores de tecnología de marca blanca para intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario u otros activos digitales. La compañía ha estado en el mercado desde 2013 y ofrece un producto que le permite lanzar un exchange de criptomonedas en menos de 3 semanas.

AlphaPoint está a la vanguardia en el desarrollo de mecanismos de seguridad que protejan los fondos de los clientes sin sacrificar la funcionalidad. Como parte del modelo de Marca Blanca, la compañía ofrece los siguientes servicios: soluciones de monedero que ofrecen una accesibilidad sobresaliente, seguridad sin igual y una amplia variedad de personalizaciones únicas que permiten a los operadores servir mejor a los usuarios finales.

Soft-FX

Soft-FX proporciona una variedad de soluciones de software para operaciones al contado y con margen. El catálogo de soluciones de la compañía cubre una amplia gama de tecnologías de negociación e incluye tres grupos principales: negociación con márgenes, deliverable trading y liquidez. Las soluciones incluidas en estos grupos responden a las modernas necesidades del mercado, y a los muchos años de experiencia que Soft-FX ha invertido en ellos.

Como parte del modelo de Marca Blanca, la compañía ha proporcionado software llave en mano para la negociación de activos digitales y fiduciarios (Forex) durante más de una década, y sus especialistas en el campo de la tecnología de la información, el derecho y las finanzas proporcionan a cada cliente un amplio apoyo experto durante el desarrollo del negocio.

Skalex

Skalex es una empresa de consultoría y desarrollo de software de nivel empresarial especializada en la gestión de activos digitales. Su software de intercambio de criptomonedas proporciona una solución completa que permite a los operadores obtener rápidos flujos ingresos. Las soluciones de intercambio de marca blanca de Skalex están diseñadas para una implementación rápida, una escalabilidad superior, un alto rendimiento y amplias personalizaciones.

Una de las soluciones de Marca Blanca más populares de la compañía para los negocios de intercambio es cxClient, que es responsable de mostrar todo lo que los inversores (usuarios finales) ven en sus navegadores. Permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, realizar órdenes de compra/venta, ver su historial de trading/tokens comprados, ver saldos, depositar/retirar activos digitales, cargar documentos KYC y ver gráficos. También cuenta con precios referenciales, libros de pedidos y notificaciones instantáneas de liquidación de órdenes.

Devexperts

Siendo uno de los mayores actores de fintech en el mercado, Devexpert desarrolla productos de software diseñados para automatizar las actividades financieras, de corretaje y de intercambio. Entre los proyectos de la compañía, se pueden encontrar sistemas para el trading en línea en los mercados bursátiles y de divisas, sistemas de gestión de documentos financieros, productos para el análisis técnico y servicios para proporcionar información de mercado en tiempo real.

Como parte de las soluciones de Marca Blanca para el negocio de intercambio, la compañía desarrolla y ofrece sistemas distribuidos de alto rendimiento que procesan cientos de transacciones comerciales y medio millón de cotizaciones por segundo para decenas de miles de usuarios en línea simultáneamente, y también hace aplicaciones de cliente a gran escala con interfaces gráficas complejas que funcionan en configuraciones de varios monitores. Además, el arsenal de la compañía incluye aplicaciones web interactivas con una interfaz dinámica y aplicaciones para toda clase de dispositivos móviles.

OpenLedger

OpenLedger es un ecosistema complejo, un intercambio descentralizado que se ejecuta en la cadena de bloques BitShares. No está incluido en la lista de los exchanges más populares con mayor facturación, pero se considera una plataforma altamente fiable. El motor de la plataforma permite realizar transacciones con grandes volúmenes, y el principio de operación descentralizado protege los activos y datos de los usuarios.

El sistema OpenLedger permite operaciones seguras con múltiples firmas y acceso completo a la organización BitShares. El sistema puede procesar más de 100.000 transacciones por segundo. Los usuarios pueden usar Bitcoin a través de varios canales, como los gráficos de bloques bitshares 2.0 y la puerta de enlace CCEDK. OpenLedger proporciona una amplia gama de soluciones para empresas, gobiernos y ONGs en forma de soluciones personalizadas y servicios construidos en plataformas blockchain. Por ejemplo, Blockchain as a Service (BAAS) es adecuado para muchas necesidades y aplicaciones empresariales, con mucha más seguridad, transparencia, confianza y trazabilidad. La compañía también planea crear un exchange de cifrado basado en el modelo de Marca Blanca DEX.

OpenDAX

OpenDAX, abreviatura de Open-Source Decentralized Asset Exchange, es un software de código abierto con muchas bibliotecas para construir literalmente cualquier aplicación de intercambio de criptomonedas, y las empresas pueden utilizarlo para crear un exchange de criptomonedas. Tiene una plataforma autohospedada personalizable, varias plantillas y un OpenDAX WebSDK de código abierto que puede usar para crear sus propios proyectos criptográficos.

Esta solución, que ofrece una amplia gama de herramientas y completa libertad de personalización, está diseñada para que su intercambio sea exactamente como usted lo imagina. También necesita saber que OpenDAX le permite utilizar la integración de software de terceros para ampliar las opciones de personalización y construir la infraestructura del futuro exchange.

Exberry

Exberry es una de las soluciones de exchange de criptomonedas de marca blanca más antiguas y se centra en proporcionar las técnicas y la tecnología más modernas a los clientes. Tienen un motor de correspondencia que está completamente basado en la nube y puede trabajar con cualquier tipo de mercado. Los precios flexibles permiten a las empresas y a los empresarios invertir sus fondos en las características más relevantes sin perder ninguna seguridad. El exchange también se puede actualizar para satisfacer las mayores necesidades de tráfico. La tecnología que utiliza Exberry facilita el rendimiento a gran volumen y la baja latencia.

HashCash Consultants

HashCash es una compañía global de software que ofrece soluciones de Marca Blanca sobre Blockchain, AI, Big Data e IoT a través de sus plataformas, productos y servicios. Los productos Blockchain de HashCash permiten a las empresas transferir activos entre fronteras en tiempo real para remesas, financiación comercial, procesamiento de pagos y más. La compañía tiene un procesador de intercambio de activos digitales, PayBito y pago de activos digitales, BillBitcoins, con sede en Estados Unidos. También ofrecen soluciones de Exchange, software de procesamiento de pagos, servicios ICO y desarrollo de soluciones de blockchain personalizadas. Impulsa el desarrollo de tecnología a través de los programas Blockchain y su brazo de inversión, Satoshi Angels.

Conclusión

El mundo de hoy está cambiando a un ritmo acelerado, y una de las áreas que más está cambiando es el sistema financiero. Las soluciones innovadoras que se están desarrollando en muchos sectores del negocio blockchain son de verdadero atractivo para diversas organizaciones interesadas en entrar en un nuevo mercado con fascinantes iniciativas. Las soluciones de marca blanca son más cruciales que nunca para proporcionar a las empresas un acceso rápido a varios mercados financieros, permitiéndoles lanzar su propia empresa y generar beneficios en el menor tiempo posible. Por lo tanto, es seguro decir que el modelo de Marca Blanca tiene grandes perspectivas de desarrollar al crear el terreno para ayudar a lanzar nuevos negocios de diferentes tipos, tanto en la industria criptográfica como en varias otras áreas.