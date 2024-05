Motorola no fabrica más el celular Razr V3. Las unidades, que tienen hasta 20 años de antigüedad, se consiguen reacondicionadas.

El celular Motorola Razr V3 fue el primer teléfono móvil para millones de personas en la mitad de la primera década del siglo. Por esta razón, no sorprende que en Mercado Libre haya unidades reacondicionadas de este dispositivo icónico en venta.

En la galería de celulares que tiene Motorola en sus oficinas en un edificio empresarial en el barrio porteño de Núñez, el modelo ante el cual más tiempo se detienen los visitantes es el Razr V3. Solo le hace sombra el famoso Dynatac 8000x, popularmente conocido como "el ladrillo".

¿Cuánto sale hoy un celular Motorola Razr V3? Desde luego, Motorola no fabrica más este equipo por lo que las unidades que se consiguen son reacondicionadas. Los precios en Mercado Libre para el Motorola Razr V3 reacondicionado van desde los $49.999 hasta los $64.999, en este último caso con una garantía de 90 días. Aunque el color predominante es el negro, hay uno en color rosa.

¿En qué año salió el celular Motorola Razr V3 y por qué fue furor?

En 2004, el Motorola Razr V3 llegó al mercado con una pequeña pantalla externa en color y una cámara de 0,3 megapíxeles. Rápidamente se convirtió en un ícono por sus materiales de primera calidad, su forma súper delgada y su gran calidad.

El Motorola Razer V3 se anunció el 27 de julio de 2004. Probablemente Motorola no lo sabía entonces, pero la compañía tuvo un éxito instantáneo que perduraría como uno de los celulares más populares de todos los tiempos.

En 2004, mucho antes de la llegada del teléfono inteligente moderno, los celulares eran piezas de tecnología relativamente aburridas. Si bien las empresas intentaron estilizar sus dispositivos, casi todos los celulares tenían una forma de concha o barra de chocolate de aspecto similar y estaban hechos de plástico. Lo que el mercado necesitaba era un disruptor, y el Motorola Razr V3 era el celular ideal para hacerlo.

El Motorola Razr V3 sorprendió por la calidad de sus materiales

El Razr V3 presentaba un diseño elegante elaborado en metal. Esta artesanía le dio al celular un aspecto propio y lo hizo destacar entre la multitud. A diferencia de los celulares modernos que entran y salen del mercado en un año, Motorola continuó vendiendo el Razr V4 durante unos cuatro años.

Entre su longevidad y popularidad, la compañía vendió más de 130 millones de unidades en todo el mundo, lo que lo convirtió en el celular plegable más vendido de la historia de los teléfonos móviles.

¿Qué otros celulares, además del Motorola Razr V3, eran furor?

¿Cómo eran la mayoría de los celulares en 2004? Como el diseño de Motorola era tan diferente, jugó un papel importante en la razón por la que más de 130 millones de personas compraron el celular, recordado por muchos como uno de los mejores celulares de todos los tiempos.

El Nokia N-Gage QD es uno de los dispositivos de apariencia más singular de este período. Si bien tiene un factor de forma de barra de chocolate, Nokia intentó destacar al convertirlo en un dispositivo centrado en los juegos, de ahí la orientación horizontal.

Si bien el celular venía con una versión modificada de Los Sims, una de las razones por las que el celular no terminó vendiéndose bien fue que, de todo lo que tenía, Nokia no incluía un reproductor de música.

Al igual que muchos celulares Nokia de su época, el Siemens M65 tenía una construcción resistente y podía recibir golpes. Este celular de Siemens tenía una forma única de rastrear la distancia recorrida en bicicleta utilizando un accesorio opcional. Esto no parece impresionante hoy, pero el celular pudo hacerlo sin GPS.

El Nokia 7200 resalta el aspecto que tenían la mayoría de los celulares plegables en 2004. El diseño básico de plástico no ofrecía mucho estilo y la construcción general era un poco sosa. Teléfonos como el Nokia 7200 ofrecían una funcionalidad sin muchas emociones.

Diseño del Motorola Razr V3

Cuando el Motorola Razr V3 ingresó al mercado, casi todos los demás celulares disponibles para los clientes eran aburridos y aburridos. Entonces, en lugar de un diseño grueso con una carcasa de plástico, Motorola optó por una estructura delgada y metálica.

Pero lo que hizo que el Razr V3 se destacara fue el hecho de que el celular tenía estilo. Los teléfonos móviles inteligentes actuales, aunque se parecen bastante entre sí, todos tienen un diseño atractivo para un mercado masivo. Pero cuando el Razr V3 estuvo disponible, no se podía decir lo mismo de su competencia.

El celular estaba fabricado en aluminio y presentaba un teclado niquelado. Los materiales hicieron que el dispositivo se sintiera de primera calidad en la mano, mientras que la naturaleza ultradelgada del celular significaba que no era demasiado pesado. Juntos, el Motorola Razr V3 crea una experiencia agradable para todos los que lo poseen.

La bisagra del Motorola Razr V3 estaba bellamente diseñada y era otro aspecto del dispositivo que lo hacía superior a otros celulares. Los teléfonos móviles plegables podían contestar y finalizar llamadas abriendo o cerrando la tapa del teléfono, por lo que la sensación de la bisagra jugó un papel crucial en ese momento. En lugar de una ingeniería que parecía endeble, el Motorola Razr V3 entraba en acción tan pronto como empezabas a girar la pantalla hacia arriba o hacia abajo.

Finalmente, a diferencia de los teléfonos móviles inteligentes que normalmente solo se lanzan en dos o tres combinaciones de colores , Motorola lanzó continuamente el Razr V3 en casi todos los colores posibles.

El Motorola Razr V3 llegó en muchos colores disponibles

Si bien existían las opciones estándar en blanco y negro, a lo largo de los cuatro años que el celular estuvo en el mercado, estuvo disponible en verde azulado, morado ciruela, rosa brillante y algunos otros colores. Esta variedad significaba que cualquiera podía comprar este celular y adaptarlo a su personalidad y estilo.

Cuáles son las características del Motorola Razr V3

Los teléfonos móviles inteligentes modernos son prácticamente supercomputadoras en comparación con los celulares de 2004. Si bien la mayoría de los celulares tenían un navegador web preinstalado muy limitado, el uso principal de los teléfonos móviles en ese momento era hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes de texto.

Como tal, la información que interesaba a los usuarios se refería más a cuánto duraría la batería con una sola carga y, dependiendo del celular, qué tan buena era la cámara. Como podés ver en la hoja de especificaciones, el Motorola Razr V3 tiene una duración nominal de alrededor de seis horas y media de tiempo de conversación y 10 días de tiempo de espera. Esta fue una duración de batería excelente para un celular básico en 2004, por lo que la compañía utilizó este hecho como un punto de venta para el teléfono móvil.

Por supuesto, este también fue el período en el que las cámaras de los teléfonos móviles se estaban volviendo populares. No había sensores de 12MP o más para celulares (no es que pudieran manejar imágenes de ese tamaño con solo 5MB de almacenamiento), por lo que a los propietarios del Razr V3 se les dio una cámara de 0,3MP. Las imágenes del celular no eran nada especial, pero al menos permitían a los usuarios capturar un momento.

Características del celular Motorola RazrV3

Pantalla principal: TFT 2,2 pulgadas, 176 x 220, resolución 128ppi

Pantalla secundaria: 96 x 80 píxeles CSTN

Sistema operativo: propietario de Motorola

Almacenamiento: 5 MB

Cámaras: VGA de 0,3MP

Batería: 680 mAh para 6,50 horas de conversación y 10,4 días (250 horas) de tiempo de espera

Puertos: mini USB

Extras: Tonos de llamada integrados de Motorola. Posibilidad de utilizar tonos de llamada MP3 personales

Motor de vibración

Altavoz

Bluetooth 1,2

SMS, MMS, navegador de Internet

Dimensiones y peso: 98 x 53 x 13,9 mm, 95 gramos

Celular Motorola Razr V3 plegado

¿Cuánto sale hoy el Motorola V3?

Si echamos una mirada retrospectiva a la historia de los teléfonos móviles, el Motorola Razr V3 es innegablemente un icono y hoy tiene un valor que ronda los 65.000 pesos. El celular fue lanzado en un momento en que los teléfonos móviles se estaban convirtiendo en un producto popular y los clientes querían algo más elegante y menos plástico. Pero, ¿por qué personas de todos los ámbitos de la vida recuerdan con cariño este celular plegable de Motorola?

Para muchos, el Razr V3 fue el primer celular que tuvieron. Este era el dispositivo que les permitía llamar a casa mientras estaban fuera y enviar mensajes de texto a sus amigos y parientes. Claro, el diseño premium del celular es lo que hizo que más de 130 millones de clientes compraran el celular, pero la experiencia que el celular brindó a esos usuarios es lo que consolidó el Motorola Razr V3 en sus corazones.