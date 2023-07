El rostro de Jesús, según la inteligencia artificial

La tradición cristiana representa desde hace siglos a Jesús de Nazaret con rasgos europeos, pero el Mesías del cristianismo nació en Oriente Medio. ¿Qué se sabe del auténtico rostro de Jesucristo?

La irrupción de la inteligencia artificial y la generación instantánea de imágenes permite experimentar con diversas características para comprobar los hipotéticos aspectos que pudo tener Jesús. ¿Cómo representa la inteligencia artificial a Jesús?

La Biblia no menciona ninguna de sus características físicas. Pero por su lugar de nacimiento, Jesús de Nazaret debía tener el aspecto de un judío de Galilea del siglo I. La historiadora Joan E. Taylor, especialista en la Biblia y la historia del cristianismo temprano, autora del libro What Did Jesus Look Like? (¿Qué aspecto tenía Jesús?), estimó que "los judíos de la época eran biológicamente similares a los judíos iraquíes de hoy en día, así que creo que tenía cabello marrón oscuro a negro, ojos castaños, piel morena, un hombre típico de Oriente Medio".

En el caso de Jesús, el cristianismo se inspiró en las culturas clásicas. Primero fue representado como el buen pastor, un imberbe al estilo de Apolo, y a partir del siglo IV tomo prestadas la melena y barba de Zeus, símbolos también asociados a la sabiduría en el imaginario grecolatino.

Las únicas pistas que hay en la Biblia apuntaban a esta iconografía. En el primer capítulo del libro de Apocalipsis, en los versículos 12 a 16 se cuenta cómo Juan se volvió para escuchar una voz que le habló:

"Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza".

Imagen divulgada por la BBC en el 2001, previa a la irrupción de la inteligencia artificial.

La imagen real de Jesús de Nazaret

Aunque durante el Renacimiento se realizaron retratos que mostraban a un Jesús más humanizado en estilo naturalista, sus representaciones siempre quedaron alejadas del aspecto y origen judío del Mesías.

La emisora británica BBC realizó en 2001 un documental sobre el rostro de Jesucristo.

Richard Neave lideró un equipo de antropólogos forenses y otros especialistas en la materia que unieron sus conocimientos para crear una imagen 3D del aspecto de Jesús con base científica.

El estudio partió de tres cráneos del siglo I tomados de la misma región donde nació y vivió Jesús.

A través de tomografía computarizada y modelado 3D, reprodujeron una imagen que defendían como más cercana a la realidad que cualquiera de las preexistentes.

La generación de este tipo de imágenes fue revolucionada con el desarrollo de la inteligencia artificial.

Imagen de Jesús generada por inteligencia artificial a partir de la iconografía clásica.

El medio digital Muy Interesante realizó sus propias pruebas y los resultados fueron sorprendentes.

Al pedirle una imagen realista de Jesús de Nazaret, el resultado fue la representación tradicional.

Un joven con aspecto europeo, tez blanca, melena y barba.

Sin embargo, también se realizó la propia reconstrucción a partir de otros datos.

Así, la imagen de Jesucristo generada por la inteligencia artificial se parece mucho a la creada por los científicos solo que con un acabado más.

El resultado fue un hombre de un color de piel más moreno, ojos marrones y el pelo más corto.