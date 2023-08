¿Revolución de la accesibilidad?: cómo la inteligencia artificial mejora la inclusión

Difícilmente pasa un día sin titulares sobre innovaciones en inteligencia artificial (IA): la clonación de voz sacude la industria de la música, los programas de pasaje de texto a video mejoran en forma constante y, con la ayuda de complementos, los chatbots obtienen acceso a Internet. Sin embargo, un área en la que la IA ofrece un enorme potencial ha recibido poca atención: la accesibilidad y la inclusión.

Las tecnologías impulsadas por la IA pueden mejorar en forma significativa la vida diaria y tienen el potencial de revolucionar la accesibilidad, al proporcionar soluciones innovadoras que se adaptan a las necesidades específicas de las personas con discapacidad. A continuación, algunas formas en que la IA mejora la accesibilidad y promoviendo la inclusión.

Asistentes de voz verdaderamente inteligentes

Los asistentes inteligentes controlados por voz como Alexa de Amazon, Google Assistant y Siri de Apple hacen que las tareas diarias sean más accesibles para las personas con problemas de movilidad.

Estos asistentes impulsados por IA pueden realizar una amplia gama de tareas, desde el encendido de luces hasta el envío de mensajes, simplemente con la escucha y ejecución de comandos de voz.

El avance de los modelos de lenguaje crea un potencial enorme para desarrollar aún más a los asistentes. En lugar de solo proporcionar información y responder solicitudes rudimentarias, los asistentes de voz podrán tener conversaciones reales y completar muchas tareas. Se convertirán así en ayudantes cotidianos. Esto ayudará a las personas con discapacidad a desenvolverse de manera más independiente.

Estas características no se limitan a los altavoces inteligentes, sino que se pueden integrar de muchas maneras. Un ejemplo de esto es la plataforma Connecting You Now, que ayuda a los ciudadanos del Reino Unido a navegar con mayor rapidez en el universo de servicios gubernamentales. El "front-end" permite a los ciudadanos comunicar mediante voz o texto qué servicios necesitan y los guía al lugar correcto.

Texto a voz y voz a texto

Las soluciones de texto a voz y de voz a texto impulsadas por IA permiten a las personas con discapacidades visuales o auditivas acceder a la información con mayor facilidad.

Estas tecnologías pueden leer en voz alta contenido escrito o convertir palabras habladas en texto escrito, asegurando que todos puedan participar en conversaciones y acceder a información esencial.

Estos generadores ya se utilizan en muchas áreas, por ejemplo, en juegos, animaciones y audiolibros. Para que estas herramientas se utilicen en forma correcta, los operadores de sitios web deben tomar medidas y asegurarse de que todo el contenido esté en forma de texto y pueda ser capturado por lectores de pantalla.

Ya existe una amplia variedad de generadores de texto a voz con varias características, como voces de varios oradores. Un ejemplo de esto es Speechify. Para los sitios web que no están diseñados para ser accesibles, las herramientas de imagen a texto brindan cada vez más soluciones. Estas reconocen imágenes y textos en sitios web y convierten esta información en un lenguaje audible.

Reconocimiento de imágenes y objetos en la vida cotidiana

El reconocimiento de imágenes y objetos impulsado por IA puede ayudar a las personas con discapacidades visuales a percibir mejor su entorno. Al procesar y analizar datos visuales, estos sistemas pueden identificar objetos, obstáculos y personas, brindando información y orientación en tiempo real a los usuarios. Por ejemplo, Seeing AI de Microsoft, una plataforma de visión por computadora que describe la apariencia de las personas, lee textos o reconoce rostros.

OrCam desarrolla dispositivos basados en IA con una cámara integrada que se puede colocar en el marco de las gafas y puede leer textos en voz alta, proporcionando, así, un nuevo nivel de independencia para las personas con discapacidad visual.

Prótesis y ayudas para la movilidad impulsadas por IA

Las prótesis de mano y brazo han mejorado drásticamente en los últimos años. Sin embargo, muchos usuarios todavía tienen dificultades para controlarlas. En el futuro, los algoritmos avanzados de IA se integrarán en prótesis y asistentes de movilidad para permitir un control y un movimiento más naturales e intuitivos.

Los dispositivos impulsados por IA pueden aprender de los movimientos y hábitos del usuario, y brindar soporte personalizado y funcionalidad mejorada. Por ejemplo, la IA se puede usar en prótesis de brazo para permitirles ejecutar de forma autónoma movimientos de los dedos cuando estos se acercan a un objeto. Las prótesis de IA todavía se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, pero ya hay avances significativos en esta área.

Traducción de lengua de signos

Según la OMS, hay 1.600 millones de personas en todo el mundo con discapacidad auditiva. Los sistemas de reconocimiento de lenguaje de señas impulsados por IA pueden interpretar el lenguaje de señas en tiempo real, lo que permite una comunicación fluida entre las personas que usan el lenguaje de señas y las que no. Al derribar las barreras de comunicación, estas tecnologías promueven una mayor inclusión e integración social.

Aprendizaje personalizado

Las plataformas educativas impulsadas por IA pueden adaptarse a las necesidades de aprendizaje únicas de las personas con discapacidad, brindando contenido y apoyo educativo personalizado.

Estos sistemas analizan el estilo de aprendizaje del usuario, sus fortalezas y debilidades y ajustan la instrucción para lograr resultados de aprendizaje óptimos. Al ofrecer oportunidades de aprendizaje individualizadas, apoyan la educación inclusiva y la igualdad de oportunidades.

(*) Líder de tecnología en los Capítulos Américas de intive