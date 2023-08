Este aire acondicionado gasta un 80% menos y baja 18 grados la temperatura

Este ingenioso climatizador no necesita instalación, apenas tiene mantenimiento, no perjudica al medioambiente y puede marcar el futuro

El aire acondicionado se ha convertido en un aparato imprescindible para mantener el confort dentro de casa cuando en el exterior el calor aprieta. Sin embargo, también es responsable del calentamiento global, ya que consume electricidad y generalmente utiliza un gas refrigerante que contamina el planeta.

Como alternativa, Hexafresh, una empresa inicial de Israel, ha creado un sistema de aire acondicionado portátil capaz de bajar 18 grados la temperatura de casa sin instalación; y que también es reversible y respetuoso con el medioambiente, al que han llamado HexaPro.

Un ingenioso invento que incluso se puede utilizar como calefacción auxiliar en invierno y que se convierte en una alternativa ecológica al aire acondicionado tradicional.

HexaPro tiene un precio de 339 euros y es un climatizador portátil ligero (pesa 10,55 kilogramos) que se ha diseñado para utilizar en hogares, residencias, guarderías o en el trabajo.

Además, gracias a su tecnología patentada, es capaz de enfriar el aire a la vez que reduce significativamente el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono (CO2).

Una de las principales características de este nuevo aire acondicionado portátil es que está basado en el efecto Peltier, que hace referencia a la creación de una diferencia de temperatura debida a un voltaje eléctrico.

La clave del propano

Es decir, es un fenómeno termoeléctrico que se produce cuando el calor se desplaza en presencia de una corriente eléctrica, creando una sensación de enfriamiento similar al del aire acondicionado tradicional, pero sin necesidad de un compresor.

Esta tecnología ofrece las mismas ventajas en términos de filtración y humidificación del aire ambiente. Un efecto Peltier que, trasladado al nuevo invento de Hexafresh, permite enfriar el aire ambiente sin usar un compresor y con un 80% menos de consumo de energía en comparación con los aires acondicionados tradicionales, según sus creadores.

De hecho, HexaPro señalan que genera un consumo de energía moderado de 280 W y no utiliza líquido, por lo que no emite CO2 y no aumenta la factura de la luz. Este aire acondicionado utiliza gas, R290, un tipo de gas refrigerante natural, también conocido como propano, que es más respetuoso con el medioambiente.

HexaPro es "el aire acondicionado portátil más ligero del mundo que ofrece una solución a medio camino entre el ventilador clásico y el aire acondicionado tradicional", según sus creadores.

También cuenta con una potente capacidad de refrigeración de hasta 2700 BTU (British Thermal Unit), unidad que mide la cantidad de calor que una unidad de aire acondicionado puede extraer de una habitación.

Según informa la compañía en su página web, este sistema garantiza una capacidad de enfriamiento de hasta 18 grados centígrados menos que la temperatura ambiente; por lo que es ideal para mantenerse fresco.

HexaPro cubre un área de 21 metros cuadrados y, además de enfriar, también actúa como un potente calentador de aire en invierno, consumiendo tres veces menos que los calefactores clásicos y eléctricos.

Otra característica interesante es que este nuevo invento ofrece una alta experiencia de refrigeración con "un nivel de ruido notablemente bajo", de sólo 51,1 dB; que en comparación con los aires acondicionados convencionales está muy por debajo, ya que éstos suelen alcanzar entre los 57 y 61 dB. Por lo que se puede utilizar en cualquier momento sin que llegue a molestar, como mientras se trabaja, se ve una película tranquilamente o se duerme.

Un mantenimiento sencillo

El dispositivo HexaPro, que viene con control remoto, tiene una serie de ventajas, según apuntan sus creadores. A la del ahorro de energía y reducción de emisiones de CO2, se le suman tres.

La primera de ellas es que es un aire acondicionado portátil por lo que se puede llevar a cualquier parte y, por lo tanto, y como segunda virtud, no necesita instalación. No hay que hacer obra en casa ni utiliza agua para que funcione, sino que simplemente basta con enchufarlo, encenderlo y empezar a sentir el aire frío.

La compañía recomienda que se coloque a una distancia mínima de 80 centímetros de una persona. Como última ventaja, es un aire acondicionado portátil que no necesita un mantenimiento periódico, sino algo mínimo.

Para mantenerlo cuidado basta con limpiar su superficie con un paño suave humedecido, sin emplear detergentes ni productos químicos; mientras que la compañía recomienda limpiar los filtros obstruidos con polvo una vez cada dos semanas para que no se reduzca la eficiencia del dispositivo.