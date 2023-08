Llega la feria de tecnología Pulso IT: cuáles son las novedades de este año

Los organizadores de Pulso IT dieron a conocer las últimas novedades del encuentro para todo el ecosistema tecnológico de Argentina

La Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPyA) adelantó las últimas novedades que se llevarán adelante en la séptima edición de Pulso IT, el evento que reúne a los principales exponentes del mercado tecnológico de Argentina.

Novedades destacadas de Experiencia Pulso IT, séptima edición.

El evento contará con un nuevo espacio dedicado a integradores. El cierre del encuentro tendrá un panel político, teniendo en cuenta que el evento se realizará un mes antes de las elecciones presidenciales. Participarán como Sponsors Platino: APC, Brother, Cisco, Dell Technologies, Epson, Lenovo, Logitech, y como "Sponsors Oro": CX, GFast, HP Enterprise, HP Inc, Huawei, NSX, Pantum, TP Link, Ubiquiti y Balanz. También estarán presentes: Ezviz, Fiberhome, Vertiv, Shenlong, Cambium Network, Jabra, Hasar, Dahua, Eaton, Lexmark, Kodak, GoPro, Patriot, Zebra y 3nStar. Entrega de los premios IT Partner Awards.

"Uno de nuestros objetivos es reunir a la comunidad tecnológica de todo el país y generar un espacio para exhibir, explorar e interactuar con los avances más recientes en el campo de la tecnología. Allí promovemos la innovación, el conocimiento y la conexión entre los actores del sector. Nuestra meta es difundir un panorama tecnológico en constante evolución, donde surgen nuevas tendencias y enfoques a medida que avanza la industria. A través del intercambio de conocimientos, buscamos promover las mejores prácticas para los negocios en la industria de TI. Estas tendencias representan solo una parte del panorama actual de la tecnología de la información", afirmó Alejandro Boggio, presidente de CADMIPyA y gerente general de Microglobal.

También anticipó: "Con Pulso IT pudimos consolidar un punto de encuentro clásico y en el que se exponen las nuevas tecnologías y productos. Este año, seguiremos avanzando con Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, que son temas que preocupan a los CEOs de todo el mundo. A diferencia de años anteriores en que el cierre se realizó un panel económico, esta vez será político, el cual creemos que puede colaborar para realizar proyecciones y planes para los distintos escenarios. También se realizará un panel de economistas, en el que está confirmado una vez más el periodista Maximiliano Montenegro, además de otros analistas especializados que aún no podemos revelar".

"Es un año complejo para todo el sector, marcas fabricantes, mayoristas y resellers, pero sin dudas debo destacar la importancia de realizar un evento como Pulso IT, ya que una vez más, vamos a poder estar cara a cara para analizar la situación de cada empresa y definir cómo vamos a planear en conjunto el 2024 considerando todas las definiciones políticas, ya que esta edición se realizará un mes antes de las elecciones presidenciales", subrayó Guillermo Tesouro, vocal titular de CADMIPyA y director comercial de Solution Box. Y agregó: "Somos optimistas y tenemos confirmados también a los canales del interior que siempre saben capitalizar sus reuniones de negocios en Pulso IT, sin dudas nuestro evento es el punto de encuentro de la industria".

"Otra novedad de Pulso IT 2023 es la incorporación de un espacio exclusivo para los Integradores, para que puedan brindar sus soluciones, que contarán con un stand para interactuar con canales y clientes. Estamos trabajando en conjunto con CAISIT (Cámara Argentina de Integradores de Servicios IT) para que todo sea un éxito. La fuerza que tiene Pulso IT para que el integrador venga con su cliente y cierre un negocio es muy importante", dijo Eduardo Perugino, prosecretario de CADMIPyA y gerente general de Distecna.

Guillermo Tesouro de Solution Box, Alejandro Boggio de Microglobal y Eduardo Perugino de Distecna.

Y explicó: "Los integradores podrán ofrecer productos y servicios a otros canales, ya sea para que los revendan o los integren. En la actualidad no hay un canal que pueda ofrecer el 100% de todo, que tenga los recursos especializados, los skills y que esté certificado, ya que termina siendo muy caro, por lo que cada vez es más necesario integrarse con otros partners".

"Como todas las ediciones anteriores, tenemos grandes expectativas con el nuevo encuentro, cuanta más incertidumbre existe como en la coyuntura actual, más gente se acerca a PULSO IT, porque nos hemos consolidado como el lugar para hacer negocios, y encontrar respuestas y soluciones a los diferentes desafíos que nuestra exigente industria nos demanda día a día. Los asistentes quieren saber qué puede pasar y dónde pueden hacer buenos negocios", sostuvo el Presidente de CADMIPyA, y adelantó: "Una vez más las principales marcas del mercado TI estarán presentes, y que incluso participarán empresas con mayor espacio que en la edición anterior y otras que directamente no habían estado en 2022".

IT Partner Awards

Otro de los momentos destacados que tendrá el evento es la entrega de los IT Partner Awards, con algunas novedades que se darán a conocer muy pronto, pero con el mismo espíritu: reconocer la labor de los canales más destacados del mercado IT local.

"Pulso IT es el lugar de la tecnología y todo el ecosistema formado por Canales, Integradores, Fabricantes, Distribuidores e inclusive Usuarios Finales para relacionarse, actualizarse, descubrir nuevas oportunidades y por sobre todo hacer negocios. En las últimas ediciones alcanzamos los 6.000 asistentes, número que consideramos como mínimo, vamos a repetir este año", sostuvo Boggio.

Y concluyó: "Hoy es muy difícil para un canal contar con recursos capacitados para la totalidad de las tecnologías, es por eso que las alianzas entre canales son una solución. Queremos fomentar la asociatividad productiva, y esta es una muy buena oportunidad para encontrar soluciones que complementen la oferta de cada empresa. Esta será la segunda edición presencial después de la experiencia virtual que nos trajo la pandemia. Si bien la virtualidad y el trabajo híbrido vinieron para quedarse el relacionamiento, las capacitaciones presenciales y la empatía que da el networking hoy son uno de los motores en la generación de negocios. Eso es lo que ofrece Pulso IT, un ámbito para generar nuevas oportunidades".

Charlas en Pulso IT: el evento contará con un panel de economistas.

"Es un placer volver a confirmar que Pulso IT sigue siendo el principal punto de reunión del mercado tecnológico en la Argentina y que concentra en el mismo lugar a los principales fabricantes del mercado IT mundial, a distribuidores mayoristas de informática, resellers de tecnología, tomadores de decisiones del mercado corporativo y, en esta edición, la incorporación de un espacio dedicado para los Integradores, para impulsar el networking y generar nuevos negocios junto a los diferentes actores del ecosistema de la tecnología durante dos días", analizó Gustavo Geldart, socio en Distecna y LicenciasOnLine, y responsable de la organización de Pulso IT en CADMIPyA.

En ese sentido, aseguró: "Pulso IT es el evento clave para entender hacia dónde van la industria y el mercado, tanto a nivel local como global. Además de exhibir los últimos avances tecnológicos, el evento se centra en brindar la oportunidad de interactuar con los responsables de fabricantes, distribuidores, resellers e integradores. Se presentarán innovaciones en áreas como servicios en la nube, telecomunicaciones, software, impresión, seguridad de video con inteligencia artificial, infraestructura de centros de datos, IoT y más. El objetivo es que los visitantes tengan una experiencia de 360 grados, con acceso a productos, tecnologías y contacto personal con los actores clave del mercado IT de Argentina. El evento también fomenta el networking entre profesionales, empresarios, emprendedores, inversores y entusiastas de la tecnología, con el objetivo de establecer contactos, explorar oportunidades de negocio y promover la colaboración y el intercambio de ideas".

Experiencia Pulso IT: cuándo y dónde se realizará

La séptima edición del encuentro es gratuita y se realizará de manera 100% presencial los días 20 y 21 de septiembre, en el Centro Costa Salguero. (Av. Costanera Rafael Obligado 1221 – CABA), de 13 a 20 horas.

Pulso IT es el encuentro anual del mercado de la tecnología en Argentina. El evento está dirigido a los principales fabricantes del mercado IT mundial, a los distribuidores mayoristas de informática, resellers e integradores de tecnología y los tomadores de decisiones del mercado corporativo.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo en www.pulsoit.com