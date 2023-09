Inteligencia artificial: experto vaticina qué pasará con empleos, profesiones, seguridad y educación

Este año la Inteligencia Artificial fue una de las tecnologías que tuvo mayor impulso. De hecho, su auge en el mundo entero está basado en la aparición de la IA Generativa. Ésta es el siguiente nivel de lo que conocíamos como IA; y se basa en los ‘modelos fundacionales’ o modelos de IA preexistentes, que hacen posible que la implementación sea más escalable, accesible y eficiente.

"Los modelos fundacionales se entrenan previamente en cantidades masivas de datos sin etiquetar, lo que hace que sea menos costoso de preparar y reduce los costos. Una vez entrenados, estos modelos se pueden adaptar fácilmente a casos de uso utilizando de 10 a 100 veces menos datos etiquetados que los enfoques anteriores, lo que permite escalar con mayor rapidez y generar un impacto multiplicador de la IA en las empresas y organizaciones", explica Tonny Martins, Gerente General de IBM América Latina y especialista en el tema.

Pero ¿cómo puede esta tecnología influir en nuestra vida diaria?, ¿qué pasará con los trabajos, en el futuro?, ¿cuál es el debate ético que plantea la IA?, ¿cómo cambiará la educación? En una entrevista exclusiva con iProfesional, el ejecutivo de IBM analiza cada uno de esos puntos y ofrece un panorama sobre lo que veremos en los próximos años.

Inteligencia Artificial: nuevas profesiones y empleos

Muchos especialistas en tecnología suelen advertir que la llegada de la Inteligencia Artificial eliminará muchas profesiones y trabajos. ¿Es así realmente? "Efectivamente, la IA va a transformar los empleos. Plantea un cambio en la manera como trabajamos, sin importar el rol que tengamos. Esta tecnología, como nosotros la concebimos está diseñada para aumentar la capacidad humana, expandiendo el potencial, agilizando procesos y entregando resultados en tiempo real. Ahora bien, al igual que cualquier tecnología, la IA debe estar acompañada de una transformación cultural que plantea el aprendizaje de nuevas habilidades en la fuerza laboral existente y en las nuevas generaciones", explica Martins.

Al mismo tiempo, el Gerente General de IBM América Latina adelanta que, tal como ocurrió con la Revolución Industrial, hay tareas que ya no hará el ser humano. Labores que con IA ya están siendo o pueden ser automatizadas, desde las preguntas frecuentes de atención al cliente hasta el análisis de ciberataques en tiempo real. "En realidad veremos la evolución de los roles existentes. Desde IBM vemos que el objetivo de usar IA es que los seres humanos puedan estar enfocados en tareas de mayor valor y no repetitivas. Se trata de combinar las habilidades y experiencias humanas con la potencia de las máquinas", detalla.

Entre las profesiones que están surgiendo el ejecutivo destaca tres: ingeniera/o prompt, que es la persona que da las instrucciones precisas y adecuadas a la IA para que arroje resultados efectivos; experto/a en detección de sesgos y/o Chief Privacy and Trust Officer, que estará a cargo de buscar la transparencia, ética y confiabilidad de la IA dentro de una organización; y desarrollador/a de IA Generativa, una persona experta en IA y aprendizaje automático para crear sistemas de lenguaje ricos e inteligentes que mejoren los productos y experiencias.

Tonny Martins, Gerente General de IBM América Latina y especialista en Inteligencia Artificial

Pero entonces surgen otro interrogante fundamental: ¿qué pueden hacer los profesionales de esas carreras que se extinguirán? "La clave es el aprendizaje. Las tecnologías emergentes están derribando barreras y generando oportunidades para adquirir nuevas habilidades. La constancia va a jugar un papel muy importante porque la fuerza laboral existente ya se está transformando y las empresas están empleando nuevos perfiles. IBM, por ejemplo, se planteó en 2021 la meta de entrenar a 30 millones de personas para 2030, de todas las edades y a nivel global. Estamos haciéndolo no solamente en colaboración con instituciones educativas sino también con empresas y organizaciones", revela Martins.

Ética e Inteligencia Artificial

Otro punto sumamente importante de la IA es la ética por varias razones. Es que la IA puede ser utilizada para tomar decisiones que afectan a la vida y el bienestar de las personas, como por ejemplo en la atención médica y en la conducción autónoma.

También, dentro de la ética, es fundamental el uso responsable de la tecnología y de los datos. "Desde nuestra empresa consideramos que la IA debe ser implementada con cinco principios básicos: explicabilidad, equidad, robustez, transparencia y privacidad. Es clave que tanto la herramienta tecnológica, como su proveedor y quien la utiliza, compartan los mismos principios, así como la protección de los datos", sostiene el ejecutivo de IBM.

Al mismo tiempo, advierte que las personas deben tener cuidado y saber frente a qué tipo de herramienta o aplicación de IA exponen sus datos, porque ese es el punto de partida de la confianza. "Los resultados deben ser transparentes y explicables para entender como la IA llegó a ciertas conclusiones. Al final del día, el objetivo es simple: la confianza. En IBM los principios, las prácticas y las políticas que defendemos se centran en promover la confianza en la IA. Porque si no hay confianza la sociedad nunca conocerá plenamente los beneficios de esta tecnología que está revolucionando el mundo", asegura Martins.

Los sesgos en los que puede incurrir la IA son otro factor clave a la hora de analizar la ética de esta tecnología. Y existen innumerables casos en los que se puede presentar este dilema. "Un banco, por ejemplo, puede utilizar esta tecnología para asignar créditos. Por eso es fundamental que la entidad financiera sea responsable, de comienzo a fin, no solamente al entrenar la herramienta de IA con casos reales, sino en lograr sea equitativo para hombres y mujeres de todas las etnias y niveles socioeconómicos, por ejemplo. Además, cuando la IA sugiera que alguien es o no calificable para un crédito debe arrojar una justificación transparente de por qué la herramienta llegó a esa conclusión. La IA no puede ser una caja negra", destaca el Gerente General de IBM América Latina.

Por eso Martins reconoce que, si una compañía que crea herramientas de IA, no puede establecer principios claros para promover la ética y la responsabilidad; o si no cuenta con prácticas para cumplir con esos principios, su tecnología no tiene cabida en el mercado. "Las empresas deben tener en cuenta que la IA requiere de entrenamiento; y se basa en grandes cantidades de información. Por eso es fundamental que no haya sesgos sino un manejo ético y transparente. Las herramientas capacitadas en datos a escala de Internet pueden contener sesgos humanos inherentes, por eso es muy importante que haya un equipo responsable de la IA, junto con una tecnología que garantice la ética en todo el proceso", agrega.

Las personas deben tener cuidado y saber frente a qué tipo de aplicación de Inteligencia Artificial exponen sus datos

Mientras que aconseja a los usuarios ser el primer filtro y que se pregunten: "¿esta IA es acorde con mis principios?", "¿estoy entregando datos personales?", "¿realmente necesito entregar una foto o mi voz a esta solución de IA"? "Los ciber atacantes ya están usando IA para sofisticarse, así que cada uno de nosotros debe reflexionar sobre estos interrogantes para evitar riesgos", suma el ejecutivo de IBM.

La Inteligencia Artificial ya impacta en la industria de la salud

Al igual que ya ocurre con banca, las telecomunicaciones o el sector de retail, la IA ya está permeando la industria de salud. Está siendo usada para análisis de datos, diagnostico por imágenes, revisión de patologías, entre muchas otras aplicaciones. "Como está sucediendo con otros rubros esta tecnología puede apoyar el trabajo de los profesionales de la salud. Lo importante es que sea la mano derecha de ellos, mediante un uso responsable. En IBM creemos que es clave una Inteligencia Artificial para mejorar y ampliar la capacidad y el potencial humano", señala Martins.

Inteligencia Artificial: que pasará con la educación

La IA, especialmente la generativa, está planteando muchos retos, uno de ellos es la educación. Frente a este contexto se plantea otro gran desafío: ¿cómo hacer para que los estudiantes adquieran conocimiento y no sea todo resuelto por la IA?

Según el Gerente General de IBM América Latina, las instituciones educativas ya están encontrando diferentes maneras para que la capacidad humana se demuestre de formas innovadoras. "La Inteligencia Artificial, por estar en constante evolución, siempre tiene aprendizajes y usos nuevos, por eso uno de sus retos es que las personas no solamente aprovechen las capacidades de esta tecnología, sino que la utilicen correctamente", afirma.

Entre los ejemplos concretos que ya pueden observarse a nivel mundial sobre la IA aplicada a la educación Martins menciona el que desarrolló WatsomApp. Se trata de una empresa independiente que se fundó en España hace varios años y ahora está en países de la región como Argentina, Colombia y Perú. Su objetivo es utilizar la IA para detectar casos de niños o jóvenes entre 7 y 16 años que estén teniendo problemas de socialización en colegios o escuelas.

WatsomApp consiste en un juego virtual con IA de IBM en el que los estudiantes crean su propio avatar y responden preguntas basadas en situaciones hipotéticas como "¿Con quién te sentarías si hubiera un viaje en autobús con tus compañeros de clase?" o "¿Cuál sería tu reacción si vieras una pelea?". También hay preguntas más simples como identificar a los dos mejores amigos. Utilizando algoritmos, herramientas como IBM Watson Assistant y la información proporcionada por los estudiantes, WatsomApp detecta a aquellos chicos que necesitan apoyo psicológico debido a problemas de convivencia o socialización.

Al igual que ocurre con la banca, las telecomunicaciones o el retail, la Inteligencia Artificial ya está permeando en la salud "Esta herramienta es de gran utilidad para profesionales de la psicología y para los docentes, ya que permite detectar en tiempo real los casos de niños que requieren apoyo, previniendo problemas futuros como el aislamiento o la deserción escolar", cuenta el ejecutivo de IBM.

Seguridad: usuarios atentos ante la Inteligencia Artificial

Por último, es importante entender cómo la IA está afectando a la seguridad. Un claro ejemplo son los deepfakes, es decir las imágenes, videos o audio generados por IA que pueden crear imitaciones realistas, lo que facilita que los atacantes ganen confianza y engañen a sus objetivos.

"A medida que la IA se vuelve más importante en la transformación digital de las organizaciones y permea en la vida diaria de las personas, la ciberseguridad no se queda atrás. Los cibercriminales están usando IA para realizar ataques más efectivos, para evadir la detección y para propagarse más ampliamente. Por eso es clave que haya una estrategia que ‘blinde’ a las empresas y que las personas tengan buenas prácticas en materia de seguridad", aconseja Martins.

Pero, del otro lado de la moneda, esta tecnología también colabora contra los ciberataques. "La IA no sólo ayuda a las empresas a ser más efectivas en la detección o protección ante amenazas, sino que incluso puede colaborar para aliviar algunos de los efectos de la brecha de habilidades, o equilibrar la carga de seguridad de los profesionales de esta área. Aproximadamente el 70% de estos profesionales están de acuerdo en que la IA hace que los equipos sean más eficientes al eliminar hasta el 55% de sus tareas manuales, según White Hat", reconoce el ejecutivo de IBM.

Antes de concluir, Martins asegura que hoy es sumamente importante que los usuarios se tomen el tiempo necesario para evaluar lo que están viendo. "Antes de hacer clic en el enlace, deben pensar si la solicitud del e-mail tiene sentido, por ejemplo. Si no lo tiene, deben reportarlo. Asimismo, es clave que, como usuarios, pensemos dos veces si vale la pena entregar nuestros datos, imágenes o incluso voz a una app con IA. Nuestra privacidad es preciada. Mientras que las empresas, deben considerar utilizar herramientas basadas en tecnología como la IA para combatir los ataques informáticos. Esto facilita el análisis de riesgos al instante y permite a los profesionales de ciberseguridad centrarse en los casos reales, eliminando el ruido de falsos ataques", finaliza.