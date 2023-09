Cómo generar y editar videos a partir del uso de inteligencia artificial

Hace algunos meses, muchas personas estaban muy sorprendidas por la capacidad de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) de generar nuevos textos. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente: ahora se puede crear todo tipo de materiales. Audios, imágenes, resúmenes de PDFs y, el objeto de esta nota, videos. En algunos casos lo hacen a partir de un prompt -una oración donde ordenamos cuál debe ser el resultado a obtener-y en otras a partir de automatizar y hacer más simple la edición de contenidos ya existentes.

En esta nota vamos a revisar algunas alternativas a la hora de crear y editar videos con el uso de herramientas de Inteligencia Artificial. Todavía queda mucho por desarrollar en esta parte, ya que las herramientas disponibles no son tan versátiles o potentes como en el caso de las fotos e ilustraciones.

Importante: vamos a revisar herramientas que brindan la posibilidad de crear videos de manera gratuita. Pero tenemos que tener en cuenta que todas las plataformas establecen limitaciones importantes a la creación de contenidos, ya que apuntan a que compremos suscripciones. Por lo tanto, todas establecen límites muy acotados a la creación de videos.

Runway

Runway es la plataforma de creación de videos por IA que más se parece a las de generación de imágenes que revisamos hace unos días. Simplemente debemos escribir un prompt con el resultado que queremos obtener. Vamos a usar el mismo de la semana pasada: "con vista desde el interior de la casa, debe verse una ventana con vistas a la montaña. Sobre un escritorio debe encontrarse discos, cassettes, discos compactos, un teléfono móvil y libros".

Como verán, el video es básicamente una ilustración muy poco fotorrealista, pero sirve para usar como inserts en nuestras producciones en redes sociales, por ejemplo.

Runway nos da una versión de prueba por 7 días, pero únicamente genera videos de hasta 5 segundos. Si queremos generar contenidos más largos o tener más créditos hay que pagar 15 dólares por mes.

StreamLabs Podcast Editor

A pesar de su nombre, StreamLabs Editor es una plataforma por IA nos permitirá hacer ediciones de videos con una aproximación bastante puntual. En primer lugar, debemos cargar un video completo, y la plataforma se encargará de transcribir todo el texto. Luego, para editar y resumir simplemente debemos eliminar partes del texto. De esa manera cortamos parte de la producción sin necesidad de usar un editor más complicado. Podemos sumar elementos al video, como imágenes, audios, clipart y más con la función "Add Element". Si bien la interfaz está en inglés, reconoce sin problemas el español. Además suma subtítulos de manera automática, una función muy útil para las redes sociales, como pueden ver en este video del canal de YouTube de iProfesional.

Al terminar la edición podemos exportar el video, o compartirlo con una página pública, como pueden chequear en este enlace. La plataforma no los obliga a crear una cuenta, pero cuando exporten el video les va a agregar una marca de agua. Si se registran van a tener hasta 60 minutos de edición de videos por mes de manera gratuita. Pero hay más: también podemos exportar únicamente el audio o el texto del video en formato TXT o SRT. Las cuentas pagas arrancan en 9 dólares por mes, y dan más espacio de almacenamiento y permiten editar videos más largos.

In Video

In Video es una herramienta más tradicional, sobre todo por interfaz, a la hora de crear videos con IA. Nos van a pedir crear una cuenta -pueden hacerlo de manera simple si usan la que ya tienen en Google- y luego nos pedirán que definamos un objetivo para los videos, como editar más rápido o lograr más audiencia para nuestras publicaciones, y en donde publicamos de manera habitual, como redes sociales o sitios Web.

Una vez que pasamos esas elecciones, vamos a encontrar 4 opciones para crear videos: desde plantillas, con videos de archivo (stock), con un editor profesional, o, nuestra opción, a partir de IA. Una vez que estamos en la parte de Inteligencia Artificial, el primer paso es seleccionar una plantilla para nuestra producción. Hay varias opciones, como videos de tipo general, históricos, motivacionales, etc. El segundo paso es el tamaño del video, con tres opciones: apaisado en 16:9, cuadrado o vertical (9:16).

Para nuestro ejemplo, seleccionamos la plantilla para los videos de viajes. Y allí agregamos el guión. Debemos escribir el texto que queremos que aparezca en el video. La primera línea es el título, y cada línea es un nuevo segmento de la producción. Como estamos usando la versión gratuita únicamente podemos utilizar las imágenes sin cargo, pero las cuentas con suscripciones pagas además tienen acceso a más bancos de imágenes. Para nuestro video de prueba usamos una serie de textos referidos a Venecia, y creamos este video

Como verán, el video es muy sencillo, pero a la vez bastante útil si quieren armar un resumen de un artículo o publicación. Y fue creado en no más de 15 minutos. La plataforma selecciona de manera automática las imágenes, pero por desgracia a veces toma ilustraciones que no tienen mucho que ver. Podemos de todas maneras reemplazar las imágenes con las opciones de la barra lateral derecha, donde se pueden realizar búsquedas por palabras clave. Para exportar el video debemos tener una cuenta paga, pero si se trata de una producción con fines personales y que no necesita una gran resolución podemos resolver ese punto con hacer captura de pantalla del video, aunque va a quedar la marca de agua.

Conclusiones

Las herramientas de creación de video por Inteligencia Artificial aún están en una etapa bastante temprana de desarrollo, y les queda mucho camino por delante. Sus funcionalidades son útiles aunque bastante limitadas por las restricciones impuestas por los distintos servicios, que buscan ante todo generar una base de usuarios pagos. Para videos de imágenes a crear de cero, Runway es la mejor elección. Si quieren crear resúmenes en video, In Video es la alternativa, mientras StreamLabs es la elección a la hora de editar de manera muy simple una publicación ya existente.