iPhone 15, la nueva "joya" de Apple: todo lo que tenés que saber

Este martes 12 de septiembre Apple mostrará su nueva apuesta dentro del terreno de la telefonía: el iPhone 15. Si se cumplen las previsiones de los analistas, la empresa de la manzana también aprovechará el marco de la 'keynote' para enseñar sus nuevos relojes, los Apple Watch Series 9 y la segunda generación del Apple Watch Ultra.

Otras revisiones de productos, que afectan a los iPad y a los ordenadores de Apple, se harán de esperar hasta mediados de otoño. Sin embargo, no cabe duda de que, como cada año, los móviles de la empresa son los que más expectación van a levantar. Y más este año, en el que se espera que la nueva familia incorpore algunas novedades históricas.

Siempre atendiendo a las previsiones de los analistas, la familia del iPhone 15 estará conformada por cuatro terminales: el iPhone 15 'a secas', el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max.

Durante los últimos meses algunos filtradores han apuntado que el último modelo podría ser renombrado como iPhone 15 Ultra o que, incluso, la compañía podría lanzar un quinto terminal dentro de la familia que respondería a esta nomenclatura y que sería más potente que sus hermanos pequeños. Sin embargo, de acuerdo con Mark Gurman, de 'Bloomberg', que es una de las personas mejor informadas sobre la firma de la manzana, la empresa habría guardado en un cajón la idea de lanzar este modelo, al menos, hasta 2024.

Diferentes tamaños, especificaciones y diseños por modeloLos modelos que, prácticamente seguro, presentará Apple estarán diferenciados por tamaño y especificaciones. Por un lado estarán el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, que se espera que tengan pantallas de 6,1 pulgadas y 6,7 respectivamente. El reparto de tamaños será exactamente igual para la versión Pro y la Pro Max, uno con panel de 6,1 y otro con panel de 6,7 (quizá algo más en el caso de esta versión).

It’s almost here. Join us for a special #AppleEvent at 10 a.m. PT. — Apple (@Apple) September 6, 2023