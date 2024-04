Mostró cómo transcribir videollamadas con inteligencia artificial y se hizo viral

Con el avance de los trabajos remotos -pandemia de por medio-, la cantidad de reuniones virtuales por trabajo, estudio u otro interés creció exponencialmente. Sin embargo, las largas videollamadas pueden saturar a los trabajadores, que pasan horas al día sentados frente a una pantalla.

En este contexto, surgió una herramienta de inteligencia artificial que permite hacer una síntesis de estas charlas virtuales y hasta transcribir lo que allí se dijo.

"¡Atento! ¿Tenés muchas videollamadas o reuniones virtuales, ya sea por trabajo o por estudio? Esta aplicación te va a salvar la vida. Va a hacerte una transcripción de lo que se dijo en la videollamada y un resumen. Lo probamos y funciona muy bien", dice el periodista Fernando Carolei en un breve reel de Instagram.

Esta app permite resumir y transcribir videollamadas en segundos

Y agrega: "Se llama supernormal.com y funciona con las principales plataformas (Zoom, Meet y Teams). Graba toda la llamada y después te ofrece una transcripción, y también si necesitás un resumen o punteo de los principales temas de la videollamada".

En el tutorial, el periodista especializado en tecnología y redes sociales, señaló: "Fijate, acá armamos y organizamos la agenda de trabajo y cómo detalló cada uno de los temas que charlamos en la conversación. Además de funcionar en español, tiene algunos detalles interesantes como marcar quién dijo cada cosa".

Sin embargo, Carolei también le hizo una advertencia a los seguidores. "Aunque tiene una versión paga, la gratuita te permite tomar notas en hasta 20 llamadas por mes en Google Meet. Igual, como te digo siempre, hay que tener cuidado con estas aplicaciones porque le podés estar dando mucha información confidencial a una empresa que no conocés. Si es una reunión informal, podés usarla tranquilo. Si vas a tratar un tema sensible, quizá sería mejor otro tipo de método", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fer Carolei (@fercarolei)

En su sitio web oficial, la app ofrece "gastar menos tiempo escribiendo y compartiendo notas, y usarlo para hacer lo que sólo puedes hacer tu". Además, asegura que unas 100.000 personas ya la utilizan e incluso empresas como Forbes, Google o Spotify.

5 motivos por los que te conviene encender la cámara en videollamadas

1. Mejora la comunicación

El hecho de poder verse, aunque sea en un plano medio, ayuda a que las ideas fluyan y a mostrarte presente y con disposición a participar.

2. Alienta a quienes no se muestran

Las personas que se ocultan pueden recibir estímulo a encender sus cámaras, al ver que una gran parte del equipo sí lo hacen. Podemos fomentar ese hábito para facilitar un mejor entendimiento y flujo de la comunicación.

3. Refuerzas tu imagen y Marca Personal

Todo lo que eres y la forma en que ratificas tus logros, forma parte de tu reputación. Cuando las personas ven que te interesas, participas y colaboras, se refuerza tu percepción acerca de tus valores profesionales y personales.

4. Se participa mejor observando a las demás personas

Los humanos somos esencialmente visuales, por lo que el hecho de observar a las demás personas, y permitir que te vean en acción, fomenta la participación e interacción. Cuando apagas tu cámara, una parte de tu identidad está ausente, por lo que no te extrañe que quizás se te deje de lado en dediciones o proyectos.

5. Captas detalles de Comunicación No Verbal

Los especialistas afirman que aproximadamente un 90% de la comunicación es no verbal, es decir que, si no enciendes tu cámara, literamente estarías privando de un gran porcentaje del proceso. El tono de voz también influye, aunque no es lo mismo en una videollamada escucharte que si también le agregas lo visual.