Protegé los contactos de tu teléfono móvil con estos trucos

¿Estás buscando una manera de hacer una copia de seguridad de los contactos de Android? No es necesario transferir tus contactos uno por uno. Hay varias formas de hacer una copia de seguridad de tus contactos de Android. Algunos son convenientes y otros no, pero ya no hay razón por la que debas perder todos tus contactos.

Podés hacer una copia de seguridad de los contactos de Android sincronizándolos con tu cuenta de Google. Debés ir a Ajustes > Google > Copia de seguridad > Datos de la cuenta de Google y activá la opción Contactos.

Luego abrí la aplicación Contactos y tocá tu imagen de perfil. Seleccioná Configuración de contactos > Configuración de sincronización de Contactos de Google y seleccioná la sección Sincronizar también contactos del dispositivo. Activá Realizar copia de seguridad y sincronizar automáticamente los contactos del dispositivo.

Los fabricantes de dispositivos a menudo organizan y nombran las configuraciones de manera diferente. Algunas de las instrucciones paso a paso de esta publicación pueden diferir de las de tu teléfono móvil inteligente.

Hacé una copia de seguridad de los contactos de Android en tu cuenta de Google

Esta es la forma más fácil y conveniente de garantizar que sus contactos siempre tengan una copia de seguridad. Como Google posee Android, sus servicios están muy bien integrados con el popular sistema operativo móvil.

Uno de los muchos beneficios que podés disfrutar es guardar tus contactos en los servidores de Google. La empresa sincronizará constantemente tus contactos. Esto incluye todos los contactos actuales, así como los que agregues o elimines en cualquier momento.

Google permite a los usuarios almacenar hasta 25.000 contactos

Ya sea que tu teléfono móvil se destruya repentinamente, deje de funcionar o necesités cambiar de dispositivo, aquellos que realicen una copia de seguridad de sus contactos de Android en su cuenta de Google siempre tendrán sus números en la nube y listos para descargar.

Debés configurarlo una vez y dejar que se encargue de todo el trabajo. Además, Google mantendrá sincronizados todos los contactos de tus dispositivos, siempre que utilices su cuenta de Google. Si cambiás, agregá o eliminás un contacto, todo se sincronizará en tus teléfonos móviles, tabletas e incluso iPhone y iPad.

Cómo configurar la sincronización de contactos con Google

Desde tu dispositivo Android, debés ir a la aplicación Configuración o Ajustes. Entrá en Google. Seleccioná Copia de seguridad. Pulsá Datos de la cuenta de Google. Activá Contactos. Abrí la aplicación Contactos. Tocá tu imagen de perfil. Seleccioná Configuración de contactos. Pulsá la configuración de sincronización de Contactos de Google. Seleccioná tu cuenta de Google. Tocá Sincronizar también los contactos del dispositivo . Activá Realizar copia de seguridad y sincronizar automáticamente los contactos del dispositivo.

Hacé una copia de seguridad de los contactos de Android mediante un archivo VCF

A algunas personas le gustan las cosas a la antigua usanza o no confían en la nube. Es por eso por lo que usar un archivo VCF para hacer una copia de seguridad de los contactos de Android es otra forma destacada de mantener tus números sanos y salvos. Podés almacenarlos donde quieras, incluidas tarjetas SD.

Abrí tu aplicación Contactos. Dirigíte a la pestaña Corregir y administrar. Seleccioná Exportar a un archivo. Seleccioná dónde deseás almacenar los contactos . Pulsá Guardar. Tus contactos se exportarán y guardarán en la ubicación que elijas. Ahora podés mover ese archivo a donde quieras, incluido el almacenamiento externo.

Hacé una copia de seguridad de los contactos de Android en tu tarjeta SIM

Los últimos dispositivos Android hacen que almacenar contactos en tu tarjeta SIM sea más complicado. La aplicación Contactos oficial de Google solo permite importar contactos desde la tarjeta SIM, no exportarlos.

Las tarjetas SIM te permiten almacenar hasta 250 contactos

Ya no podrás agregar contactos individualmente a tu tarjeta SIM desde esa aplicación. Esto puede deberse a que este proceso suele ser innecesario, ya que ahora tenemos alternativas más convenientes.

Es posible que estés usando aplicaciones de contactos creadas por el fabricante, que aún pueden permitirte transferir contactos a tu tarjeta SIM. Tal es el caso de la aplicación Contactos de Samsung.

Cómo exportar contactos a su tarjeta SIM en un teléfono Samsung

Iniciá la aplicación Contactos de Samsung. Tocá el botón de menú de tres líneas . Dirigíte a Administrar contactos. Seleccioná Importar o exportar contactos. Tocá Exportar. Elegí tarjeta SIM. Seleccioná los contactos que deseás enviar a tu tarjeta SIM. También podés elegir Seleccionar todo. Tocá Listo. Pulsá Exportar. Confirmá seleccionando Exportar nuevamente. Tocá Aceptar cuando finalicés el proceso.

El proceso puede ser similar al de otras aplicaciones de contactos que no son de Google.

Usá una aplicación de terceros

Muchas aplicaciones de terceros facilitan la realización de copias de seguridad de los contactos de Android. Hay Titanium Backup , Easy Backup y muchos más.

Respuestas a dudas frecuentes sobre las copias de seguridad en Android