Arranca la feria de tecnología Pulso IT: la agenda del evento y las novedades que propone

La Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPyA), anunció el inicio de la séptima edición de Pulso IT, el evento que reunirá a los principales exponentes del mercado tecnológico de Argentina los días 20 y 21 de septiembre en el Centro Costa Salguero.

Pulso IT 2023 se presenta como un encuentro clave para las marcas en un contexto complejo y desafiante. Allí, las marcas más importantes del mercado IT generan nuevas oportunidades y conocen a nuevos socios.

"En Pulso IT, los líderes de la industria se reúnen para evaluar el escenario actual, explorar el futuro de la innovación, colaborar, forjar asociaciones, realizar nuevos acuerdos y analizar la economía", señalaron desde la organización.

Entre las marcas que participan en esta edición, se encuentran APC, Brother, Cisco, Dell, Epson, Lenovo, Logitech, Balanz, CX, Gfast, HP, Huawei, NSX, Pantum, TP-Link y Ubiquiti. También estarán presentes: Ezviz, 3nstar, Adata, Cambium Network, Dahua, Eaton, Fiberhome, GoPro, Hasar, Jabra, Kodak, Lexmark, Patriot, Shenlong, Soytec/Lyonn, Verbatim, Vertiv, WD, Xerox y Zebra.

La séptima edición de Pulso IT cuenta con un nuevo espacio exclusivo para que los integradores puedan brindar sus soluciones en un stand e interactuar con canales y clientes. "Trabajamos en conjunto con CAISIT (Cámara Argentina de Integradores de Servicios IT) para que todo sea un éxito. La fuerza que tiene Pulso IT para que el integrador venga con su cliente y cierre un negocio es muy importante. En la actualidad no hay un canal que pueda ofrecer el 100% de todo, que tenga los recursos especializados, los skills y que esté certificado, ya que termina siendo muy caro, por lo que cada vez es más necesario integrarse con otros partners", dijo Eduardo Perugino, Prosecretario de CADMIPyA y Gerente General de Distecna.

Entre los Integradores se destaca la participación de Datacloud, Custom IT, Consulting Services, Zettalan, Braycon, Techwise, Nubi2Go e Intekno.

Pulso IT, un evento esperado por mayoristas, integradores y marcas de la industria IT.

Networking para la industria IT

"Nos complace anunciar el inicio de la nueva edición de Pulso IT, el evento más destacado de la industria de Tecnología de la Información en Argentina. En medio de un contexto desafiante, este evento se ha convertido en un éxito rotundo gracias a la determinación de los empresarios que continuamos esforzándonos por alcanzar nuestros objetivos anuales y fortalecer cada vez más el mercado de IT. Pulso IT se consolidó y se expande como el punto de encuentro principal del mercado tecnológico en nuestro país", aseguró Gustavo Geldart, socio en Distecna y LicenciasOnLine, y responsable de la organización de Pulso IT en CADMIPyA.

Y agregó: "Esta experiencia única se desarrolla año tras año en un entorno siempre cambiante y, sobre todo, muy exigente. En esta edición, nos volvemos a enfocar en ampliar los espacios de networking para fortalecer aún más la industria. Esperamos contar con la participación de más de 60 empresas y brindar un espacio para la generación de nuevos negocios, estableciendo vínculos con los diversos actores del ecosistema tecnológico, tanto del ámbito privado como estatal".

Pulso IT 2023 se caracteriza por ofrecer una experiencia 100% presencial durante dos días, potenciando de esta manera los vínculos y el conocimiento entre los distintos actores de la industria.

"Es un orgullo y un honor consolidar a Pulso IT como el principal punto de reunión del mercado tecnológico del país, concentrando en el mismo lugar a los principales fabricantes del mercado IT mundial, distribuidores mayoristas de informática, resellers de tecnología, tomadores de decisiones del mercado corporativo y ahora también a integradores. Tenemos 60 empresas trabajando, haciendo networking y generando nuevos negocios junto a los diferentes actores del ecosistema de la tecnología durante los dos días", afirmó Alejandro Boggio, presidente de CADMIPyA y Gerente General de Microglobal.

Y anticipó: "Con Pulso IT hemos consolidado un punto de encuentro clásico en el que se exponen las nuevas tecnologías y productos. Seguimos avanzando en tendencias como Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, y a diferencia de años anteriores, en que el cierre se realizó un panel económico, esta vez será político, el cual creemos que puede colaborar para poder realizar proyecciones y planes para los distintos escenarios. También se realizará un panel de economistas".

"Como en todas las ediciones anteriores, tenemos grandes expectativas con el nuevo encuentro; a mayor incertidumbre debido a la coyuntura actual, más gente se acerca a Pulso IT, ya que nos hemos consolidado como el lugar para hacer negocios, y encontrar respuestas y soluciones a los diferentes desafíos que nuestra industria nos demanda todos los días. Los asistentes quieren saber qué puede pasar y dónde pueden hacer buenos negocios", sostuvo Sergio Airoldi, vicepresidente de CADMIPyA y CEO de Air Computers.

Sergio Airoldi, Gustavo Geldart y Alejandro Boggio, directivos de CADMIPyA.

La agenda completa de Pulso IT

El evento se realiza los días miércoles 20 y jueves 21 de septiembre en el Centro Costa Salguero - Av. Costanera Rafael Obligado 1221, de 13 a 20 horas. Se brindan charlas, activaciones de las marcas, área CADMIPyA, el nuevo sector para los Integradores y los espacios de las principales marcas.

Pulso IT 2023 posee la agenda más nutrida de los últimos años, con disertaciones de reconocidos economistas y personalidades del sector IT. En estas "Pulso IT Talks" se debate sobre el mercado actual y las proyecciones, las novedades tech, el futuro del mercado y los nuevos desafíos.

En este sentido, periodistas y analistas políticos compartirán sus miradas sobre los próximos meses en Argentina. En la nueva edición de Pulso IT han confirmado su participación: Cecilia Boufflet, periodista; Daniel Bilotta, periodista y analista político; Jorge Liotti, periodista; María O'Donnell, periodista y politóloga y Ricardo Roa, periodista.

Además se destaca la presencia del periodista Maxi Montenegro y de ejecutivos de las marcas participantes.

Día 1 - Miércoles 20 de Septiembre

13:15 hs - Sala A - Kick off CADMIPyA. Palabras a cargo de Alejandro Boggio.

14:00 hs - Sala C - Transición energética, nuevo paradigma: Speaker: Antonio D'Aloia

14:00 hs - Sala A - Cibercambalache (y con sorpresa!): Juan Marino, Cibersecurity Sales Manager Cisco

15:00 hs - Sala B - Panel Las oportunidades del nuevo mundo híbrido: Santiago Miguez, Enterprise Account Manager, Logitech; Sebastián Vallarino, Solution Architect en HP; Ariel Sarmiento, Hybrid Cloud Solution Leader for Latin America HPE; Hernán Neiroti, Regional Manager - Pre Sales & Business Development - Secure Power Division, en Schneider Electric; Juan Pablo Romero, Product Sales Specialist - Collaboration Chile & APU, de Cisco; y Matías Berardi, Spanish Latin America - SMB Commercial Manager, en AMD.

15:00 hs - Sala C - Evolución y proyección del Gaming en Latam: Ariel Plabnik, Regional Manager Sales & Channel Marketing LATAM - Hybrid Work Solutions & Peripherals, en HP.

14:45 hs - Sala A - El Camino hacia el Éxito: la perfecta combinación entre los Canales de Comercialización y los productos & Soluciones de Dell technologies

Dario Pariente, MCLA Channel Sr Director, Dell Technologies; Yamila de la Fuente, Channel Sales Manager, Dell Technologies.

16:00 hs - Sala C - Energía Segura: Necesidad de una provisión confiable: Sandro Temperini, Jefe de Ingeniería en Solytec S.R.L.

15:30 hs - Sala A - Elegir las prioridades en un mundo TI de incertidumbre: ¿Dónde encaja la sustentabilidad? / Howard Davies, CEO y fundador de CONTEXT

16:00 hs - Sala B - Panel La eterna deuda de las empresas: Ciberseguridad

Moderador: Leonardo Pigñer, CEO de Eko Party. Participan: Sebastián Vallarino, Solution Architect en HP; Juan Marino, Cibersecurity Sales Manager, Cisco; Enrique Forbes, Regional Territory Manager, South Cone Latin America, Dell EMC Data Protection Solutions; y Juan Pablo Cannata, Territory Account Manager en Aruba

16:15 hs - Sala A - Adoptando el modelo de operación de Nube: Hernán Barruso, Director Comercial Enterprise Accounts and Public Sector HPE.

17:00 hs - Sala C - Smart UPS - ULTRA: La tranquilidad de la energía ininterrumpida: David Barraza, Sales Manager for Argentina, Paraguay y Uruguay en APC by Schneider Electric.

17:00 hs - Sala B - Panel ¿Cómo vivir del gaming?: Lucas Landa, Gaming Category Manager North & South Cones en Logitech; Ariel Plabnik, Regional Manager Sales & Channel Marketing LATAM - Hybrid Work Solutions & Peripherals, de HP; Martin Villar, Gerente de Product Manager en Solution Box SRL; y Martín Sánchez, Gaming Lead / Consumer Brand Manager (LBG & MBG) / IS Engineer

18:00 hs - Sala C - Expande los negocios con los beneficios que ofrece Vertiv: Mariana Coste, Distribution Manager Southern South America en Vertiv Co.

17:45 hs - Sala A - Dólar oficial y alternativas de cobertura: Melina Di Napoli – Analista Balanz

18:30 hs - Sala A - Panel de Cloud e Inteligencia Artificial: Innovación en las estrategias de negocios.

Carlos Ramos, Managing Director Lenovo ISG; Yamila Zakhem, Data & AI Sale Director Microsoft, y Victoria Martínez, Gerente de Desarrollos de Negocio de IA Red Hat,

19:15 hs - Sala A - El Show de Claudio Rico / Out of context

Pulso IT contará con un mucha actividad e importantes presentaciones.

Día 2 - Jueves 21 de Septiembre

14:00 hs - hs Sala A - El corto y mediano plazo de Argentina. De la crisis a un nuevo escenario. Maxi Montenegro, periodista y economista.

14:00 hs - Sala C - EZVIZ un negocio rentable y sostenible: Marcelo González, Channel sales en EZVIZ inc.

15:00 hs - Sala B - Panel fabricación nacional: realidad y expectativas en la nueva argentina

Martín Villar, Gerente de Product Manager en Solution Box SRL; Sergio Airoldi, CEO Air Computers; y Marcelo Massarani, Founder Ceven S.A.

15:30 hs - Sala A - Data Center of the future: Sebastián Brunno, Secure Power Vice President South America Schneider Electric.

16:00 hs - Sala B - Panel Diversidad e inclusión. Natalia Torres, Directora de Comunicaciones para Microsoft Sudamérica Hispana/ Employee & Executive Comms; Mariela Arce, Marketing Director - Red Hat South America; y Mercedes Tessari, Sales Manager Intel Corporation | Argentina SMG WIN Leader.

16:00 hs - Sala C - Introducción a productos New Business Dahua Technology: Gabriel Alejandro Guette, Product Pre-Sales Team Leader, Dahua.

16:15 hs - Sala A - Conectar, securizar y observar… Cuáles son los próximos desafíos de la digitalización: Leonardo Giordano, Country Manager Argentina, Paraguay, Uruguay Cisco.

17:00 hs - Sala A - Logitech - Presente, futuro y oportunidad en Argentina: Pablo Shestenge, National Account Manager Logitech.

17:00 hs - Sala B - Panel Todo como servicio / infraestructura. Néstor Fontan, Especialista de Modalidad de Consumo para canales en Hewlett Packard Enterprise;

Diego Malaspina, Gerente General en DataCloud; y Gustavo Hilsenrad, LATAM Enterprise Sales Manager en Vertiv.

17:00 hs - Sala C - Mundo Híbrido / Alianza Estratégica / Alexandre Antonio

17:45 hs - Sala A - Premios IT Partners Awards

18:00 hs - Sala C - Inteligencia Artificial: Victoria Martínez, Project Manager | Product Launch | Medtech | Marketing | Digital Transformation

18:45 hs - Sala A - Panel Político: Argentina elige 2023, análisis político de los diferentes escenarios.

Cómo inscribirse para participar de Pulso IT

La inscripción para ser parte de la séptima edición, de entrada gratuita, se encuentra abierta en www.pulsoit.com