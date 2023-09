Canales de WhatsApp y Telegram: ¿cuáles son los mejores para vos?

Una función que le dio un ligero empujón a Telegram sobre WhatsApp fue la de canales. Sin embargo, las cosas cambiaron este mes porque Meta lanzó la función de canales de WhatsApp.

En esta nota de iProfesional, aprenderás las diferencias entre los canales de WhatsApp y Telegram en términos de participación, privacidad, búsqueda, notificaciones y más. También hemos cubierto las similitudes entre los dos.

Canales de WhatsApp y Telegram: compromiso e interacción

Tanto el canal de Telegram como el de WhatsApp funcionan de la misma forma. Es decir, proporcionan un medio unidireccional para que el creador del canal, también conocido como administrador, envíe mensajes a sus seguidores o suscriptores.

En esta función de transmisión de uno a muchos, los destinatarios no pueden responder a los mensajes enviados al canal. Sin embargo, ambos servicios ofrecen diferentes opciones de interacción o retroalimentación de mensajes.

En los canales de WhatsApp podés interactuar con seis emojis básicos. Actualmente, no podés interactuar usando emojis personalizados. Telegram ofrece una amplia variedad de emojis y el administrador puede elegir los emojis permitidos como reacciones.

Además, el administrador puede incluso vincular un grupo a los canales de Telegram donde pueden tener lugar debates sobre las actualizaciones del canal. Cuando se vincula un grupo, los suscriptores verán un botón de comentarios debajo de cada publicación en el canal de Telegram.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del orbe

Canales de WhatsApp y Telegram: suscriptores frente a seguidores

Telegram llama Suscriptores a los participantes que se unen a un canal, mientras que WhatsApp se refiere a ellos como seguidores. Así tendrás X seguidores en WhatsApp y X suscriptores en Telegram.

Canales de WhatsApp y Telegram: privacidad de los miembros y del administrador

Lo que diferencia a los canales de los grupos es que los miembros no pueden ver a otros participantes. Esto es válido tanto para los canales de WhatsApp como de Telegram.

Además, el administrador tampoco puede ver los nombres de los participantes a menos que se agreguen a su contacto. Ambos servicios también te permiten ver el número total de miembros.

Además, el anonimato del administrador también se mantiene en ambos servicios, es decir, los participantes no pueden ver quién es el administrador. Los mensajes se reciben con el nombre del canal. Sin embargo, Telegram ofrece una función para agregar el nombre del administrador a los mensajes.

Canales de WhatsApp y Telegram: visibilidad en la aplicación

En Telegram no encontrarás ninguna mención importante a los canales como tales. Si no conocés esta función, es probable que nunca descubras los canales, ya que no hay una pestaña separada que enumere los canales o al menos muestre los canales populares.

Ni siquiera obtenés una sección separada para ver tus canales unidos. Los canales suscritos aparecerán en la sección Todos los chats de la aplicación Telegram. Por el contrario, WhatsApp tiene una sección dedicada a canales. Tocá la pestaña Novedades en la parte superior y serás recibido por la sección Estados y Canales.

Telegram tiene desde hace años la función de canales

Desplazáte hacia abajo hasta la sección Canales y verás la lista de canales a los que te uniste, seguida de la sección Buscar canales. Tocá Ver todo para ver un mundo completamente nuevo de canales.

Canales de WhatsApp y Telegram: capacidad para buscar y descubrir canales

Para descubrir nuevos canales de Telegram, debés utilizar el icono de búsqueda común en la parte superior de la pantalla de inicio. Escriba el nombre del canal y se mostrará en los resultados de búsqueda.

Cuando se trata de WhatsApp, como viste arriba en esta nota, tenés una sección de Canales dedicada donde podés descubrir nuevos canales y ver los canales a los que se te uniste.

Para ver el directorio de búsqueda de canales de WhatsApp, debés ir a la pestaña Novedades y tocá Ver todos junto a Buscar canales. Aquí verás varias categorías para filtrar los canales de WhatsApp, como los más activos, populares y nuevos.

Canales de WhatsApp y Telegram: ver contador

Todos los suscriptores de un canal de Telegram pueden ver cuántas personas han visto cada mensaje del canal. Verás un icono de ojo en la esquina inferior derecha del mensaje, junto con el recuento.

WhatsApp no ofrece la función de métricas de vistas del canal, excepto para los administradores. Pero ambas aplicaciones muestran la cantidad de reacciones recibidas en cada mensaje.

Los canales en WhatsApp y Telegram no son grupos sino espacios de mensajes unidireccionales

Canales de WhatsApp y Telegram: número de administradores

Telegram te permite agregar administradores adicionales a un canal. Sin embargo, esta función no está disponible en los canales de WhatsApp al momento de escribir esta nota de iProfesional.

Canales de WhatsApp y Telegram: duración de los mensajes

Los mensajes enviados en los canales de Telegram permanecen en el canal hasta que el administrador los elimina en forma manual. Esto no es el caso de los canales de WhatsApp, donde un mensaje se eliminará automáticamente al cabo de 30 días.

Canales de WhatsApp y Telegram: notificaciones

Los canales de WhatsApp están silenciados por defecto. Es decir, si te unís a un canal de WhatsApp, no recibirás sus notificaciones porque está silenciado. Debés activar el silencio de un canal de WhatsApp para recibir sus notificaciones en forma manual. Para eso, abrí el canal y tocá la campana con el ícono de una barra para activarlo.

Los canales de Telegram no están silenciados por defecto. Sin embargo, una vez que te unís a un canal, verás un gran botón Silenciar en la parte inferior del canal. Además, también podés enviar mensajes silenciosos a través de canales de Telegram. Simplemente toque el ícono de Campana mientras creás un nuevo mensaje en un canal de Telegram.

Similitudes entre los canales de WhatsApp y Telegram

Aparte de las diferencias anteriores, existen múltiples similitudes entre las funciones de canales de Telegram y WhatsApp.

Tipo de contenido : podés enviar texto, enlaces, fotos, videos, stickers y encuestas en ambos tipos de canales.

: podés enviar texto, enlaces, fotos, videos, stickers y encuestas en ambos tipos de canales. Número de participantes del canal : no hay límite en la cantidad de personas que se unen a un canal de Telegram o WhatsApp. Ambos servicios pueden tener suscriptores ilimitados.

: no hay límite en la cantidad de personas que se unen a un canal de Telegram o WhatsApp. Ambos servicios pueden tener suscriptores ilimitados. Historial de chat : cuando un usuario se une a un canal de WhatsApp o Telegram, verá todo el historial de mensajes anteriores en ambos servicios. Por supuesto, eso está limitado a 30 días de mensajes en WhatsApp, porque esta aplicación de mensajería instantánea elimina automáticamente los mensajes después de 30 días. Además, el usuario puede ver el historial incluso mientras descubre canales, es decir, sin unirse a un canal si es público.

: cuando un usuario se une a un canal de WhatsApp o Telegram, verá todo el historial de mensajes anteriores en ambos servicios. Por supuesto, eso está limitado a 30 días de mensajes en WhatsApp, porque esta aplicación de mensajería instantánea elimina automáticamente los mensajes después de 30 días. Además, el usuario puede ver el historial incluso mientras descubre canales, es decir, sin unirse a un canal si es público. Tipos de canales : ambos servicios ofrecen dos tipos de canales: privados y públicos. Los canales privados no son detectables. Necesitás un enlace para unirte a ellos. Los canales públicos aparecen en los resultados de búsqueda.

: ambos servicios ofrecen dos tipos de canales: privados y públicos. Los canales privados no son detectables. Necesitás un enlace para unirte a ellos. Los canales públicos aparecen en los resultados de búsqueda. Reenvío de mensajes: cuando se reenvía un mensaje en la misma aplicación desde un canal de Telegram o WhatsApp, incluirá el nombre y el enlace del canal.

Hay muchas similitudes entre los canales de Telegram y WhatsApp

Canales de WhatsApp y Telegram: ¿cuál te conviene más?

Estas son las diferencias y similitudes entre los canales de WhatsApp y los de Telegram. Para concluir, los de Telegram pueden resultar útiles si deseás guardar el historial de mensajes.

Por el contrario, los canales de WhatsApp ofrecen una mejor visibilidad, además de que la masa de usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea es mucho mayor que la de Telegram.