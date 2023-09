¿Conviene pasarte del iPhone 14 al iPhone 15?: lo que debés saber antes de comprar este celular

No hay nada revolucionario aquí, excepto desde la perspectiva del ecosistema de Apple, ya que es efectivamente la sentencia de muerte para Lightning

Si tenés un iPhone 14 o un 14 Plus puede resultar tentador actualizar al iPhone 15 o al 15 Plus anunciado este mes. Apple lanza nuevos iPhone cada año como un reloj, pero ¿hay algo nuevo en esta generación que justifique gastar el dinero que tanto te costó ganar?

¿Cómo se comparan los iPhone 14 y 15? A continuación, un resumen de las mayores diferencias:

El iPhone 15 se actualiza al procesador A16 de Apple, el mismo que se usa en el iPhone 14 Pro.

de Apple, el mismo que se usa en el iPhone 14 Pro. El iPhone 15 reemplaza el puerto Lightning del iPhone 14 con el estándar USB-C más compatible, que también se puede usar para cargar accesorios como un Apple Watch o los AirPods Pro actualizados.

del iPhone 14 con el estándar USB-C más compatible, que también se puede usar para cargar accesorios como un Apple Watch o los AirPods Pro actualizados. El iPhone 15 usa la misma cámara principal de 48 megapíxeles del iPhone 14 Pro , mientras que el iPhone 14 tiene un sensor de 12MP.

, mientras que el iPhone 14 tiene un sensor de 12MP. Tanto el iPhone 15 como el iPhone 14 tienen una cámara secundaria ultra gran angular , pero carecen de teleobjetivo.

, pero carecen de teleobjetivo. El iPhone 15 y el 15 Plus tienen tamaños de pantalla sin cambios , midiendo 6,1 y 6,7 pulgadas, pero cambian las muescas de pantalla de sus predecesores por Dynamic Island. Sus pantallas también pueden volverse más brillantes, alcanzando un máximo de 2000 nits en exteriores frente a las 1200 nits del 14.

, midiendo 6,1 y 6,7 pulgadas, pero cambian las muescas de pantalla de sus predecesores por Dynamic Island. Sus pantallas también pueden volverse más brillantes, alcanzando un máximo de 2000 nits en exteriores frente a las 1200 nits del 14. La nueva tecnología inalámbrica admite la búsqueda de precisión estilo AirTag para otros usuarios de iPhone 15/15 Pro en Find My.

para otros usuarios de iPhone 15/15 Pro en Find My. El diseño es muy similar, pero los nuevos colores del iPhone 15 (azul, verde, rosa, plateado, amarillo y negro) son apagados en comparación con los disponibles para el iPhone 14 (medianoche, luz de las estrellas, rojo, azul, morado, amarillo).

Diferencias entre el iPhone 15 y el iPhone 14

Como podés ver, el iPhone 15 y 14 son extremadamente similares en muchos aspectos, incluidas sus variantes Plus, pero hay algunas mejoras potencialmente significativas de las que hablar.

El procesador A16 Bionic es más rápido y consume menos energía que el A15 y, por supuesto, el cambio a USB-C libera al final al iPhone 15 del formato Lightning exclusivo de Apple.

Si tenés varios cables y accesorios Lightning, es posible que debas reemplazar algunos de ellos o comprar adaptadores, pero la desventaja es que deberías poder reutilizar los mismos cables que tenés para dispositivos como tu computadora portátil o tableta. Incluso podés realizar la carga inversa de accesorios como la versión USB-C actualizada de los AirPods Pro.

El iPhone 15 tiene diferentes variantes.

El iPhone 15 es el primer producto de Apple que admite oficialmente la carga inalámbrica MagSafe y Qi2. Este último en realidad se basa en MagSafe y parece ser más lento en los iPhone que el MagSafe de 15 W, por lo que probablemente no sea una consideración importante para la mayoría de los compradores, todavía. Eso podría cambiar una vez que los accesorios Qi2 estén disponibles.

Algo que podría importar a corto plazo es una pantalla más brillante. El iPhone 15 puede alcanzar un máximo de 2000 nits cuando está al aire libre, en comparación con los 1200 nits del iPhone 14.

El iPhone 14 ya es bastante brillante, pero si pasás mucho tiempo al sol, la actualización podría mejorar sustancialmente la legibilidad, aunque probablemente a expensas de la duración de la batería. Normalmente, el iPhone 15 alcanza un máximo de entre 1000 y 1600 nits.

iPhone 14 vs iPhone 15: cámaras

El iPhone 15 es el claro ganador en este campo. Dado que el producto recién comenzó a enviarse al momento de escribirse esta nota de iProfesional, aún no se publicaron muestras reales de fotografías, pero su sistema de cámara se basa en el del iPhone 14 Pro, que gira en torno a un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 MP, y una cámara para selfies de 12MP.

Se estima que el iPhone 15 ofrecerá mejores detalles y rendimiento con poca luz que el iPhone 14, al menos cuando usa la cámara principal. El principal lente de los iPhone 15 tiene por defecto 24MP para obtener detalles adicionales y un tamaño de archivo razonable.

Otra opción es lo que Apple denomina zoom teleobjetivo de "calidad óptica" de hasta 2x, aunque en realidad esto es solo un recorte de la resolución de 48MP, simplemente reteniendo suficientes detalles para verse bien.

El iPhone 14 fue el último celular de Apple con el puerto Lightning.

Tanto el iPhone 15 como el iPhone 14 admiten zoom "digital" de hasta 10x. Sin embargo, no esperes que el zoom del iPhone 15 se vea bien más allá de 2x, y en el iPhone 14, no hay un zoom de alta calidad del que hablar. Apple reserva el zoom óptico de máxima calidad para los teléfonos Pro.

Una mejora adicional del iPhone 15 es que finalmente podés capturar retratos sin tener que cambiar a un modo de retrato específico en la aplicación Cámara. Esto se debe a que registra automáticamente información de profundidad en función de los sujetos detectados o los puntos de enfoque seleccionados, lo que te brinda la opción de convertir al formato de retrato más adelante.

iPhone 14 frente a iPhone 15: diseño

En términos de tamaño, peso y apariencia, los teléfonos son en su mayoría idénticos. Existen algunas diferencias cosméticas sutiles, pero a la mayoría de las personas les resultará difícil identificar uno frente al otro a menos que estén familiarizados con Dynamic Island o las opciones de color de Apple.

Dynamic Island podría ser un punto de interés para algunas personas. No sólo es visualmente más elegante que la antigua muesca, sino que agrega una funcionalidad mejorada, que incluye multitarea limitada y actualizaciones de estado de un vistazo. Sólo algunas aplicaciones lo admiten, principalmente las de Apple, pero hace que el iPhone 15 sea realmente más fácil de usar.

La elección de Apple de optar por colores pastel apagados para los iPhone 15 podría resultar polémica. A las personas que prefieren la sutileza probablemente les encantarán, pero si te gusta algo atrevido, no hay nada que coincida con la línea iPhone 14.

Las variantes Plus de cada teléfono móvil de Apple son notablemente más grandes y ligeramente más pesadas que sus hermanos. Eso significa espacio de pantalla y duración de la batería superiores, pero si ya encontrás difícil de manejar un iPhone 14 normal, probablemente no debería actualizar a un iPhone 15 Plus.

El iPhone 15 tiene tonos pasteles apagados.

iPhone 14 vs iPhone 15: ¿deberías actualizar?

Con el iPhone 15, obtendrás un procesador más rápido, una mejor cámara, una pantalla más brillante y Dynamic Island. Si tenés otros dispositivos USB-C, el cambio a ese formato debería facilitar la conexión o la recarga de energía sin importar dónde te encontrés.

Sin embargo, no te sientas presionado a actualizar. No hay nada revolucionario aquí, excepto desde la perspectiva del ecosistema de Apple, ya que es efectivamente la sentencia de muerte para Lightning.

Eso hace que el iPhone 15 sea más una mejora de lujo a menos que haya algún problema específico que resuelva para vos. Quizás trabajás al aire libre la mayor parte del tiempo y ese brillo sea importante; quizás uses la cámara de tu iPhone para trabajar y el zoom 2x mejorará el contenido.

Incluso podría ser que vos y tu pareja o familia se pierdan regularmente entre la multitud, y Precision Finding para Find My solucionará ese problema. Si te preocupa el dinero, probablemente estés seguro esperando el inevitable iPhone 16. Aún obtendrás algo de valor de intercambio por tu iPhone 14, y el conjunto de funciones del iPhone 16 será aún más impresionante.