¿Tenés una Mac?: así te va a ayudar el nuevo sistema operativo de Apple en la vida cotidiana y en tu trabajo

Hace algunos días, Apple lanzó el nuevo sistema operativo (SO) para sus computadoras de escritorio. Se trata de la versión 14 de su SO, pero la mayoría de los usuarios lo conoce por su denominación de Sonoma. ¿Qué ventajas tiene este nuevo SO con respecto a los anteriores y cómo te puede ayudar en tus tareas cotidianas en casa y el trabajo?

A continuación, vamos a revisar algunas de las novedades:

Widgets en la pantalla de inicio

Los usuarios de iPhone, pero sobre todo los de iPad, están muy acostumbrados a los widgets, esos cuadros que tienen información útil sobre múltiples temas, como listados de archivos en los que estamos trabajando, horarios en diferentes países y el pronóstico meteorológico.

La gran novedad es que ahora Mac OS Sonoma también permite sumarlos a nuestra pantalla de inicio en la notebook o PC. Así que en vez de tener acumuladas por toda la pantalla de inicio esas espantosas miniaturas de archivos e imágenes que pronto van a terminar en el basurero, podemos sumar información relevante.

Algunos de los widgets más útiles son Tiempo en Pantalla, que nos muestra cuánto tiempo pasamos en cada una aplicación; la carga de la bateria; el tiempo; y el listado de acciones de empresas. Muchas de las aplicaciones que ya tenemos en nuestra computadora tienen ahora widgets habilitados. Para ver cuáles ya están disponibles sólo hay que ir al Escritorio, hacer clic (o clic con dos dedos, depende como lo tengan habitado) y seleccionar "Editar Widgets".

Facetime, con mejoras en videoconferencias

Si usamos iPhone y Mac, seguramente Facetime es una de las opciones elegidas a la hora de llamadas en video y videoconferencias. En el caso de estas últimas, Apple agregó nuevas funcionalidades. Si tenemos una Mac con chip M1, M2 o M3 -o sea, posterior a 2020 y que no sean los Intel- podemos optar porque nuestra cara aparezca sobre las presentaciones y en alguna zona específica -como se puede ver muchas veces en las transmisiones en vivo en sitios como Twitch o YouTube. Además ahora hay Reacciones; por ejemplo, hacemos un corazón con nuestros dedos y los emojis de corazones se reproducirán en la pantalla.

Más privacidad en Safari y perfiles separados

Sabemos que Safari no es de los navegadores más usados. Pero en el caso de los usuarios de Mac realmente tiene una serie de ventajas importantes. Ya desde un tiempo Apple viene impulsando muchas mejoras a la parte de privacidad, como la Navegación Privada que sumaron en el lanzamiento del sistema operativo anterior. Ahora agregaron la posibilidad de crear perfiles separados para Vida Personal y Trabajo, una funcionalidad decididamente muy útil. Van a poder separar pestañas, favoritos y desde ya el historial de páginas visitadas.

Otra mejora muy importante es poder definir que ciertos sitios web que visitan de manera muy frecuente se conviertan en WebApps. De esa manera, van a poder instalarlos en la barra de aplicaciones y acceder al sitio como si entraras a un programa. Incluso se pueden configurar para que recibas notificaciones desde estas WebApps.

Modo Juego, prioridad para tus momentos de ocio

El nuevo sistema operativo de las Mac incluye ahora el modo Juego. Básicamente se trata de una forma de configurar el funcionamiento de tu notebook o PC para que priorice los recursos y puedas jugar de la manera más fluida posible. De esa manera, otras aplicaciones abiertas no van a interferir con tu ocio al demandar recursos justo cuando estás jugando.

Autocorrector mejorado

Para ser sinceros, el autocorrector de las Mac nunca fue demasiado bueno. O al menos no estaba a la altura de los provistos por Google en sus plataformas. En esta nueva versión del sistema operativo esta funcionalidad está muy mejorada, con más sugerencias de palabras y subrayados de aquellas palabras que no parecen bien escritas. Además Apple promete que las capacidades del autocorrector mejorarán con el tiempo a medida que aprendan más sobre nuestras formas de escribir.

Notas, con muchas novedades

La herramienta Notas de las Mac hace tiempo necesitaba cambios. Se trata de una funcionalidad clave, ya que es muy común que debamos armar textos provisorios con enlaces y recordatorios para usar luego en nuestras tareas. Ahora es mucho más fácil formatear textos con estilos predefinidos, invitar a otros a colaborar con el texto y agregar enlaces -que aparecerán separados en cuadros específicos.

Además, vamos a poder enlazar notas entre sí -y de esa manera no vernos obligados a navegar por una larga lista de ellas. Incluso se podrán abrir PDFs. Por cierto, y ya que estamos con este formato, para fin de año Apple promete una función que permitirá escanear un formulario en papel en PDF y autocompletar con los datos que hemos agregados en la parte de Contactos. Pero esta funcionalidad aún no está disponible en esta primera versión de Sonoma.

Nuevos salvapantallas, similares a los del AppleTV

Sí, salvapantallas. Sí, estamos en 2023. Ya sé que suena a algo medio antiguo, pero Sonoma incluye novedades al respecto. Si tienen un AppleTV y les encantan sus salvapantallas -que incluye imágenes espectaculares con sobrevuelos sobre ciudades y campos- ahora los van a poder habilitar en la Mac.

Pronto, chau al "Oye Siri"

¿Cansados de tener que pronunciar "Oye Siri" en español neutro para que se active el asistente por voz de Apple? En poco tiempo más va a estar habilitada la función de simplemente decir "Siri" para activarlo. Por ahora esta opción está sólo en inglés, pero se espera que en las próximas semanas ya se encuentre disponible en español.

¿Qué Macs pueden usar Sonoma?

Si quieren usar el nuevo sistema operativo de Apple, necesitan contar con estos modelos:

- iMac: 2017 en adelante

- iMac Pro: 2017 en adelante.

- MacBook Air: 2018 en adelante

- MacBook Pro: 2016 en adelante.

Con esta actualización, a los modelos con chip Intel ya no les quedan muchos nuevos sistemas operativos por delante. En todo caso, a esta altura siempre es conveniente comprar notebooks o PCs con el chip M (M1, M2 o M3), que realmente tienen muchas ventajas en cuanto a su performance.