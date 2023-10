Qué servicios brinda Jésica Cirio, según su declaración a la AFIP

La modelo y conductora de La Peña del Morfi, Jésica Cirio, quedó envuelta en las secuelas del escándalo que protagonizó su expareja y (ahora) exfuncionario de la Provincia, Martín Insaurralde. Quien fuera funcionario de Axel Kicillof fue escrachado por vacacionar en un yate de lujo junto con la modelo Sofía Clerici, semanas después de haber afrontado un pago de 20 millones de dólares a la misma Cirio tras su divorcio.

En este sentido, Cirio se vio involucrada en las ocho denuncias que se radicaron contra Insaurralde y fue imputada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La conductora y el político comenzaron su relación en el 2013 cuando el entonces intendente de Lomas de Zamora encabezaba la lista de candidatos a diputados del Frente para la Victoria, mientras Cirio trabajaba en el teatro de revista y comenzaba su carrera como notera en la televisión.

¿Cómo figura Jésica Cirio en AFIP?

"Cirio Jesica Wanda Judith, femenina, radicada en Lanús, Provincia de Buenos Aires", dice el registro de la conductora ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Cirio está inscripta y brinda "Servicios de espectáculos artísticos N.C.P. (incluye espectáculos circenses, de títeres, mimos, etc.) y "servicios artísticos y de espectáculos culturales, deportivos y de esparcimiento", según indica la web del organismo que dirige Carlos Castagneto.

Jésica Cirio volvió a la Peña del Morfi, pero no habló de Insaurralde

Este domingo, existía cierta expectativa sobre cómo sería la aparición de Jesica Cirio en La Peña de Morfi (Telefe). La coconductora del ciclo de música y entrevistas fue la esposa de Insaurralde durante una década hasta que, en junio de este año, anunció su separación del funcionario. Por ello, se esperaba que pudiera expresar alguna breve declaración acerca de la situación de su ex.

EL CANAL DE LOS ESCÁNDALOS ???????? Telefe busca reemplazo para Jésica Cirio, según lo confirmaron en Socios del Espectáculo, para la Peña de Morfi. pic.twitter.com/xK08QBFE3l — Minuto Argentina (@minutoAR) October 4, 2023

Pero eso no sucedió. Durante todo el programa, que la conductora lleva a cabo junto a Diego Leuco, evitó abordar el tema. Sin embargo, surgieron algunas sospechas al observar los gestos que la anfitriona de La Peña hizo durante la presentación en el programa del grupo Turf, liderado por Joaquín Levinton.

Si bien mantuvo el silencio, Cirio reaccionó cuando la banda Turf cantaba su clásico tema "Yo no me quiero casar, ¿Y usted?". Fue entonces cuando la conductora acompañó la letra de la canción con una sonrisa y movimientos graciosos al ritmo de la música, junto al resto de sus compañeros.

"Libertad, frenesí, eso es el amor para mí, y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así", cantaba Levinton, con el alegre seguimiento de los miembros del ciclo, incluida la conductora.

En otro fragmento, la anfitriona de La Peña se unió a un coro improvisado cuando el cantante entonó los versos: "No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar?".

Pero más allá de ese momento festivo del programa, que suscitó sospechas, la conductora no hizo referencia directa a la complicada situación política que atraviesa su exmarido Martín Insaurralde.