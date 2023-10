¿Cuál es el origen de las interferencias que afectaron el servicio telefónico celular 4G en los últimos días? En medio del accidentado proceso de subasta del 5G, las tres prestadoras actuales (Claro, Telefónica-Movistar y Telecom-Personal) denunciaron esas interferencias en un inusual comunicado conjunto.

Pero ni las empresas ni referentes del sector señalaron a ningún responsable on the record, aunque el off de todos ellos es preciso y coincidente. El problema se origina en un conflicto de derechos público y notorio entre distintos operadores.

El tema está judicializado y se debe en primer lugar a la impericia gubernamental de haber adjudicado en 2014 para la telefonía 4G (bandas que a la larga podrían emplearse también para 5G) un espectro que ya estaba ocupado. Y que tampoco se consiguió desocupar en un proceso ordenado y aceptable para las partes.

Las partes

Ese conflicto de derechos tiene al menos dos partes. Una de las partes es la compañía de TV paga Telecentro, de Alberto Pierri, empresario y expolítico peronista de alto perfil en los 90, ex "hombre fuerte" en el conurbano y titular entonces de la Cámara de Diputados (hasta 2007 la empresa estaba compuesta por su hija y su esposa).

Como todas las licencias de su tipo (radiodifusión y los entonces "servicios complementarios"), las frecuencias de Telecentro no se otorgaban por subasta sino por méritos técnicos, de infraestructura y de contenidos, según eran evaluados por el organismo regulador concedente, el antiguo Comfer.

Graves interferencias en telefonía móvil en AMBA: ¿por qué le echan la culpa a Telecentro?

Con una de esas licencias, concedida en 1990, Telecentro inició servicios de TV codificada en varios canales de la banda UHF (uno de ellos era el Canal 26, una señal de noticias hoy volcada casi totalmente a noticias internacionales).

Telecentro se convirtió también en operador de cable, haciéndose fuerte en su lugar de origen, la populosa y densamente poblada, aunque con alta pobreza, zona de La Matanza: un partido gobernado ininterrumpidamente por peronistas como Pierri y donde las otras compañías de cable tenían problemas para ingresar.

La empresa llegó después con el cable a la ciudad de Buenos Aires y terminó cubriendo todo su conurbano, transformándose en la principal competencia terrestre de Cablevisión y Multicanal y finalmente solo de la primera, ya parte del Grupo Clarín.

El sistema de TV codificada aéreo de Telecentro quedó como servicio secundario para zonas no alcanzadas por los conductores. Así permanece hasta hoy, sólo que el servicio fue digitalizado (varias señales por canal).

La otra parte en el conflicto son las compañías celulares Claro, Movistar y Personal, las mismas que firmaron el comunicado conjunto y que pagaron millones de dólares en subastas en 2014 para obtener las frecuencias para prestar el servicio 4G.

El 4G se inició en 2015 y usaba, entre otras, las frecuencias de 700 MHz, el espectro donde hasta entonces operaban numerosos sistemas de TV aérea paga UHF, como Telecentro.

Urgido por los dólares —la historia siempre se repite en Argentina— el gobierno de Cristina Kirchner organizó la subasta del 4G cuando la banda correspondiente no estaba limpia ni se había resuelto el problema de esa superposición con la TV codificada. Y este es el origen del problema que se arrastra hasta hoy.

Cuál es el problema

Aunque la mayoría de las personas acceden hoy a la TV a través del cable o del satélite, la TV aérea que existe en su versión analógica —de inminente "apagón"— fue el medio principal durante mucho tiempo. Después vino la TV digital abierta (TDA).

Las telco denunciaron interferencias en AMBA que problematizaban las telecomunicaciones.

La TV se inició con canales aéreos abiertos que cualquiera podía sintonizar gratuitamente y que iban del 2 al 13. En ese marco se crearon los canales históricos; en la zona de Buenos Aires el actual Telefe era "el 11" o la TV Pública, "el 7" (donde aún operan analógicamente hasta la conversión plena a TV aérea digital).

También había una banda, llamada UHF, que iba de los canales 14 al 83 (luego acortada a menos canales). Esa banda no fue utilizada en Argentina para canales abiertos sino que —al contrario de muchos lugares— se asignó a la TV aérea codificada, que solo podía verse pagando con decodificadores especiales, una suerte de "cable inalámbrico"

Sin embargo, por acuerdos internacionales, los canales 52 al 69 de dicha banda UHF se atribuyeron globalmente en la década de 2010 a la telefonía celular, cuya imparable expansión requería cada vez de más y más espectro.

El resto de la banda, del 14 al 51, siguió para TV. Argentina inició allí en 2011 la actual TDA gratuita, y conservó o traspasó a esa porción gran parte de los canales existentes de TV codificada paga, como por ejemplo Antina, que funciona en el Gran Buenos Aires.

De todas formas, la TV paga codificada terrestre en UHF tuvo un fuerte retroceso, sustituida por la TV satelital al estilo DirecTV. Muchos sistemas de los 90 habían desaparecido o fueron reducidos, o bien se reubicaron a la porción UHF exclusiva para TV, es decir, 14 al 51.

Pero Telecentro operaba una gran cantidad de canales (hasta el 66) y seguía interesado en su servicio aéreo codificado. No había posibilidad de reubicar a todos sus canales debajo del 52 ni había bandas adecuadas para una migración que considerara técnica y económicamente aceptable.

El problema originado durante el gobierno de Cristina Kirchner fue heredado por la presidencia de Mauricio Macri, que intentó trasladar a Telecentro (y a otras compañías) a bandas distintas, pero sin lograrlo y enfrentando la resistencia de los prestadores.

Como quedó la situación entonces

En ese momento la situación era la siguiente. Los nuevos servicios 4G de Claro usarían el espectro correspondiente a los canales 56 (mitad), 57, 58, 65, 66 y 67. Los de Personal. los 54, 55, 56 (mitad) y 64. Mientras tanto, Movistar tendría los canales 52, 53, 62 y 63.

Telecentro se convirtió también en operador de cable, haciéndose fuerte en su lugar de origen: La Matanza

Telecentro venia transmitiendo desde sus antenas del Parque de la Ciudad los canales codificados 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 y 66, todos ellos —menos el último—, asignados en 1992 (el 26 se convirtió luego en canal de TDA por concurso). La situación de interferencias era evidente. Según se aprecia, habría problemas en casi todos los canales por encima del 51, menos el 60.

Como no fuera suficiente, en el Gran Buenos Aires operaban también canales sin licencia en esa banda. Entre otros, el Canal 53 de Caseros/Lanús (ONG cristiana Solidaria TV), el Canal 55 en Sarandí de un llamado "obispo Natalio" (cuya detención por abuso sexual causó el cierre de la estación), otro Canal 55 de la iglesia Cristo La Solución en CABA y un Canal 64 Karaoke TV de Berazategui, los que emitían en su mayoría intermitentemente.

Finalmente, entre 2016 y 2018 esos canales cesaron definitivamente o pasaron a canales bajos UHF, cuando era evidente que no podrían operar con la interferencia del 4G, ya que eran equipos de baja potencia. Ocasionalmente pueden aparecer aun hoy canales similares.

También había un canal legal, el 56 de la Universidad de La Plata (TV U). Estaba algo lejos de la antena de Telecentro pero muy cerca de las antenas celulares de la ciudad de las diagonales y recién en 2017 o 2018 cambió de frecuencia (al 32).

Canales "provisorios"

En 2016 el regulador Enacom le asignó "provisoriamente" a Telecentro otros canales para compensar en parte los que debía dejar de usar en la banda superpuesta al celular: el 47, 49 y 51 (ya usaba el 46, 48 y 50).

Telecentro emplea también los canales 29 y 30, cuyos títulos legales no resultan claros, pero que derivaron en un procedimiento policial de clausura de la estación sin licencia Canal 29 de Quilmes (San Francisco Solano), que transmitía aun en analógico y desde hacía 25 años.

La estación fue denunciada por Telecentro por producir "interferencias" a su servicio, pese a que el controvertido influencer El Presto realizó un streaming con la titular de la emisora calificando la medida como una "chavización" de la Argentina.

Telecentro presentó una solicitud de cautelar para seguir operando la TV codificada en UHF. Sostenía que la migración a otras bandas (como la de 2 GHz en la que operan algunos sistemas de TV paga rurales o la de 12 GHz que se quiso habilitar frustradamente para este fin en 2016) le provocaría perjuicios técnicos y económicos.

La cautelar fue otorgada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6 (exp. 38137) y a la vez establecía el "deber del Estado de garantizar" a Telecentro la asignación de un "espacio útil y análogo [equivalente] del espectro para la continuidad" de su licencia.

Telecentro presentó una solicitud de cautelar para seguir operando la TV codificada en UHF

La Cámara Federal de Apelaciones confirmó esa cautelar en 2021, mientras el Enacom acudió a la Corte Suprema para lograr el levantamiento de la medida, que desestimó el recurso.

Pese a que el servicio de TV codificada por UHF de Telecentro continuó funcionando, transcurrido un tiempo del inicio del 4G ya no se registraron mayormente interferencias.

Aparentemente y pese a la cautelar, Telecentro habría hecho por motu propio ajustes de parámetros de frecuencias y potencias y/o reduciendo la capacidad del servicio, lo cual le permitió seguir usando la banda UHF sin mayores interferencias con las compañías celulares, evitando una situación que iba a perjudicar recíprocamente a ambas partes.

El por qué reaparecen las interferencias generalizadas en este momento es materia de especulaciones.

Como es la situación actual

Así se llega a la situación actual, en la cual surgen nuevos elementos. El primero es el hecho de que Telecentro, según constató iProfesional a través del sitio web del Enacom, fue objeto de 37 resoluciones de ese ente imponiendo multas por cuestiones de servicio durante el gobierno de Cristina Kirchner y de 58 en la gestión de Macri.

En cambio, no aparece ninguna multa durante el gobierno de Alberto Fernández, ya con el Enacom presidido por el massista Claudio Ambrosini.

Esta circunstancia puede ser interpretada al menos de tres maneras muy distintas: que Telecentro corrigió desde fines de 2019 los factores que originaban esas multas; que los gobiernos anteriores tenían animosidad contra la compañía o que el gobierno actual tiene una postura condescendiente.

Cualquiera sea la verdad en ese punto, sí existe una rivalidad evidente y actual entre Telecentro y las compañías celulares (que como empresas TIC también compiten todas ellas en el rubro de TV paga e Internet).

En mayo pasado el directorio del Enacom resolvió autorizar a Telecentro a prestar telefonía celular como operador mٕóvil virtual (OMV). Sólo hay una compañía que funciona de esa forma en Argentina: la cooperativa imowi.

El Enacom resolvió autorizar a Telecentro a prestar telefonía celular como operador mٕóvil virtual (OMV)

Esto implica que Telecentro podrá ser un nuevo operador de telefonía celular pero sin facilidades propias y, en cambio, alquilando la infraestructura a las compañías existentes, pero —al no llegarse a un acuerdo— en condiciones impuestas por el Enacom.

Las compañías existentes sostienen que las condiciones "preliminares" instituidas por el regulador son un perjuicio a sus intereses y un subsidio direccionado a Telecentro a costa de sus ingresos. Personal afirma incluso que el directorio del Enacom "no cuenta con esas facultades" y anticipó que podría "accionar legalmente".

Telecentro, en cambio, dice que se trata de una conducta anticompetitiva de las compañías. "Claramente la autoridad puede determinar precios y ordenar el acceso a la red", indicó en un comunicado.

Un consultor y un abogado regulador, ambos de primera línea en el sector TIC y que hablaron con iProfesional a condición de no ser mencionados, dijeron que "sin duda" la interferencia se genera desde frecuencias que la cautelar le permite usar a Telecentro y que fueron recientemente "reencendidas o ajustadas".

"Yo creo que podría ser como una manera de dejar constancia de su interés en la telefonía celular", opinó uno de ellos.

Sin embargo, vencidos los plazos, pese a las especulaciones, solo las actuales prestadoras celulares terminaron presentando garantías para la precalificación de la inminente subasta del 5G. Es decir, Personal, Claro y Movistar; no Telecentro.

Pero puede haber todavía algunas sorpresas. El citado abogado dijo: "lo que hizo Telecentro fue realizar primero ‘consultas’ del pliego del 5G y después formuló impugnaciones [administrativas] contra ese pliego. Podría ser una forma de preinstituir pruebas para ver si el dia de mañana pide una cautelar".

Las tres compañías celulares adoptaron la política de no formular declaraciones sobre el 5G y tampoco lo harán con la cuestión de las interferencias, más allá de lo que expresan sus comunicados. Representantes institucionales de Telecentro no pudieron ser contactados recurriendo a ninguna vía, incluso llamando a Canal 26, FM Latina y aún a Papelera Tucumán SA en San Justo, empresas del mismo grupo.