Wifi: cómo saber la contraseña con trucos prácticos

Si bien compartir tu contraseña de Wifi guardada con amigos o visitas es en su mayoría inofensivo, no se recomienda compartirla en ninguna circunstancia

¿Cómo saber la contraseña del wifi? Si sos como la mayoría de las personas, probablemente guardaste la contraseña aleatoria en la parte inferior del enrutador ("router", en inglés) de tu hogar.

Si bien esa contraseña aleatoria es bastante segura, probablemente sea también bastante difícil de recordar. Si ya tenés tus datos de inicio de sesión en su teléfono móvil o tableta con el sistema operativo Android, no es necesario desempolvar y voltear tu puerta de enlace.

Esta nota de iProfesional te muestra cómo encontrar tu contraseña de Wifi en tu teléfono móvil o tableta con Android y te explica las instancias en las que podés necesitar hacerlo. También cubriremos cómo podés proteger tu contraseña de Wifi, así como otras contraseñas en línea, porque nunca se puede estar demasiado seguro.

¿Dónde se puede encontrar la contraseña de Wifi?

Rastrear su contraseña de Wifi en tu teléfono móvil con Android no tiene por qué ser una tarea ardua. Si conocés los pasos adecuados, podés evitar mirar la parte inferior de su enrutador y gritarle letras, números y caracteres especiales al azar a tu pariente o amigo al otro lado de la habitación.

La primera vez que configurás una red Wifi para tu hogar, encontrar la contraseña es fácil. Con toda probabilidad, el complicado inicio de sesión estaba grabado en la parte inferior de tu enrutador, al que tenías fácil acceso.

Después de todo, simplemente lo sacaste de la caja y podés ver fácilmente la complicada contraseña. Y tal vez hayas cambiado esa contraseña por algo significativo o más fácil de recordar para evitar esta situación exacta.

El enrutador es la puerta de entrada de Internet al hogar y que provee la red Wifi.

En ese caso, ni siquiera podrás mirar la etiqueta cuando necesités conectarte en el futuro, ya que tu contraseña inventada está guardada en los anales de tu mente en alguna parte.

Entonces, si un pariente o amigo visita tu casa, compraste un nuevo dispositivo para mejorar la conectividad o si necesitás iniciar sesión por otro motivo, necesitarás esa contraseña. Ahí es donde pueden resultar útiles estos prácticos trucos para encontrar la contraseña de Wifi en su dispositivo.

¿Cómo saber el nombre de usuario y la contraseña de mi router?

Lo más fácil es que mires los datos en una etiqueta que hay en tu router, normalmente en la base o en uno de los laterales. Si el equipo tiene un manual, podés buscar en él. También podés llamar a tu operador o si es un enrutador comprado, buscar en Internet el modelo que tenés.

Cómo encontrar el nombre de tu red y contraseña en tu celular Android

Siempre que iniciés sesión y puedas desbloquear tu teléfono móvil, podrás localizar fácilmente la identificación y la contraseña de tu red, conectar un nuevo dispositivo e incluso compartir sus datos con amigos.

Cuando busques tu contraseña de Wifi, ya sea que estés en un teléfono móvil o una tableta, encontrarás que el menú de configuración es prácticamente idéntico. Este método para encontrar las credenciales de Wifi funciona para todos los teléfonos móviles o tabletas con Android 10 o superior.

Abrí la aplicación Configuración o Ajustes en tu teléfono móvil.

en tu teléfono móvil. Hacé clic en Red e Internet , también llamado Conexiones.

, también llamado Conexiones. Seleccióná Wifi .

. Buscá la red para la que necesitás la contraseña.

para la que necesitás la contraseña. Hacé clic en el ícono de ajustes a la derecha de la red.

a la derecha de la red. Buscá el código QR de la red.

de la red. Seleccioná el botón Compartir con el ícono del código QR.

con el ícono del código QR. Confirmá tu código de desbloqueo .

. Escaneá el código QR o copiá y pegá su contraseña debajo.

Existen diferentes alternativas para averiguar la contraseña de wifi.

El código QR es excelente si deseás compartir tus conexiones Wifi con amigos, pero no querés compartir contraseñas. Si no te gustan los códigos QR, no tengas miedo. Directamente debajo del código QR, Android muestra la contraseña de tu red guardada, lo que permite copiar y pegar simplemente para conectarse.

Así podés compartir o ver contraseñas de Wifi guardadas sin problemas e incluso permitir que tus amigos escaneen el código QR para iniciar sesión en tu red. Si tenés algún problema con los procedimientos entre sistemas operativos, existen formas de compartir su contraseña de Wifi de iPhone a Android.

Aunque pueda resultar tentador, no se la dés a cualquiera, ya que la seguridad con contraseña es la mejor manera de garantizar que tu información personal esté lo más segura posible.

Si trabajás en una oficina o negocio con mucho tráfico peatonal, podés imprimir y publicar el código QR para tu red Wifi para invitados. Los invitados pueden simplemente escanear el código usando Google Lens o en la aplicación Cámara para acceder a la red.

Cómo proteger la contraseña de Wifi

Si bien compartir tu contraseña de Wifi guardada con amigos o visitas es en su mayoría inofensivo, no se recomienda compartir la contraseña en ninguna circunstancia. Como primera línea de defensa contra las amenazas a la seguridad en línea, mantener tu contraseña en secreto es la única forma de garantizar que tu red esté protegida contra actores nefastos.

Aún más, una contraseña segura puede marcar la diferencia entre una cuenta segura y un fin de semana cancelando tarjetas de crédito. Con docenas de cuentas y una memoria deficiente a corto plazo, las probabilidades de que el usuario promedio siga las mejores prácticas en materia de contraseñas son escasas.

La contraseña de wifi debe ser robusta para que a los intrusos les resulte dificultoso descubrirla.

El usuario promedio todavía tiene una contraseña débil que usa para múltiples cuentas, lo que abre la puerta a que los piratas informáticos hagan lo que quieran con su información personal.

Aun así, la palabra "contraseña" sigue siendo la contraseña más común para los usuarios cotidianos, lo que es una invitación a los piratas informáticos para robar su información personal para obtener ganancias financieras.

Es posible que necesités ayuda para proteger tus cuentas y los administradores de contraseñas son un excelente primer paso. Proporcionan capas adicionales de seguridad que pueden mantener tu información segura y alertarlo cuando tus contraseñas se han visto comprometidas.

Si no tiene ganas de desembolsar unos pesos extra por todas esas comodidades de seguridad adicionales, Google ofrece un administrador de contraseñas gratuito junto con sus diversos servicios.

Es considerablemente limitado en cuanto a funciones, pero siempre que las contraseñas dentro del servicio sean sólidas, debería ser más que seguro usarlo con regularidad.

Dicho esto, tus días de memorizar contraseñas se acercan a su fin. En mayo de 2023, Google anunció que reemplazará las contraseñas por claves de acceso. La compañía se unió a Apple y Microsoft en su búsqueda por mantener seguros los datos de los usuarios.