Cámaras 360: ¿cómo es esta herramienta total para video?

Las cámaras 360 permiten generar todo tipo de videos. No sólo imágenes para la realidad virtual; también podemos crear videos tradicionales.

Las cámaras 360 no son una opción conocida para muchas personas. Hay quienes piensan que en realidad filmar videos en 360 grados no tiene mucha utilidad. La mejor opción para ver ese tipo de imágenes, los visores de realidad virtual no son populares.

Entonces, ¿cuáles serían las razones para comprarlas? La mejor razón es que, en realidad, los videos 360 luego pueden ser convertidos de manera sencilla en videos tradicionales con el uso de aplicaciones y software en PC, que vienen en forma habitual ofrecidos junto a la cámara.

Con estas cámaras filmamos todo y luego seleccionamos lo que queremos mostrar. Después armamos videos apaisados o verticales para la televisión o las redes sociales. Además, permiten a los usuarios crear filmaciones desde ángulos complicados y estimular la creatividad.

Las cámaras 360 son en realidad una gran herramienta de creación de contenidos. Los productos más conocidos tienen una excelente estabilización de imágenes y gran manejo del sonido.

Algo importante a tener en cuenta: debido a su amplio ángulo de visión, en estos casos realmente es necesario que las cámaras filmen video en al menos 4K, aunque muchos modelos más nuevos por lo general están por encima de los 5k. La razón es la definición de la imagen; los videos 360 en 1080p, que es el HD tradicional, se ven muy poco definidos.

Insta360, la alternativa más popular de cámaras 360

Entre las opciones más populares en cámaras 360 se encuentran las Insta360, que ya desde el nombre te indican en que se especializan, aunque no todas sus cámaras realmente son 360.

Cámara Insta360.

Su último lanzamiento es la Insta360 X3, un modelo que puede filmar hasta en 5.7k de definición de video, más fotos en 72 megapíxeles y pantalla táctil tanto para ver que filmamos como para acceder al menú.

Se puede cambiar la batería para seguir filmando -algo importante, ya que este tipo de filmaciones consumen mucha energía-, es a prueba de agua y permite acoplar micrófonos de forma física o inalámbrica.

Pero uno de los puntos que más impresiona a quienes usan cámaras como la Insta360 X3 es su estabilización de imagen. Los videos aparecen como filmados con cámaras mucho más caras.

No importa si estamos caminando o haciendo deportes, las imágenes siempre estarán perfectamente estabilizadas, sin vibraciones o movimientos bruscos. Esto es un punto clave para ver los videos, ya que las imágenes en 360 y con mucha vibración normalmente son muy difíciles de ver en cascos de realidad virtual sin marearse.

La cámara además acepta una serie de agregados extra, como extensiones que permiten girarla sobre nuestra cabeza y crear imágenes tipo Matrix. Además, con estas extensiones tipo monopod podemos alejar la cámara y tomar imágenes en tercera persona o como si usáramos un dron. Algo interesante de este tipo de modelos es que permiten muchas posibilidades muy creativas.

¿Cómo podemos luego recortar las imágenes en 360 para convertirlas en videos tradicionales? Insta360 incluye software para PC y móviles que permiten ejecutar ese tipo de acciones de manera muy sencilla, además de agregar algunas otras cosas a la postproducción, como crear hiperlapsos y videos y fotos en HDR.

En los Estados Unidos esta cámara se consigue en versión estándar desde 449 dólares. En la Argentina se las puede encontrar en los sitios de comercio electrónico desde 700 mil pesos.

Ricoh y GoPro, alternativas de cámaras 360

Ricoh fue una de las primeras empresas en lanzar modelos en 360 con su línea Theta.

Aunque perdieron algo de terreno frente al crecimiento de Insta360, en los últimos años lanzaron algunas novedades interesantes.

Una de ellas es la Theta X, que incluye una pantalla táctil de 2,5 pulgadas para chequear la imagen, 60 megapíxeles en fotos, la posibilidad de cambiar la batería y de extender el almacenamiento con tarjetas microSD.

Cuenta con estabilización de imagen, lo que permite crear videos firmes y sin movimientos bruscos o vibraciones. En los Estados Unidos se consigue desde 800 dólares.

La línea Theta tiene además modelos anteriores que son muy interesantes, como Theta V, pero están más bien orientadas a quienes quieren tomar fotos 360.

Además, no tienen estabilización de imagen, así que salvo que filmen videos desde puntos fijos el producto final va a quedar un poco movido.

Cámara Ricoh Theta.

Pero son una muy buena alternativa para arrancar en el segmento de 360, ya que en las plataformas de comercio electrónico en la Argentina se pueden encontrar modelos usados por precios que arrancan en 200 mil pesos.

E incluso menos en las versiones más viejas, aunque en ese caso no filman en 4k, sólo en 1080p.

GoPro también tiene su alternativa en cámaras 360, la GoPro Max.

Si bien salió hace más de dos años, sigue siendo una alternativa muy interesante gracias a su muy buena estabilización de imagen y la posibilidad de filmar hasta en 5.6k.

Gracias a que cuenta con seis micrófonos puede captar de manera muy realista el sonido ambiente. Se puede usar para transmitir video 360 en vivo. YouTube soporta sin mayores problemas ese tipo de contenidos.

Conviene que tengan un buen ancho de banda para la transmisión. Se espera que GoPro lance un nuevo modelo de Max en algún momento del 2024.