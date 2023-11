Mejorá la señal de Wifi en tu casa con estos trucos

Ya sea que estés trabajando desde casa, viendo Netflix en exceso o transmitiendo tu juego en Twitch, nunca existe demasiado ancho de banda. Incluso si tenés fibra de gigabytes conectada a tu enrutador ("router", en inglés) a todos les vendría bien una ayuda para tener una Internet más rápida en toda la casa.

No importa si tenés los mejores cables posibles fuera de tu casa: eliminar velocidades deficientes y zonas muertas de Wifi depende en gran medida de vos. Para ayudarte, encontrarás en esta nota de iProfesional algunas formas de solucionar problemas y mejorar la calidad del Wifi dentro y fuera de tu casa.

Mové tu enrutador para mejorar el Wifi de tu casa

¿Tenés el enrutador en el armario? No es una buena idea. Las paredes, los armarios e incluso las estanterías pueden atenuar la señal de Wifi. Mover físicamente el enrutador puede marcar una diferencia real en las velocidades que obtenés y en la distancia que pueden alcanzar sus transmisiones inalámbricas.

El lugar perfecto dependerá de tu hogar, pero tratá de no esconder tu enrutador en una esquina, debajo de un armario o dentro de un cajón; cuanto más central y prominente sea, mejor.

Es posible que necesites aplicar algún cableado creativo para colocar tu enrutador en un mejor lugar, pero valdrá la pena el esfuerzo. El objetivo es acercar tus dispositivos principales (consolas, computadoras portátiles, etc.) lo más posible a tu enrutador. Los dispositivos que no necesitan tanto ancho de banda, como los termostatos inteligentes, no tienen por qué ser una prioridad en términos de proximidad física.

Por este motivo, vale la pena considerar el aspecto de tu enrutador al comprarlo. Si comprás un enrutador que considerás horrible, es mucho más probable que lo guardes en un armario. Encontrá el mejor lugar dada la ubicación de tus dispositivos de alta prioridad y luego considerá qué te parecerá mejor en ese lugar.

Existen enrutadores para diferentes necesidades de conectividad Wifi.

Si no tenés una superficie plana cerca del mejor lugar, podés montar el enrutador en la mitad de la pared. Si es posible, mantenélo alejado de otros dispositivos que utilicen ondas electromagnéticas; eso incluye monitores para bebés, teclados inalámbricos y microondas.

Utilizá un cable Ethernet

A veces lo olvidamos, pero los cables todavía existen. Una conexión por cable a tu enrutador es más rápida y estable que Wifi, y no puede verse afectada por otros dispositivos. La desventaja es que limita dónde pueden estar tus dispositivos y es menos conveniente.

Aun así, para el hardware que necesita la Internet más rápida posible (una consola de juegos, una PC de escritorio, por ejemplo), a menudo vale la pena el esfuerzo de instalar un cable. El enrutador tendrá algunos puertos Ethernet de sobra, por lo que todo lo que necesitás es un cable.

Para hacer un trabajo realmente ordenado y evitar que los cables se arrastren por el piso, necesitarás implementar pequeños soportes que mantienen el cable Ethernet fijado a las paredes. Si tenés varios cables en la misma dirección, hay soportes de pared que funcionan bien. Para uno o dos dispositivos, puede valer la pena la configuración adicional.

Cambiar el canal o banda para mejorar el Wifi de tu casa

La señal de Wifi se divide en canales. Tu enrutador utiliza un canal Wifi particular para comunicarse con los dispositivos de su hogar. Si tenés vecinos cercanos que tienen enrutadores que utilizan el mismo canal Wifi, todo puede congestionarse rápidamente. Cambiar de canal puede resolver este problema.

Cada enrutador manejará esto de manera diferente. Consultá su documentación o buscá las instrucciones en línea si no estás seguro, pero deberías poder encontrar la opción en algún lugar de la configuración del dispositivo. Los canales 1, 6 y 11 son los que debés probar, ya que tendrán la menor interferencia cuando se conecten varios dispositivos.

Existen en el mercado repetidores y extensores de Wifi de instalación sencilla.

La mayoría de los enrutadores utilizan ahora tecnología de doble banda y transmiten en frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz. Si la configuración de tu enrutador lo permite, es posible que puedas priorizar uno u otro para ciertos dispositivos.

La banda de 5 GHz te brindará una conexión a Internet más rápida, aunque tiene un alcance más corto que 2,4 GHz. Sugerimos dejar ambas frecuencias habilitadas, ya que los dispositivos más antiguos suelen funcionar sólo en 2,4 GHz.

Actualizá tu enrutador para mejorar el Wifi de tu casa

Los enrutadores varían significativamente en funcionalidad y precio. Si tenés zonas muertas o lentas en tu casa, probablemente necesites cambiar dónde y a qué distancia se transmite tu Wifi.

Si tenés una casa grande, probablemente te irá mejor con un enrutador que pueda emparejarse con "repetidores" que transmitan señales a los confines más lejanos de tu espacio.

Las casas y apartamentos más pequeños pueden arreglárselas en general con un sistema más sencillo. Para hogares más grandes, recomendamos una red de malla, donde se instalan múltiples nodos de enrutador alrededor de tu casa.

Conseguí un extensor de Wifi

Si jugar con la configuración de tu enrutador te parece demasiado abrumador y tenés algunos pesos de sobra, invertí en un extensor o repetidor de Wifi. Estos dispositivos se conectan a un enchufe de pared adicional, se conectan a Internet inalámbrico que transmite tu enrutador y lo extienden.

Conviene realizar sintonía fina en el enrutador para mejorar el Wifi de tu casa.

Son en general fáciles de configurar y de usar y pueden eliminar instantáneamente las zonas muertas de Wifi en tu casa. Las señales inalámbricas extendidas o repetidas no serán tan fuertes como las que provienen directamente de tu enrutador, por lo que, nuevamente, la ubicación es importante. Intentá utilizar estos dispositivos para conectar dispositivos que no necesiten una gran cantidad de ancho de banda.

Utilizá tu cableado eléctrico para mejorar el Wifi en tu casa

Una alternativa a los extensores es un kit de línea eléctrica. Las señales digitales pueden pasar a través del cableado eléctrico y los dispositivos de línea eléctrica están diseñados para aprovechar esto.

Funciona así: conectás un enchufe de línea eléctrica a tu enrutador y luego conectás el enchufe a una toma de pared. Agregá otro enchufe de línea eléctrica en cualquier otra habitación de tu casa y podrás proporcionar una conexión por cable o inalámbrica a esa habitación.

Habrá cierta caída en la velocidad, pero es una opción simple y efectiva. A menos que tu casa sea particularmente antigua, debés tener cableado eléctrico que lo admita, pero es mejor comprar tu kit en un minorista con una política de devolución sólida por si acaso.

Agregá una contraseña a tu Wifi

No deberíamos decirte esto, pero necesitás una contraseña en tu red Wifi. Es bueno para mantener alejados a los piratas informáticos y evitar que los vecinos usen Netflix fuera de su ancho de banda, lo que definitivamente ralentizará tu Wifi. Aseguráte de utilizar el cifrado AES, que es la opción de seguridad más segura y rápida.

Desconectá los dispositivos no utilizados

Tener docenas de cosas accediendo a la red Wifi a la vez puede resultar problemático. Conectá todo lo que pueda a Ethernet y desconectá todo lo que hayas conectado pero que no necesites. Aseguráte de que solo las cosas que necesitan Internet tengan acceso a la Red.

Los enchufes inteligentes deben desconectarse cuando no se usan para que no ocupen ancho de banda.

Los buenos enrutadores ofrecen controles para priorizar un dispositivo o servicio en particular. Es una forma práctica de asegurarte de que tus juegos nunca sean interrumpidos por otra persona que transmite videos en Facebook.

Revisá tu PC

Este consejo es específico para computadoras: si Internet en tu PC o computadora portátil es constantemente lenta pero otros dispositivos parecen estar bien, abrí el Administrador de tareas o el Monitor de actividad y observá los programas que se están ejecutando en segundo plano.

Ciertos programas podrían configurarse para que se actualicen automáticamente y no es necesario hacerlo. Si siempre se actualizan en segundo plano, esa podría ser la causa de la lentitud de Internet. Comprobálo y ajustá la configuración.

¿Conviene reiniciar tu enrutador?

Reiniciar tu enrutador con regularidad suena como una extensión de la antigua pseudosolución para todo lo digital: reiniciálo, o apagá y prendé. Reiniciar el enrutador a veces puede solucionar la interrupción de Internet, pero la respuesta corta es probablemente no, a menos que realmente encontrés problemas de conectividad o ralentizaciones debido a interferencias de radiofrecuencia.

Si todavía estás usando Wifi de 2,4 GHz y tenés problemas de velocidad, reiniciar podría ayudar, ya que obligará al enrutador a elegir el mejor canal con la menor interferencia durante el arranque. Si diste el salto a 5 GHz, cambiará automáticamente al canal con la menor cantidad de interferencias. De cualquier manera, no hay razón para reiniciar en forma periódica.

Llamá a tu proveedor de servicios de Internet

Si lo probaste todo y aún tenés problemas, siempre podés comunicarte con su proveedor de Internet. Es posible que quieran enviar un técnico de servicio. También es posible que puedan identificar un problema pasado por alto que se interpone en tu camino y en tu conexión Wifi.